El tiempo que alumbró un nuevo Dépor, 1.500 días de Abanca en el club

En el extraño verano de 2020 el Deportivo inició un nuevo camino. Entre el resquemor y las denuncias por una última jornada de Liga en la que el equipo perdió la categoría sin poder saltar al terreno de juego, el club concretó el giro que se había anunciado meses atrás y que la pandemia y el estado de alarma habían diferido. El 17 de marzo estaba prevista la Junta de Accionistas que iba a sustanciar la entrada de Abanca en el capital social de la entidad. Al final se demoró hasta el 28 de julio. Hoy se cumplen 1.500 días, una etapa en la que el Deportivo ha reforzado sus señas de identidad y su comunión con la afición, también un tiempo en el que el club ha mudado de protagonistas y en el que, sobre todo, ha logrado enjugar su mastodóntica deuda y orientarse hacia un futuro promisorio. Pero un repaso al camino recorrido muestra que nada ha resultado sencillo.

28 de julio de 2020. “Les puedo garantizar que esto no me parece una operación de especulación. Hay agradecimiento por su parte hacia la ciudad y al Depor, y la mejor forma de hacerlo es entrando en el club. Nos echará una mano en Segunda o Segunda B y seremos un club un poco mejor”, aclaró el presidente Fernando Vidal ante los accionistas que debían de votar si Abanca entraba en el Deportivo. Ya se sabía que eso iba a suceder porque el banco había conformado seis meses antes un crédito participativo de cinco millones de euros con el compromiso de capitalizarlo en acciones y tomar así el control del club.



“Jamás vi una empresa tan escarallada como el Deportivo”, había deslizado el presidente del banco, Juan Carlos Escotet, en la presentación de la operación. El banco había dado un paso adelante para que, mediante un préstamo, el Deportivo cancelase tres años atrás una deuda de 43,5 millones de euros con la Agencia Tributaria (la administración concursal había señalado en marzo de 2013 que la deuda total con el fisco era de 93,7 millones). “Cuanto más esté en Primera, más disponibilidad tendrá para pagar”, había explicado entonces Escotet.

APORTACIÓN

Cuando Abanca llegó al club la deuda se rebajó inmediatamente de 90 millones de euros a 55



En 2020 con el equipo en riesgo de descenso a Segunda B, Abanca entró de lleno en el club, que por primera vez en su historia quedó en manos de un accionista mayoritario. Aquella tarde en el Palexco coruñés, con aforo limitado por la pandemia, se aprobó además una ampliación de capital de 30 millones de euros por la que el banco capitalizaría deuda por acciones y una segunda ampliación, abierta, de 35 millones más. Abanca tomó el control del club con un 76% de su accionariado y la deuda total pasó de golpe de 90 millones a 55.

3 de agosto de 2020. En la presentación de resultados de Abanca, Juan Carlos Escotet explicó la operación de entrada del banco en el fútbol. “El enfoque que ha tenido esta casa es siempre el de tratar de preservar cualquier empresa gallega cuando nos ha tocado”, apuntó. En el semestre que estalló la pandemia el banco presentó un beneficio de 133 millones de euros tras realizar una dotación de 163 para hacer frente al impacto del covid-19. Escotet empleó las palabras solidez y robustez, que sonaron a bálsamo en el deportivismo.

11 de agosto de 2020. Fran y Valerón regresaron al Deportivo. El primero para hacerse cargo de la dirección del fútbol formativo y el segundo del banquillo del Fabril.

16 de diciembre de 2020. El Deportivo anunció la incorporación de David Villasuso al Consejo de Administración del club. Desde mayo ejercía como director financiero del club tras dejar su puesto en Abanca como responsable de la Unidad de Impulso Empresarial en el banco.

