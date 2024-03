Carlos Rosende: "Soy el primero que quiere que el Deportivo ascienda para celebrar"

Carlos Rosende, director deportivo del Sabadell y exsecretario técnico del Deportivo, declaró en rueda de prensa que no espera “un ambiente hostil” en Riazor ante el recibimiento al técnico Óscar Cano, que regresa a A Coruña tras su paso durante la pasada campaña.



“No espero un ambiente muy hostil. Espero que la afición de Riazor esté con su equipo, que es lo que siempre hace. Además ahora está disfrutando de un muy buen momento deportivo. Creo que es el mejor equipo del grupo, el que tiene más recursos, el que está en mejor momento y el candidato número 1 para subir”, comentó Carlos Rosende.



El actual director deportivo del Sabadell recalcó que Óscar Cano está centrado en el equipo catalán, al que ha sacado de los puestos de descenso, y no piensa en el posible recibimiento que se encuentre en Riazor.



“Óscar es una persona que tiene el foco de atención bien puesto y sabe cuál es la prioridad. No está pendiente de si recibimiento sí o recibimiento no. Somos profesionales del fútbol. En un sitio te querrán y en otros, menos. Óscar es una persona extraordinariamente honesta en su trabajo. Dio todo por el Deportivo para que el resultado fuese el mejor posible”, comentó Rosende, que no escondió su cariño por el Depor: “En lo personal es un día especial. Soy el primero que espera que el Deportivo ascienda para celebrarlo. Soy el primero que quiere que esté en Segunda. Es mi casa, es mi club”.