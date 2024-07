Sergio Escudero, un relevo para Balenziaga en el Dépor

Imanol Idiakez, técnico del Deportivo, se decantó por la veteranía, trayectoria contrastada y capacidad de liderazgo dentro del vestuario de Mikel Balenziaga para invitarlo a unirse a su proyecto el pasado verano, y ahora que el zaguero vasco ha dejado el fútbol profesional, el club coruñés ha puesto sus ojos en otro ‘perro viejo’ para cubrir su puesto, Sergio Escudero (Santovenia de Pisuerga, Valladolid; 1989).



“Cuando vine al Dépor entendí que hubiera todas esas dudas porque era un jugador que tenía 35 años, que había jugado muy poquito la temporada anterior y es lógico”, reconocía Balenziaga recientemente en una entrevista a dxt campeón.



En el momento en el que se anunció el fichaje del veterano futbolista de Zumarraga, surgieron dudas por su edad. Sin embargo, sus exentrenadores Miroslav Djukic y Gaizka Garitano enseguida le avalaron. “Será el que más trabaje, luche y dé ejemplo, en Primera RFEF o donde sea”, manifestó el serbio. El técnico vasco, por su parte, aseguró que “en cuanto vean entrenar a Balenziaga, se van a dar cuenta del buen fichaje que es”.



Idiakez no dudó ni un instante de lo que buscaba en el lateral zurdo vasco, cuya experiencia y oficio fueron diferenciales en el verde, pero también en el vestuario. Pese a ser un recién llegado a la plantilla, el entrenador blanquiazul le eligió como uno de los cuatro capitanes, junto a tres jugadores que ya llevaban tiempo en el equipo, como Lucas Pérez, Diego Villares y Pablo Martínez.



Balenziaga fue titular desde la primera jornada y nunca perdió su etiqueta de intocable. Sólo paró cuando aparecieron los problemas físicos o cuando tuvo que cumplir ciclo de tarjetas en una ocasión. De hecho, disputó 32 de los 38 partidos de la liga regular y sólo partió desde el banquillo en una ocasión, contra el Nàstic en Riazor en la décima jornada. Tampoco fue titular en la vuelta de la Final de Campeones con el Castellón, en Castalia, donde disputó los cinco últimos minutos en la que fue su despedida del fútbol profesional.



“Ha sido un honor para todos nosotros tener a Balenziaga aquí. Nos ha enseñado un montón de cosas que algunos ya intuíamos, pero lo hemos podido comprobar”, dijo Idiakez, cuando el jugador vasco anunció su adiós.

Un peso pesado



Se va un líder y el Dépor quiere a otro peso pesado para la demarcación de lateral izquierdo. Un jugador contrastado, como Sergio Escudero, que acumula dieciséis temporadas jugando al fútbol de manera profesional y con 401 partidos a sus espaldas, la mayoría de ellos, en la máxima categoría.



El vallisoletano comparte veteranía con el anterior dueño del costado zurdo. También la edad, puesto que Balenziaga llegó a Riazor con 35 años, mientras que Escudero los cumplirá en septiembre. Y otro rasgo que une a ambos es la profesionalidad y la capacidad para asumir galones, ya que el pucelano portó el brazalete de capitán en el Sevilla, cuando el conjunto andaluz se acostumbró a estar en las primeras posiciones de Primera División, disputar competiciones continentales y ganar la Europa League —dos títulos en dicho torneo con el cuadro nervionense tiene en su palmarés el jugador pretendido por el Dépor—.



Los exblanquiazules Juan Rodríguez y Joaquín Caparrós subrayaban a este diario precisamente ese liderazgo de Escudero y aseguraban no tener ni un ápice de duda sobre su rendimiento, debido a su edad.

“Si viene de competir en Segunda, físicamente va a estar bien porque es una categoría muy exigente, prácticamente como una Primera”, decía el excentrocampista del Dépor.

36 partidos la pasada campaña en el Valladolid



Escudero fue un jugador importante en el Real Valladolid durante la temporada 2023-24, que finalizó con el ascenso de la escuadra pucelana a Primera División. Pese a sus 34 años, el lateral izquierdo disputó 35 de los 42 partidos de Liga y fue titular en 33 ocasiones. En total, alcanzó los 2.596 minutos. También participó en un duelo de la Copa del Rey y formó parte del once inicial.



Además, aunque con la edad lógicamente no posee esa velocidad de hace años y ha ganado mayor solidez defensiva, sigue mostrando esa vocación ofensiva que siempre ha tenido, siendo un lateral con mucho recorrido y al que le gusta pisar el área contraria.



La pasada campaña, de hecho, marcó tres goles y repartió tres asistencias en Segunda.



El curso anterior (2022-23), el primero de los dos que jugó en el equipo de su tierra, el vallisoletano jugó 23 partidos de Liga en Primera División —titular en 17 de ellos—, además de un duelo de Copa del Rey en el que completó los 90 minutos.



A pesar de su buen rendimiento en el Pucela y de ser un fijo en la alineación del entrenador uruguayo Paulo Pezzolano, el club blanquivioleta decidió no ampliarle el contrato, que expiró el pasado 30 de junio.



“Era un sueño volver al equipo de mi ciudad y me hubiera gustado seguir”, escribió en su despedida el jugador vallisoletano, quien reconoció que “estaba esperando que me comunicarán una continuidad que no se ha podido dar”.



“Me despido desde la calma y con el deseo de no estorbar en los próximos planes del club. Quiero seguir jugando, aunque de nuevo sea lejos de mi casa, pero con el apoyo incondicional de mi familia”, sentenció el zaguero.

Pasado también de Balenziaga en el Pucela



Ese pasado en el Real Valladolid es otra característica que une a Escudero con Mikel Balenziaga, quien también jugó en la escuadra pucelana.



Nada más dar el salto al primer equipo del Athletic Club desde el filial, la entidad bilbaína decidió ceder al futbolista de Zumarraga, que en aquel momento no encontraba sitio en San Mamés.



En la campaña 2011-2012, Balenziaga jugó a préstamo en el conjunto castellano, en Segunda División. Allí estuvo a las órdenes del técnico Miroslav Djukic, de quien el ya exfutbolista vasco guarda un magnífico recuerdo.



“Gran parte de la culpa de mi carrera la tiene Djukic. Él fue quien me enseñó a defender bien”, nos decía la pasada semana en una entrevista.



Balenziaga formó parte en 36 ocasiones —todas como titular— de aquel equipo que logró el ascenso a Primera.



Al curso siguiente, en la categoría de oro, el Athletic volvió a cederlo al Valladolid, que logró la permanencia, con 32 partidos del lateral, siempre en el once inicial.



El Dépor ahora ha pensado en suplir al vasco con un jugador al que ya pretendió en el verano de 2010, cuando acababa de dar el salto al primer equipo del Murcia, en Segunda.



Finalmente, Escudero fichó por el Schalke 04 y, desde entonces, siempre había jugado en la máxima categoría —dos campañas en la primera alemana y once en la élite en España (entre Getafe, Sevilla, Granada y Valladolid)– hasta que compitió en Segunda con el Pucela el pasado curso.

Más cerca de Riazor



El Dépor se ha puesto en contacto con el jugador para hacerle llegar su interés y el lateral zurdo pucelano ve con buenos ojos jugar en Riazor, pese a que dispone de otros pretendientes de Segunda, según fuentes cercanas a su entorno.



Las negociaciones van por buen camino y parecen haber cobrado fuerza en las últimas 24 horas.