UNA NUEVA ETAPA Unos 35 millones de euros de dinero ‘nuevo’ para que el club tenga músculo financiero en su regreso a Segunda La última operación de Abanca en el Deportivo sirvió para capitalizar todos los préstamos pendientes de pago con los que la entidad blanquiazul ha financiado las pérdidas de todos los años que ha pasado lejos del fútbol profesional y para abonar la deuda concursal, de manera que aporta unos 35 millones de dinero nuevo al Deportivo.

Con estas aportaciones, y a la espera de suscribir el acuerdo para acceder al fondo CVC, el club tiene liquidez para realizar inversiones, como las que ya está ejecutando en la Ciudad Deportiva de Abegondo, mejorar las instalaciones del estadio de Riazor e incrementar la masa salarial de las plantillas de sus equipos. Tanto el dinero que se puede considerar nuevo como la desaparición de los pagos anuales de la deuda concursal sitúan al club en una mejor posición de cara a su nueva etapa en el futbol profesional y ayudan a que el tope salarial pueda engrosarse.

11 de enero de 2021. El Deportivo destituyó a Fernando Vázquez, que se había hecho cargo del equipo un año antes y nada más llegar sumó seis victorias consecutivas que pusieron al equipo en la senda de una salvación que finalmente no se logró. Vázquez inició la siguiente campaña en Segunda B y en la séptima jornada mantenía al equipo invicto. Pero cayó en la octava contra el Celta B en Riazor, en la novena en Zamora y el Consejo de Administración dirigido por Fernando Vidal decidió sustituirle por Rubén de la Barrera.



8 de febrero de 2021. Tras una humillante derrota del equipo en Coruxo, Fernando Vidal y su Consejo de Administración, excepto Villasuso, presentaron su dimisión. Aunque Vidal explica en rueda de prensa que no tenían intención de irse. “Damos un paso al lado porque nos lo han pedido y nos han mostrado la puerta de salida”. A los pocos minutos Antonio Couceiro se convirtió en el quinto presidente del Deportivo en menos de dos años.



Una semana antes Escotet había anunciado cambios. “En los próximos días se harán nuevos anuncios que apuntan justamente a la profesionalización”, aseguró. El mes de enero (en el que salieron de la plantilla Diego Rolan y Rui Costa y se incorporó a Villares y Rayco, del filial) ya se había decidido cortar la inversión en una plantilla que estaba sobrepagada para la categoría de Segunda B, donde no había topes salariales. Trece futbolistas tenían un contrato superior a 150.000 euros. No ascender fue una sangría económica.



El equipo masculino peleó en el final de ese ejercicio por no descender a Segunda RFEF, el nuevo cuarto escalón del fútbol nacional; el femenino perdió la categoría después de que el verano anterior se marchasen futbolistas capitales y gallegas como Tere Abelleira, Nuria Rábano. También se fueron María Méndez y Misa, ahora internacionales. Tras el batacazo también se despidieron Athenea, Gaby o Sullastres.

Juan Carlos Escotet en el descanso del partido que supuso el ascenso del Dépor J. ALBORÉS

12 de mayo de 2021. Carlos Rosende, que se había incorporado dos años atrás al club para el área de captación de la cantera, se convirtió en nuevo secretario técnico del primer equipo. Salió de la entidad, Alfonso Serrano, y días después lo hizo Richard Barral, que ejercía como director deportivo. Rubén de la Barrera, que no tenía contrato para la siguiente campaña, no renovó después de que se supiese que tuvo una conversación con emisarios de la UD Las Palmas. “Nos pidió unos días más para confirmar que Las Palmas no tenía interés en él, porque si era así estaría encantado de seguir. Eso de dejarnos en segundo plano, a la espera, al Consejo nos hizo pensar que no tenía ni el compromiso ni la ilusión necesaria que nosotros pediríamos al entrenador del Dépor”, explicó el club a través de su presidente.



