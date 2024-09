Una cláusula barata para un Yeremay estelar

“La cláusula es confidencial, pero es alta. Lo importante es que lo tenemos hasta el 2030”, celebró el director deportivo blanquiazul, Fernando Soriano, el pasado 18 de abril, durante el anuncio de la renovación de Yeremay Hernández con el club coruñés.



Aunque el club no hizo pública la cantidad, 20 millones blindan el contrato del extremo desde el ascenso del Dépor a Segunda. Cifra que parecía alta hace cinco meses, pero que después del explosivo arranque de la temporada 2024-25 por parte del canario, resultan asumibles para los equipos más potentes de Primera y de Europa.



“El Dépor significa mucho para mí. No he devuelto todo lo que me han dado y por eso quiero seguir aquí. Estaré hasta el 2030”, afirmaba el joven futbolista en el vídeo con el que se hizo pública la extensión de su contrato con el club herculino, cuando el cuadro coruñés aún competía en Primera RFEF.



La cláusula es variable, ya que un descenso a la tercera categoría provocaría que Yeremay podría finalizar su compromiso con la entidad blanquiazul abonando 10 millones de euros, mientras que el ascenso a Primera elevaría dicha cantidad hasta los 30 millones.

Evolución



“Tengo que mejorar en eso y quiero hacerlo; estoy convencido de que lo voy a lograr, acabaré haciendo más goles. En categorías inferiores siempre hice goles, incluso el año pasado también. Debo mejorar en la finalización para ser mejor jugador”, aseguró Yeremay a inicios del pasado marzo en una entrevista con nuestro diario, e incluso bromeaba sobre los piques con David Mella por su aportación ofensiva.



“Me lo dicen los amigos y Mella. Cuando venimos en el coche, está todo el día jodiéndome con eso, que lleva más goles que yo”, reveló.



El talento, capacidad de desborde y asociación y la prodigiosa visión de juego del canario le han ido convirtiendo en un jugador cada vez más clave en el engranaje ofensivo del equipo. Pero en aquel momento, faltaban los números en ataque. Eso sí, finalizó la liga 2023-24, en Primera RFEF, con cuatro goles y cuatro asistencias en 25 partidos. Mella aportó siete dianas y un pase de gol en el campeonato liguero. Durante el curso 2022-23, el canario ya anotó dos tantos en la liga regular y otro en la semifinal del playoff de ascenso.

Líder del ataque



El salto a la categoría de plata no sólo no ha frenado la progresión de Yeremay, sino que nos ha mostrado a un jugador aún más desequilibrante y con mayor peso en la ofensiva del equipo. De hecho, el canario, quien es el jugador que ha completado más regates con éxito en Primera y Segunda, lidera a la escuadra blanquiazul en otros cinco aspectos fundamentales del ataque.



El pasado sábado frente al Granada, el extremo añadió otras cinco gambetas, de las ocho que intentó, a su cuenta particular para sumar un total de 23 en Segunda División, con una media de 5,75 por partido.

Una semana antes, frente al Racing, se estrenó como goleador en el fútbol profesional al firmar el tanto del triunfo (1-0). Una diana que le permite compartir el pichichi junto con Ximo y Lucas Pérez, sus compañeros que también han marcado en este arranque de Liga.



Tanto el lateral andaluz como el delantero de Monelos se han beneficiado de la capacidad de Yeremay para dar el último pase. Ximo fue el primer blanquiazul en ver portería este curso. Lo hizo al anotar el 1-1 en Huesca, tras recibir un pase del extremo canario (un encuentro que finalizó con derrota herculina por 2-1). Y el joven futbolista insular sirvió una asistencia de tacón a Lucas para que el coruñeses estableciera el 1-1 en Granada.



Yeremay también es el jugador del Deportivo que más prueba su puntería, con un total de 2,5 remates por encuentro, así como el que en más ocasiones ha chutado entre los tres palos, con 1,3 disparos dirigidos a portería.



La querencia del futbolista de Las Palmas para encarar a sus rivales y gambetear provoca que en numerosas ocasiones los defensas contrarios tan sólo puedan frenarlo cometiendo faltas. De hecho, se trata del jugador del Deportivo que más faltas recibe por partido, con una media de 2,8. Y por la posición que ocupa en el campo, lógicamente la mayor parte de ellas son cerca del área contraria.



Llama más la atención el hecho de que es el futbolista de campo del Dépor que más balones ha recuperado. Sólo los dos porteros —Germán (10) y Helton (9)— recuperan la pelota en más ocasiones por encuentro que Yeremay, quien acumula una media de 5,5. José Ángel (5) es el segundo jugador de campo.