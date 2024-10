Uno x Uno: Levante-Dépor

Helton (6). Luces y sombras: Actuación de altibajos del arquero brasileño, que tuvo momentos de luces y sombras. Nada que hacer en el primer gol del Levante. Salvador ante Carlos Álvarez, sacando un pie providencial. Mala salida en el segundo gol de Romero. A veces se queda demasiado debajo de palos.

Petxarroman (4).Irregular: Con problemas por su banda ante Morales. Ayudó en la salida de balón como tercer central, algo que suele hacer Ximo. Rompió el fuera de juego en el segundo tanto del Levante. Vio la amarilla. Mejor en la segunda parte, recuperando balones. Fue uno de los cambios del segundo acto.

Pablo Vázquez (4). Desconocido: Desdibujado, como el resto del equipo, cuajó un partido muy discreto, teniendo en cuenta sus anteriores actuaciones. Tuvo que ayudar en la cobertura en el lateral derecho. No estuvo tan acertado y de una pérdida suya, en la salida de balón, casi llega la tercera diana del Levante.

Obrador (5). Intermitente: Ayudó a dar salida al balón con criterio y buscó incorporarse al ataque, pero no estuvo tan entonado, ni con tanto entendimiento con Yeremay. Vio su cuarta amarilla. Le costó defender ante las acometidas de Andrés García debido a su altura, lo que le hacía tener que abarcar más campo.

Diego Villares (4). Partido flojo: Encuentro muy flojo del de Villalba. No tuvo continuidad en el juego, no fue capaz de sostener al equipo con el balón y persiguió sombras. A veces se precipitó yéndose hacia arriba y estirando al equipo. Tampoco se entendió bien ni con Patiño, ni con Mario Soriano en la medular.

Mario Soriano (3). Desapercibido: Otro futbolista que pasó totalmente desapercibido en el partido. No aportó en la creación de juego, perdió muchos balones y fue incapaz de conectar con el ataque. No acaba de encontrarse en este inicio liguero y en posiciones atrasadas de momento no está aportando al equipo.

Patiño (2). Mal debut: Primera titularidad del futbolista inglés con el Deportivo, que no estuvo acertado. El primer gol es, en parte, fallo suyo en la marca a Iván Romero, aunque también falla la zaga. No se entendió ni con Soriano ni con Villares. Quedó, en cierto modo señalado, al ser el cambio realizado en el descanso.

Mella (5). Intermitente: Alternó momentos buenos con otros en los que estuvo menos afortunado. No acertó a rematar un centro de Lucas en la primera parte. Sirvió varios centros a Bouldini en la segunda parte, pero no logró conectar con el delantero. Con la entrada de Cristian Herrera se cambió a la banda izquierda.

Lucas (3). Poca presencia: Muy poco en la primera parte, sin apenas entrar en contacto con el balón. Su gran falta botada en la segunda parte se encontró con una mano salvadora de Andrés Fernández, que evitó el gol. No ganó prácticmamente ningún duelo por alto y fue sustituido en el tramo final por Barbero, que acabó marcando.

Yeremay (4). Faltó su magia: Encuentro muy discreto del canario, al que se le vio con falta de chispa. Apenas alguna tímida incursión por su banda, aunque estuvo fuertemente vigilado. El Levante le hacía dos por uno y el insular apenas pudo participar en el ataque del equipo, ni ser incisivo. Fue uno de los cambios de Idiakez.

EL MEJOR. Dani Barcia (6). De lo poco salvable: De lo poco salvable En un partido malo en general del Deportivo, el central del Temple fue de lo poco salvable de los blanquiazules. Estuvo atento al corte y ayudó al equipo a ‘salir de la cueva’ y a subir el balón rompiendo líneas, con su elegancia habitual. Incluso llegó a animarse y se incorporó al ataque. Lo intentó con un disparo lejano, que se marchó desviado. El zaguero está creciendo a pasos agigantados en el equipo y se consolida semana a semana en el once inicial. En la tarde de ayer estuvo mejor incluso que Pablo Vázquez, que le suele ir a la par en cuanto a prestaciones. De las pocas buenas noticias para el equipo su continuo crecimiento.

Los cambios

Herrera (3): A diferencia de en otros partidos, esta vez no ofreció ningún desmarque de ruptura, no tuvo opciones de marcar.

Bouldini (3): Tuvo un par de opciones en remates de cabeza, pero esta vez no encontró el camino del gol ante su exequipo.

Ximo Navarro (5): Entró por un Petxarroman amonestado y se le vio con ganas de aportar en ataque, con el equipo volcado.

Escudero (5): Salió desde del banquillo y sirvió un buen centro, que a la postre sería asistencia en el gol de Barbero.

Barbero (6): Marcó su primer gol en lo que llevamos de curso, demostrando su capacidad para rematar en el área.