El Tenerife-Dépor se jugará el miércoles 29 de enero

Ya hay fecha para el Tenerife-Dépor de la jornada 19ª de Segunda División. El encuentro debió celebrarse el pasado 15 de diciembre, pero se suspendió por la alerta máxima por fuertes vientos emitida por la AEMET. El encuentro en el Heliodoro Rodríguez López se disputará el miércoles 29 de enero, a las 21.00 (hora peninsular).

Aquel domingo, tras la suspensión, el director general del Deportivo, Massimo Benassi, dijo que "por nuestra parte todos queríamos jugar este domingo, el lunes, lo antes posible. Los estatutos de la Federación no permite jugar en día de elecciones. Es otra circunstancia no muy afortunada que no nos permite jugar el lunes. El Tenerife tiene otro partido aplazado contra el Levante y al tener Copa, que pueden pasar, lo normal es que se juegue a finales de enero".

Tras el aplazamiento, la expedición blanquiazul se quedó en el hotel donde estaba hospedada, hasta donde se acercaron un gran número de los 700 aficionados deportivistas que se desplazaron hasta la isla para disfrutar del partido, como quedó reflejado en un vídeo subido por David Mella a instagram, donde aparecen los jugadores cantando con varios de los seguidores. Cánticos con mucha retranca sobre el mal tiempo.

El equipo pernoctó en Santa Cruz, pero peligraba el plan de regreso a A Coruña, previsto para la mañana siguiente, debido a que, por la alerta de viento, cabía la posibilidad de que se cerrara el Aeropuerto Norte, desde donde el Dépor tenía previsto viajar hasta Santiago. Finalmente, dicho aeropuerto funcionó con absoluta normalidad, los blanquiazules pudieron volar y entrenaron el lunes 16 en Abegondo.

Curiosamente, ese mismo lunes la plantilla del CD Tenerife entrenó en el Heliodoro Rodríguez López.

Tras el aplazamiento del Tenerife-Dépor, el cuadro coruñés ganó al Castellón (5-1) y perdió con el Mirandés (0-4), mientras que los chicharreros cayeron ante el Huesca (1-0) y el Burgos (1-0).

El club canario destituyó a Pepe Mel, quien era el entrenador del Tenerife en el momento en el que se debía haber disputado el partido. El cuadro canario es colista con 11 puntos, mientras que el Dépor suma 24 y tiene un colchón de tres puntos respecto al descenso.