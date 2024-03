Barbero: "Creo que Lucas y Mella van a estar disponibles"

Iván Barbero, delantero del Deportivo, compareció en rueda de prensa en Abegondo y analizó la actualidad del equipo blanquiazul, el próximo partido ante el Sabadell y el estado de jugadores como Lucas Pérez y David Mella, que siguen sin entrenarse con el grupo, entre otros aspectos.



Sensaciones tras el empate ante el Nàstic: "Afrontamos el partido contra el Sabadell igual que todas las semanas, trabajando con intensidad e ilusión. Tenemos un partido muy complicado, como todos, e intentaremos darlo todo".

Reencuentro con Óscar Cano y Carlos Rosende: "No sé si se habrá hablado algo (en el vestuario), pero yo no me he enterado. Nosotros nos centramos en el día a día. Es un partido más, igual de importante que el del otro día".

Frenazo tras una racha espectacular: "Llevábamos varias semanas teniendo resultados abultados haciendo muchos goles, llegando fácil al área contraria y recibiendo pocas ocasiones. El partido ante el Nàstic fue totalmente distinto. En los primeros minutos podíamos ir ya perdiendo. En la segunda te pones ganando y te queda esa mala espina porque podías dar un golpe en la mesa. Fue un partido muy difícil. Tenemos que volver a la senda de la victoria".

Estado de Mella y Lucas y la importancia de los dos: "Están haciendo un trabajo distinto al del grupo pero creo que van a estar disponibles. Son dos jugadores desequilibrantes, que marcan diferencias. Los necesitamos sobre todo en el estado de forma que están. Parece que sí estarán".

Partido contra el Sabadell: "Ellos se están jugando la vida, va a ser un partido de mucha intensidad. Cada uno utilizará sus bazas. Ellos viene a ponernos las cosas muy difíciles, como todos, pero tenemos que centrarnos en lo nuestro".

Lo importante no es llega, sino mantenerse: "Si me lo dices hace dos meses o un mes y medio, no esperábamos estar en la posición en la que estamos pero ahora sólo lo vemos como un número. Es circunstancial. No tenemos que estar centrados en primeros o segundos, sino en el partido que viene, que es el más importante de la temporada. Tenemos que ir sumando victorias y cuando queden menos, ya se irá viendo. Por ahora queda muchísimo. Vienen muchas dificultades".

Partido duro ante el Nàstic: "Ellos salieron muy intensos, sobre todo en la primera media hora, y nos costaba enlazar con los de arriba. Nos metieron en nuestro campo y casi no podíamos salir. En la segunda ellos bajaron la intensidad y llegó ahí el gol. No pudimos llegar más al área pero estoy contento por ese punto".

Depor, el equipo que más faltas recibe: "Es la primera jornada que nos pasa que el rival no recibe una amarilla, además en un partido en el que fueron bastante agresivos. Todo el partido fue así. Yo también recibo un codazo a destiempo. Sabemos a lo que estamos expuestos y estamos centrados en lo importante".

¿Cómo estás de la rodilla?: "Desde el día que volví no me ha dado ningún problema. La estoy sobrellevando bien. Me noto cada semana con más ritmo. De momento todo bien".