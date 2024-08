Top-10 Dépor | Los peores laterales izquierdos

El puesto de lateral izquierdo es un histórico quebradero de cabeza para el Deportivo. Esta temporada no está siendo una excepción. A las lesiones de Iano y Escudero en este comienzo de temporada ha seguido la necesidad de improvisar colocando a pierna cambiada a Ximo Navarro aunque, curiosamente, desde esa posición el granadino ha gozado de las mejores ocasiones del equipo blanquiazul en las dos primeras jornadas ligueras y ha sido el autor del primer gol del curso.

Jugadores como Domínguez, Cholo, Richard, Silvi, Ramón Calvo, Sabin Bilbao, Nando, Bonnissel, Romero o Capdevila dejaron el listón muy alto entre los años 60 y los comienzos de este siglo, momento desde el cual el club blanquiazul ha parecido ir tropezando una y otra vez con la misma piedra, salvo honradas excepciones como Filipe, Luisinho, Fernando Navarro, Héctor Hernández o Balenziaga.



10. Roberto Canella

En época de vacas flacas, llegó cedido por el Sporting de Gijón para el curso 2014-15. Solo jugó 5 partidos como titular en la liga que acabó con la salvación en el Camp Nou, cuando venía de ser indiscutible con los rojiblancos las dos temporadas previas en Segunda y la anterior a ellas en Primera. Había sido internacional sub-19, sub-20 y sub-21, pero nada de aquel futbolista se vio por Riazor.



9. Javi López

Canterano del Real Madrid pese a haber nacido en Barcelona, se ganó un traspaso post-SuperDépor tras dos fantásticas campañas en el Racing de Santander, en las que incluso llegó a sonar para la selección. Jugó un solo partido oficial en su única temporada en A Coruña, la 1998-99. "Me duele el culo de estar sentado", resumió. Después salió cedido al CD Tenerife, donde volvió a rendir como en El Sardinero y el club canario ejerció la opción de compra.



8. Brayan Angulo

Otra contratación en tiempos de carestía. Cedido con opción de compra por el Leixões portugués (?!), se fue inédito en Liga y con dos partidos en Copa. En el segundo de ellos, ante el Real Murcia, disputó sus últimos minutos como deportivista tras sufrir una grave lesión de rodilla.



7. Retu

Su primera intervención con la camiseta blanquiazul, en un amistoso en Viveiro frente al Real Madrid Castilla, despertó miradas de incredulidad entre los deportivistas presentes en las gradas de Cantarrana. Un partido de Copa fue suficiente para decidir su cesión al Hércules en el mercado invernal. Regresó el verano siguiente para jugar un poco más (y un poco mejor), pero acabó rescindiendo para regresar a Alicante.



6. Luis Ruiz

El principal ejemplo de una plantilla confeccionada después de perder el ascenso a Primera y el seguro del descenso en una noche de San Juan. Aterrizó con un bagaje de seis temporadas siendo suplente en Segunda, con el Leganés, el Cádiz y el Lugo. En Riazor también lo fue. Y eso que las continuas lesiones de Salva Ruiz le abrieron las puertas de la titularidad.



5. Tiago Pinto

Uno de los numerosos esperpentos en el año de los regalos envenados de Mendes. Hijo del mítico João Pinto (Atlético de Madrid, Benfica, Sporting de Lisboa), jugó solamente 3 partidos (2 en Copa y 1 en Liga, el grotesco 5-3 en La Romareda) pese a que tenía como compañeros a los números 1 y 4 de esta lista.



4. Ayoze Díaz

Tan peleón como escaso de calidad. En la temporada del récord de puntos de la historia de Segunda División, fue expulsado en el minuto 17 contra el FC Cartagena, con 0-0 en el marcador. El Dépor acabó ganando 2-1. Es uno de los jugadores con mayor promedio de tarjetas en la historia blanquiazul: 15 amarillas y 1 roja en 43 partidos oficiales.



3. Sebastián Dubarbier

Como Tiago Pinto, también protagonizó una caricaturesca actuación en La Romareda, la única vez que defendió la blanquiazul en un partido oficial. Llegó con cartel, aunque ya veterano (32 años), después de protagonizar buenas campañas en España con el Córdoba y el Almería, pero en A Coruña fue otro futbolista muy distinto al que se vio en Andalucía.



2. Knut Olav Rindarøy

Después de probar, sin suerte, en varios equipos ingleses, firmó con el Dépor en el verano de 2010. La mala suerte se cebó con él en su debut, ante el Almería en Riazaor, cuando resolvió un balón en profundidad despejando hacia dentro. El balón rebotó en Crusat, después se estrelló en el larguero y el rechace lo remachó a gol Kalu Uche. Jugó 5 partidos oficiales más antes de volver al Molde de su país, con el que llegó a jugar 9 partidos en (fases previas de) la Liga de Campeones.



1. Evaldo

Probablemente, el lateral izquierdo más recordado por el deportivismo en los últimos 15 años, aunque precisamente no por su buen rendimiento. Las pocas veces que llegaba arriba no centraba mal. Eso sí, defensivamente jamás se ha visto nada igual en Riazor, pese a que en su presentación afirmó que su misión prioritaria era "defender para luego atacar".