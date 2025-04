Barbero: "Estaban atrás, esperando nuestros errores para penalizarnos y ha sido así"

Iván Barbero, delantero del Dépor, fue otro de los protagonistas en zona mixta tras el Racing 2-1 Deportivo. El punta almeriense destacó que su rival acertó con un planteamiento de esperar "atrás y bien plantados" esperando los "errores" del cuadro herculino para penalizarlo.

Análisis del partido: "Ellos estaban bien plantados atrás, esperando nuestros errores para penalizarnos. Creo que ha sido así. Estamos 'jodidos' porque nos habíamos mentalizado durante la semana para sacar los tres puntos aquí y no ha podido ser".

Reacción tardía: "Nosotros hemos salido en la segunda parte con la idea de buscar un gol rápido que nos metiera en el partido. No ha sido y ha llegado un poco más tarde. Al final los hemos metido en aprietos, pero no nos ha dado tiempo para más".

¿Qué esperar de este final de temporada?: "Quedan cinco partidos y debemos dar lo máximo porque defendemos un escudo muy grande. Tenemos que dejar buenas sensaciones en cada partido, que al final es bueno para todos".

Poca continuidad: "Yo trabajo toda la semana igual, intentando esforzarme y mejorar. Son decisiones del míster. No estoy teniendo la continuidad que me gustaría, pero son decisiones del míster. Estoy agradecido al entrenador por las oportunidades que me está dando. Es cierto que arriba nos está costando a todos los delanteros hacer gol. A ver si en estos partidos que nos quedan podemos hacer todos gol para ayudar al equipo".