El técnico aseguró que jamás negoció con Las Palmas y que avisó al club de que el club canario se quería entrevistar con él y obtuvo permiso para hacerlo. Al final Rosende asumió la situación, apostó por Borja Jiménez como técnico y el club parece estabilizarse con un buen inicio de campaña.

27 de junio de 2021. El Deportivo juvenil alzó la Copa de Campeones juvenil tras batir en la semifinal al Real Madrid y en la final al Barcelona. En el club blanco se alinearon Rafa Marín, Peter Federico o Aranda. En el Barcelona Ilias Akhomach y Gavi. Del once inicial que jugó la final sólo siguen en el Deportivo esta temporada Dani Barcia y Mella. Yeremay estaba en aquel equipo, pero no participó en las finales.



30 de junio de 2021. Valerón dejó el club y apuntó que la decisión obedecía a “motivos personales” tras cumplir apenas una de las tres campañas que tenía firmadas como entrenador del Fabril.

8 de julio de 2021. El Deportivo comunicó a futbolistas y empleados el inicio de los trámites para llevar a cabo un ERE, un expediente de regulación de empleo. “Se trata de un proceso colectivo de extinción de contratos de trabajo motivado por la grave crisis económica del club que exige una reestructuración de la plantilla”, explicó el club. El Deportivo tenía entonces 92 empleados. El proceso se cerró con acuerdos firmados con once futbolistas y dos rescisiones.

22 de diciembre de 2021. El Deportivo hizo público que cubriría las pérdidas del lamentable curso en Segunda B con otro préstamo participativo de Abanca de 12 millones de euros. En la Junta de Accionistas, el ya director general David Villasuso, apuntó que en junio el banco tuvo que aportar 3,3 millones de esos 12 para solucionar “un problema de liquidez”. El descenso a Segunda B apenas había supuesto una reducción de un tercio en el gasto total en la plantilla deportiva, pero al empezar a apretarse el cinturón el club apenas tuvo que emplear 7 de los 12 millones dispuestos.

Junta de Accionistas del Deportivo en diciembre de 2021 | RCDEPORTIVO

11 de junio de 2022. El Albacete superó al Deportivo en Riazor y frustró su ascenso a Segunda en la final del playoff. “El club tiene el respaldo absoluto de su primer accionista”, matizó el presidente Couceiro tras la debacle. “El objetivo irrenunciable es volver al fútbol profesional”, explicó. Se puso en marcha un nuevo proyecto deportivo con los mismos protagonistas al mando, Rosende al frente de la secretaría técnica y, tras unos días de incertidumbre, Jiménez en el banquillo.

21 de junio de 2022. El Deportivo incorporó como director de desarrollo de negocio al italiano Massimo Adalberto Benassi, que había realizado una labor similar en el Ibiza. El Deportivo había lanzado una oferta de trabajo en LinkedIN para buscar un ejecutivo “altamente motivado, proactivo, comprometido, responsable, organizado y con capacidad de trabajo”. Además exigía para el cargo, que finalmente ocupó Benassi, “habilidad de gestión y comunicativas verbales y escritas, capacidad de gestión y trabajo en equipo, con experiencia en equipos a su cargo”. En su primera comparecencia pública, durante el Dépor Innovation Center, Benassi explicó que el club era aún más bonito por dentro de lo que parece por fuera.

6 de julio de 2022. Couceiro compareció en rueda de prensa para abrir el nuevo curso. “Cada vez que un canterano con talento deja el Deportivo supone una decepción. Podemos ver que se han cosechado grandes éxitos en la cantera y eso es consecuencia del magnifico trabajo de formación y desarrollo”, explicó.

11 de octubre de 2022. Borja Jiménez dejó del club, destituido tras siete jornadas, con el equipo quinto clasificado y a siete puntos del líder, el Racing de Ferrol. Le sustituyó Óscar Cano, que no conectó con la gente.

