Toque blanquiazul en La Roja

Colgó las botas en la temporada 2009-10, en las filas del Real Zaragoza, pero no ha dejado estado de ligado al fútbol. Muchas veces el rol de segundo técnico queda difuminado ante la figura del primero, pero en el caso de España Luis de la Fuente y Pablo Amo forman una dupla que no sólo congenia sino que ya ha saboreado el éxito, hace doce meses, levantando la Liga de Naciones.



Amo perteneció al Deppr entre 2002 y 2009 y le conoce bien uno de los técnicos que lo dirigió en su extensa carrera, Miguel Ángel Lotina, que lo tuvo dos temporadas, entre 2007 y 2009. “Cuando iniciamos no empezó jugando (en la temporada 2007-08), estaban Coloccini o Lopo, pero cuando puse línea de tres (cuando el Depor pasó a defensa de cinco) se puso en medio, ese era su sitio”, relata el técnico de Meñaka.



El preparador habla de cuáles eran sus cualidades como defensa, que pudo explotar a la perfección con ese cambio de esquema: “Era un marcaje zonal, pero él estaba en el medio y era muy rápido. Más que chocar con los delanteros, que eso lo hacían Coloccini y Lopo, él barría mucho, en línea, con esa velocidad salía y a él le gustaba”, rememora.



En esa campaña el central madrileño se sintió cómodo y pudo desarrollar su juego, tal y como confirmaba Lotina. “He leído entrevistas en las que decía ‘el año de Lotina había sido de los años en los que más a gusto me he sentido’”.

Y es que, condicionado por el hándicap de sufrir multitud de problemas físico, en esa temporada “las lesiones le respetaron”. Lotina valora que Pablo Amo, al haber sido futbolista, como él, puede entender mejor a los jugadores.

“Ayuda. En el vestuario aprendes mucho y cuando eres entrenador te ayuda muchísimo. Esta claro que cuando eres jugador sólo piensas en ti y poco más y si has perdido piensas ‘yo he hecho un gol’ y hay jugadores así”, relata. En su caso, comenta que él era “mucho de cuidar a los veteranos, a los ilustres. Siempre he tratado de tratar a todo el mundo igual en cuanto a correcciones”, ejemplifica.



Amo es apreciado en el seno del vestuario de España debido a su buen talante y su trato profesional y Lotina cree que es importante no saber sólo de fútbol, si no de cómo tratar al grupo: “Conozco casos de jugadores que me dicen:’este entrenador sabe mucho de fútbol, pero el resto lo lleva muy mal’. Entrenadores que no han sido profesionales y al revés cuando has sido futbolistas, en un porcentaje muy alto, los que han sido profesionales lo entienden (al jugador).



Amo puso nombre a la Peña Deportivista de Verín hace 20 años. Se debió a que su representante entonces era Rodrigo Lovelle,natural de esa localidad, y por ese motivo llevó su nombre y se forjó ese vínculo.