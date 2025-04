El Uno x Uno del Dépor ante el Racing de Santander

Nuestras valoraciones tras la derrota del Dépor contra el Racing de Santander.

HELTON. Un fallo impropio (4): Falla en el primer gol, al no salir en el córner ante Javi Castro y confiarse al quedarse bajo palos. También pudo hacer más en el segundo. No tuvo su mejor día.

PETXARROMAN. Gris (4): Si bien ha mejorado con respecto a sus primeros partidos, sigue errando mucho en la toma de decisiones. En ataque se metió por dentro. Imprecisiones en defensa.

PABLO MARTÍNEZ. Superado (4): Sigue sumando otro partido con graves errores en defensa. Se equivoca en el segundo gol, no se entiende con Obrador. Mal pase al final a Genreau, que fue expulsado.

PABLO VÁZQUEZ. Desconocido (4): Bien sea por la carga de minutos o por un bajón el central de Gandía volvió a protagonizar varios fallos. De una perdida suya llegó el gol de Karrikaburu al filo del descanso.

OBRADOR. Voluntarioso (5): Se jugó la tarjeta al inicio, tras una falta sobre Michelin. Trató de asociarse con Yeremay en ataque. Bastante participativo. Jugó con un vendaje en la rodilla izquierda.

JOSÉ ÁNGEL. Organizador (5): El Dépor mejoró en la salida de balón con su regreso al once aunque tuvo una cierta imprecisión en los pases. El primer disparo entre los tres palos fue suyo, minuto 60.

DIEGO VILLARES. Impreciso (4): En la jugada del segundo gol pudo apretar más. Se metió entre centrales para ayudar a sacar el balón. Trató de sumarse en ataque, sin fortuna. No fue su mejor tarde.

DIEGO GÓMEZ. Desafortunado (4): Entró por Mella en el once, pero no estuvo demasiado afortunado. El ourensano no se entendió siempre con Petxarroman. Fue uno de los cambios. Sigue sin explotar.

MARIO SORIANO. Discreto (5): No fue la mejor actuación del mediapunta de Alcalá de Henares, al que apenas encontró al Dépor. Lo intentó con una falta, pero su disparo, raso, se estrelló en la barrera.

BARBERO. Sin puntería (4): Presencia mejorable en el área. Gozó de una opción clara en la primera, tras saque de esquina. En la segunda, un cabezazo suyo se fue alto. No acabó el partido, reemplazado.

EL MEJOR: YEREMAY. Con intención (5): Aún sin ser el mejor partido del futbolista canario fue de los que más se intentó y miró para el arco rival cada vez que pudo. Fue objeto de varias duras entradas, que no fueron castigadas con cartulina. Estuvo muy vigilado, sobre todo por Michelin. Lo intentó con un disparo lejano en la primera parte, que no encontró puerta. Sirvió varios centros a sus compañeros, que no encontraron rematador.

LOS CAMBIOS

Cristian Herrera (5): Asistió en el gol a Genreau.

Hugo Rama (5): Mostró buena visión y pie

Eddachouri (5): Incurrió en fueras de juego.

Genreau (5): Marcó, pero vio también la roja.

Bouldini (-): Apenas intervino en el juego.