22 de diciembre de 2022. Unas treinta personas acudieron a una Junta de Accionistas en Palexco. En ella se vota y se aprueba la posibilidad de que desde entonces esas reuniones se puedan celebrar de manera telemática. “La idea es hacerlas siempre presenciales”, matizó Couceiro.



“La capacidad de nuestro máximo accionista y el elevado cumplimiento interno de todas las obligaciones económicas, hacen que las necesidades de tesorería estén cubiertas. Quiero agradecer el firme compromiso de Abanca por prestar su apoyo y garantizar la viabilidad. Una entidad como el Deportivo no puede ser rentable fuera del fútbol profesional, más en una competición como la Primera Federación, que no acaba de satisfacer las expectativas de negocio previstas inicialmente”, deslizó el entonces presidente en una de sus intervenciones.



Ofreció además una radiografía del estado del club: “La sociedad ha incurrido en pérdidas de 1,6 millones de euros, lo que representa una reducción de las perdidas de más del 80%. El patrimonio negativo es de 50 millones de euros, con 829.000 euros dedicados al concurso de acreedores. 1,3 millones de euros de deuda de privilegio, 16 de deuda ordinaria y 2,8 de subordinada. La deuda con Abanca es de 8 millones de euros después de los últimos préstamos”.



15 de mayo de 2023. Sin opciones de ascenso directo, el Deportivo destituyó al entrenador Óscar Cano tras una derrota en Linares y dos partidos de Liga por jugar antes de afrontar el playoff. “Tratamos de buscar la máxima estabilidad en cuanto a las personas, los equipos, pero esa estabilidad que requiere un apoyo incondicional, tiene el límite de la responsabilidad”, aseguró Couceiro en la presentación de Rubén de la Barrera como técnico.

11 de junio de 2023. En un partido delirante, el Castellón eliminó al Deportivo en el playoff de ascenso a Segunda. Al final, y entre la decepción, Couceiro tomó la palabra para tratar de animar al personal: “Tomaremos decisiones muy pronto y estoy convencido de que serán satisfactorias”.

14 de junio de 2023. El Deportivo anunció la renuncia de todo el Consejo de Administración y destituyó al entrenador, Rubén de la Barrera. Días antes ya se había liquidado a la secretaría técnica, dirigida por Carlos Rosende.

CONTRATOS

Trece futbolistas del año en Segunda B tenían contratos de más de 150.000 euros

16 de junio de 2023. El club confirmó el nombramiento de Fernando Soriano como nuevo director deportivo. “Es la primera pieza del principal proyecto en el que se está trabajando actualmente: la creación del nuevo equipo que gestionará el área deportiva profesional del club, un equipo que se irá completando la próxima semana”, explicó el Deportivo en un comunicado.

29 de junio de 2023. Casi 2.000 seguidores marcharon desde la Plaza de Pontevedra hasta la sede de Abanca bajo el lema “Respecto para o Dépor”. Federación de Peñas, Riazor Blues y Old Faces publicaron un comunicado en el que demandaban una junta de accionistas presencial, exigían por parte de la propiedad “saber los motivos y las intenciones de las decisiones drásticas que se han tomado” y pedían “respeto” por el club. En la manifestación hay proclamas contra Imanol Idiakez, del que se ha deslizado que va a ser el nuevo entrenador del equipo.

1 de julio de 2023. El club anunció la contratación de Imanol Idiakez como entrenador y al tiempo promocionó a Massimo Benassi a la dirección general del club en sustitución de David Villasuso. Pocos días después se conoció al relevo de Couceiro. Álvaro García Diéguez, entonces director general de Abanca Seguros, asumió el puesto con un Consejo de Administración al que acceden dos exjugadores, Carlos Ballesta y Álex Bergantiños. También entró en esa directiva Michelle Clemente Escotet, sobrina del presidente de Abanca y también exjugadora del club.

