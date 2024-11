El ‘sorpasso’ de los pequeños gigantes de Abegondo

Este domingo a las 12.00 horas, el campo principal de A Madroa acoge el primer gran duelo de la temporada entre las dos principales canteras de Galicia. El Juvenil A del Deportivo visita al Celta, con ambos equipos en lo más alto de la tabla. El encuentro servirá para desempatar (o no) el balance de los duelos directos este año. En División de Honor Infantil se impusieron los blanquiazules (4-3), pero en División de Honor Cadete la victoria correspondió a los celestes (5-3). El balance general entre ambos clubes ha sufrido un revolcón en los últimos años, en los que el sorpasso de Abegondo a A Madroa es más que evidente.

Deportivo y Celta se miden directamente con seis equipos de fútbol base: Juvenil A, Juvenil B, Cadete A, Infantil A, Alevín A y Benjamín A. En las dos últimas categorías suelen verse las caras en las finales gallegas tras proclamarse campeones de sus respectivas zonas. En las cuatro primeras, se enfrentan en campeonatos ligueros de 16 o 18 equipos.

El resumen de los últimos años tiene dos claras lecturas. La primera, que el dominio a todos los niveles en las últimas dos décadas corresponde al Celta. La segunda, que la cantera deportivista ha adelantado por la derecha a la céltica en el último lustro.

Desde la temporada 2009-10, la primera en que se disputó el Torneo Conservas Calvo de Fútbol 11 Alevín –oficioso campeonato gallego que tomamos como referencia, ya que el campeonato de la RFGF se disputó en fútbol 7 o fútbol 8–, el Celta ha sumado 41 títulos en las ligas en que se mide directamente al Dépor, por 34, siete menos, del club herculino.

Sin embargo, la tendencia se ha invertido por completo en el último lustro. Desde la temporada de la pandemia (2019-20), el Deportivo ha conquistado 17 campeonatos en los que se enfrenta al Celta, prácticamente el doble de los ganados por el club olívico: 9.

Este dato amplifica el dominio céltico en la década anterior, para ayudar a comprender de qué escenario veníamos. Si le restamos esos 17 títulos, el Dépor solamente conquistó 17 entre 2009-10 y 2019-20, un lapso de tiempo en que el Celta alcanzó 32, casi el doble.

El Deportivo se alzó recientemente la Copa de Campeones Juveniles, pero donde está invirtiendo los papeles del fútbol base gallego es en las categorías Cadete e Infantil. El Cadete A deportivista ha conquistado la División de Honor en las últimas cinco temporadas de forma consecutiva. Eso mismo lo había hecho el Celta durante el lustro anterior (2015-2020). Por su parte, el Infantil A blanquiazul se ha impuesto en cinco de las últimas seis campañas de la División de Honor.

Empate técnico

El global por categoría de estos tres lustros arroja un empate técnico entre ambos equipos. El Dépor ha conquistado más títulos que su rival en tres categorías, mientras que el Celta lo ha hecho en los otros tres. Los blanquiazules ganan en Cadete (8 a 7), Infantil (7 a 6) y Benjamín (6 a 4). Los celestes, en Juvenil A (7 a 3), Juvenil B (8 a 6) y Alevín A (9 a 4).

Si el ranking lo reducimos a los últimos cinco años, el Dépor se impone en cuatro de las seis categorías, por solo dos del Celta. Entre Cadete e Infantil, el Dépor ha ganado nueve de las diez últimas ligas. Los olívicos dominan en Juvenil A (3 a 2) y Alevín (2 a 1). Los coruñeses lideran en Juvenil B (3 a 2), Cadete (5 a 0), Infantil (4 a 1) y Benjamín (2 a 1). En las dos categorías de edad más bajas la suma es de tres trofeos porque no se completaron las competiciones ni en la campaña de la pandemia (2019-20) ni en la posterior.

Si retrocedemos aún más en el tiempo, observamos las distancias existentes entre ambos clubes. El Deportivo recuperó sus equipos de cantera con la construcción de la Ciudad Deportiva de Abegondo, inaugurada en 2003. Entre ese año y 2009, el Juvenil A solo finalizó por delante del Celta en dos de las seis temporadas. El Juvenil B levantó cuatro títulos seguidos de Liga Nacional (2006-07, 2007-08, 2008-09 y 2009-10), pero comenzó su andadura en 2003-04 con un paupérrimo octavo puesto.

Tres trofeos a cero

Si el Dépor sale ganador en la comparativa actual, también lo hace en la que se refiere a las vitrinas. Los blanquiazules también son, en lo que a cantera se refiere, el único club gallego con títulos oficiales. El Deportivo ha ganado la Copa de Campeones Juveniles dos veces (1996 y 2021) y la Copa Coca-Cola, el campeonato de España cadete, en una (2014).

Ese segundo entorchado juvenil dio al Dépor la oportunidad de ser el primer y único equipo gallego en jugar la UEFA Youth League. El Celta pudo jugarla el año anterior pese a no ser campeón de España, pero finalmente no lo hizo. Los olívicos eran el equipo con mejor coeficiente de puntos de todos los grupos de División de Honor en el momento de la suspensión por la pandemia. La RFEF decidió que el Celta fuese el representante español en la siguiente edición pero la UEFA decidió no organizar el trofeo en el curso 2020-21.

Para entender la situación actual hay que remitirse a la llegada de un mito deportivista, Fran González, a la dirección de la cantera al comienzo del curso 2020-21. El más legendario ‘10’ blanquiazul inoculó su desmedida competitividad al semillero de Abegondo.

Otra de las razones del salto de calidad está en el convenio con el San Tirso SD, firmado durante la dirección de Albert Gil. Una de las claves es que el club de Mabegondo se convirtió en el Cadete B e Infantil B deportivista. De este modo, cadetes e infantiles de primer año tienen la oportunidad de foguearse en sus respectivas Divisiones de Honor, ante rivales de mayor edad y físico, en vez de competir en Liga Gallega, un escalón por debajo.

TORNEO RC DEPORTIVO El benjamín deportivista manda en los duelos del Día das Letras Galegas El Deportivo recuperó después de muchos años su equipo Benjamín para la temporada 2012-13. Desde entonces, el Celta ha sido un asiduo al Torneo RC Deportivo, un campeonato gallego oficioso en categorías Benjamín y Prebenjamín que junta a más de 3.000 jóvenes futbolistas en Abegondo todos los 17 de mayo, Día das Letras Galegas.

El Celta participó por primera vez en 2016. Desde entonces se han enfrentado en seis ocasiones, con cuatro títulos para el Dépor (2016, 2017, 2019 y 2024) y dos para el Celta (2018 y 2023). En cuatro finales entre ellos, hay empate: dos triunfos por cabeza. El Deportivo se impuso en 2016 (3-1) y 2019 (4-3), mientras que el Celta lo hizo en 2018 (4-1) y 2023 (1-0). En 2017, los blanquiazules eliminaron a los celestes en cuartos de final (4-1), mientras que los vigueses cayeron ante el Rápido de Bouzas en las semifinales de 2024.