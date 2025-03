Ximo será baja ante el Racing y seguirá a una amarilla de cumplir sanción

La amarilla que el VAR transformó en roja para Ximo Navarro no solo tuvo consecuencias en el partido de ayer, sino que se trata de una de esas situaciones cuyo eco seguirá resonando en las próxima semanas. El árbitro Muñiz Muñoz recogió en el acta el motivo de la expulsión del lateral blanquiazul con las siguientes palabras: “Por impactar con los tacos en el pecho de un adversario, en la disputa del balón, con uso de fuerza excesiva”.



La expresión clave en este caso es la de “disputa del balón”, lo que con casi total probabilidad dejará la sanción en un único encuentro. Así, lo que es seguro es que Ximo no podrá estar el próximo sábado en A Malata para el derbi contra el Racing de Ferrol. El futbolista andaluz volverá para la siguiente jornada, pero no estará fuera de la amenaza de una nueva sanción. Porque después de esta roja directa, el siguiente obstáculo que tiene que superar para mantenerse en el terreno de juego es la acumulación de amarillas. Ximo llevaba aguantando con cuatro tarjetas desde el pasado 19 de enero y estaba esquivando el primer ciclo, racha que tendrá que extender si no quiere perderse más partidos que el de la siguiente fecha.

Soriano y José Ángel



Continúan al borde del castigo José Ángel y Mario Soriano. Dos de los jugadores intocables para Óscar Gilsanz sumaron un nuevo encuentro sin ser amonestados y volverán a jugar sobre el alambre en Ferrol. El único amonestado en el encuentro de ayer ante el Cartagena fue Diego Villares, que está teniendo una temporada más que limpia a nivel disciplinario. Fue solo la tercera amarilla para el de Vilalba, que se une a Mfulu y Pablo Martínez como los otros futbolistas más cercanos al primer ciclo.



El que puso el contador a cero fue Dani Barcia, baja por sanción ante el Cartagena, y que regresará para el próximo encuentro.