17 de julio de 2023. Una Junta de Accionistas Extraordinaria y telemática sustanció el nombramiento del nuevo Consejo de Administración. Varias personas intervinieron para pedir un nuevo consejero en representación de los accionistas minoritarios. García Diéguez reveló que en la hoja de ruta que tiene el club figuraba la intención de salir del concurso de acreedores lo antes posible y mantener “relaciones institucionales inmejorables con el Ayuntamiento de A Coruña y su alcaldesa”.

30 de junio de 2023. Fran dejó de ser el responsable de la cantera del club. “Fue inesperado”, explicó. “Esto no es una despedida, porque uno no puede decir adiós a su casa”, apuntó en una misiva en la que lanzó una petición: “En medio de esta reconstrucción que está viviendo el Deportivo, solo me gustaría pedir que, por favor, no dejemos de creer en nuestros jóvenes. Porque cuando se les ha dejado competir, han demostrado que están a la altura de cualquiera. Apostemos por ellos y démosles la oportunidad de triunfar”. Albert Gil, que había pasado por varios puestos tras su llegada al club en el año 2014, asumió el puesto de Fran.

19 de diciembre de 2023. Una Junta de Accionistas aprobó que Abanca inyectase 17 millones de euros para liquidar el concurso de acreedores con una quita del 19,99% para los acreedores. Además el Dépor solicitó 11,7 millones más al banco para cubrir tesorería, según explicó Paulo Dinis de Brito Gomes, nuevo responsable de Planificación, Administración y Finanzas. Su llegada supone la salida del club de David Villasuso, que ha retomado su actividad en el banco como responsable de rating de clientes. El patrimonio negativo del club en ese momento ascendía a 55,9 millones de euros, pero Abanca propicia que se haga frente a todos los pagos.

Álvaro García Diéguez y la alcaldesa Inés Rey, en la recepción tras el ascenso JAVIER ALBORÉS



12 de mayo de 2024. Tras una espectacular remontada y superar un invernal mes de enero, el Deportivo logró el ansiado ascenso a Segunda División tras cuatro campañas en el escalón inferior. Días antes el equipo femenino selló su regreso a la máxima categoría. Ya en ese momento había rumores de una salida pactada de Álvaro García Diéguez de la presidencia.

1 de junio de 2024. El Deportivo destituyó a Albert Gil, que dejó el club tras un último año como director del fútbol base.

26 de junio de 2024. García Diéguez confirmó su salida en una Junta de Accionistas Extraordinaria, y de nuevo telemática, en la que se confirma la salida del concurso de acreedores y la nueva situación de “deuda cero”. También dejó el club Álex Bergantiños.



El Dépor se disponía además a afrontar una operación de reducción de capital social, de manera de que los títulos de accionistas pasan de tener un valor de 60,02 euros a 0,08. Abanca también transforma 5,2 millones de préstamos participativos de Abanca en acciones y lanza una ampliación de capital de 5,03 millones más. Pasará así a detentar el 99% de las acciones del club.



García Diéguez se despidió con una advertencia: “Es un momento crucial”. Cuando un accionista le hace ver que la operación es legal, “pero inmoral”, defendió: “El valor de una sociedad, y el Dépor lo es, no tiene que ver con el valor nominal, sino con lo que representan las acciones sobre el valor de la sociedad. De -900 euros pasa por primera vez el valor de las acciones a ser positivo. Y lo será por la renuncia de Abanca a los créditos que ha concedido para sostener al Dépor”, matizó.

9 de julio de 2024. El club anunció que Juan Carlos Escotet será su nuevo presidente. Con casi todo el paquete accionarial y la deuda liquidada, el club inicia una nueva etapa en el fútbol profesional sin mochilas. Michelle Escotet es la nueva vicepresidenta y Massimo Benassi el consejero delegado. Juan Carlos Escotet todavía no es oficialmente el presidente. Lo será una vez haya finalizado la ejecución de la ampliación de capital en curso, que fue aprobada en la Junta Extraordinaria de Accionistas del pasado mes de junio.