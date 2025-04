Tošić: "En estos dos meses he mejorado en técnica y adaptación en el fútbol español"

El lateral zurdo Nemanja Tošić habló sobre su primera titularidad con el Dépor, en la victoria ante el Racing de Ferrol y sus sensaciones desde que llegó a la entidad blanquiazul.

Titular: "Estoy muy feliz de tener la oportunidad de jugar y ayudar el equipo. Estaba fresco y concentrado en mi juego y en el equipo. Estoy contento de poder lograr nuestro objetivo y de ganar el partido".

Sin minutos ante el Cartagena: "No fue una semana difícil, porque creo en las decisiones del entrenador, no me preocupó. Luego en esa posición acabó jugando Diego (Villares) y marcando. Sé que acabará llegando esa oportunidad, tengo que centrarme en mí mismo y ser paciente".

A nueve puntos del playoff y a la misma distancia del descenso: "No hablamos del futuro a largo plazo, nos centramos en el siguiente partido. Todo está muy apretado (en la clasificación) y hay que centrarse en el siguiente partido".

Mejoras: "Mejoré en aspectos técnicos y de adaptación al fútbol español, que es más técnico y rápido con la pelota. Estoy trabajando cada segmento de mi juego y gracias a como son nuestras instalaciones estoy mejorando en todos los aspectos del juego. No quiero hablar del futuro (está cedido por el Zurich), puedo hablar del pasado y estoy muy feliz aquí. Creo que en los últimos dos meses y me desarrollé mejor como jugador. Pienso en el siguiente partido, tanto yo como el equipo nos centramos en eso y el tiempo dirá donde acabamos".

¿Siente que es ahora su momento? : "Mi momento fue la semana pasada, que fue cuando tuve la oportunidad de ayudar al equipo. Veremos si el fin de semana el entrenador me necesita y puedo ayudar al equipo"

¿Cómo están Mella y Obrador?: "Es dificil cuando tus mejores jugadores están lesionados, el equipo necesita a todos sus futbolistas para sacar los mejores resultados. Espero que se recuperen cuanto antes y vuelvan al equipo. A veces los jugadores se lesionan y necesian un pequeño descanso y luego vuelven".

Cádiz, próximo rival: "Vi el partido el lunes (de la primera vuelta). Es un buen equipo y va a ser un partido difícil para nosotros".

Regreso a Riazor: "El ambiente de Riazor es uno de los mejores en los que he estado. Creo que nos puede ayudar en los partidos y motivarnos para ser mejores jugadores".