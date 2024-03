La venta de entradas del Depor-Sabadell, a ritmo de nuevo récord en Riazor

Riazor se prepara para una nueva asistencia de récord durante el partido entre el Deportivo y el Sabadell que se disputará el sábado a las 18.00 horas, ya que en estos momentos hay menos de 300 entradas disponibles a la espera de que liberen más localidades los socios blanquiazules que no puedan asistir al compromiso correspondiente a la jornada 28 de Primera Federación.



El Deportivo afronta este encuentro como líder de la competición y su afición volverá a responder a su llamada para crear un gran ambiente en las gradas del estadio coruñés. El reto es superar la cifra de 28.112 espectadores que asistieron al encuentro entre el Deportivo y el Lugo del pasado 3 de marzo y que supuso un nuevo récord de asistencia de Primera Federación en liga regular (sin contar los partidos de playoff de ascenso).



Se espera que mañana viernes el deportivismo acabe con las entradas disponibles para el partido que supondrá el reencuentro del Deportivo con Óscar Cano, técnico blanquiazul entre las jornadas 8 y 36 de la pasada temporada.



No obstante, las personas no abonadas que quieran asistir al encuentro todavía tienen una opción para hacerse con una entrada. Para ello es necesario que los socios del Deportivo liberen sus localidades en caso de que no puedan acudir el sábado a las gradas de Riazor. Una gestión que se puede realizar desde este enlace.



Por otro lado, la previsión meteorológica, que por el momento pronostica un pequeño porcentaje de probabilidad de precipitaciones a la hora del partido, será un factor a tener en cuenta a la hora de superar la asistencia del Depor-Lugo.