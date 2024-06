Sergi Pérez: "La afición del Depor es mejor que la del Celta, sin duda alguna”

En feudo olívico un seguidor deportivista como Sergi Pérez (Porriño, 1987) defiende a capa y espada que el Deportivo posee una afición superior en cantidad y calidad a la del Celta de Vigo, con la que convive este joven cuyo bisabuelo le inculcó su amor al club.



Famoso desde la presente semana por una dedicatoria “cariñosa” de sus amigos, que en su cumpleaños lo agasajaron con una camiseta del Depor —que luce en la fotografía que ilustra la entrevista—, no ha parado de recibir mensajes.



En efervescencia debido al reciente ascenso de categoría de los blanquiazules —estuvo presente en Riazor ante el Barcelona Atlètic—, ya figura en la lista de espera de la entidad de la Plaza de Pontevedra para ser socio la próxima campaña 24-25.

¿Desde cuándo es aficionado del Deportivo?

Desde muy niño, con dos o tres añitos porque mi bisabuelo era de A Coruña y del Deportivo. Yo soy de Porriño, donde los celtistas son mayoría, aunque también conozco a algún deportivista.

Poco a poco se fue enamorando del Deportivo...

Sí, me acuerdo que con tres años mi abuelo me había regalado una equipación completa, con medias, camiseta, pantalón y chándal. Desde ese momento no hubo marcha atrás, siempre me sentí muy atraído por el club.

¿Te acuerdas de tu primer encuentro en Riazor?

Es que era muy pequeño, de niño me hizo una gran ilusión pero no puedo concretar mucho más, casi no me acuerdo.

¿Es fácil ser deportivista en Porriño?

Ahora mismo sí, antes no lo era tanto porque la gente no lo entendía demasiado. Ahora ya se van acostumbrando a que cada uno tenga su propio equipo y el mío es el Deportivo. Es mucho más llevadero.

¿Le llaman “turco”?

Todo el mundo (risas). Toda la gente se mete conmigo y suelen decir que es mi único defecto ser del Deportivo. Me lo tomo con sentido del humor, es normal. Yo también me meto con ellos y el vacile es mutuo, aquí no se libra nadie.

¿Exhibe su deportivismo en la calle o eres más discreto?

Pues no tengo ningún problema en llevar los colores del Deportivo por la calle, no me oculto. No todos los días pero sí que a veces pongo los colores blanco y azul. Viajo mucho y entonces ahí cuando salgo fuera sí que me gusta más lucir la ropa del Depor.

¿Se desplaza mucho a A Coruña para ver al Depor?

Siempre que puedo por horarios, allí estoy; ahora mismo estoy en lista de espera para hacerme socio del Deportivo. De hecho, la última vez que estuve fue ante el Barça Atlètic, con el ascenso a Segunda.

¿Cómo lo vivió?

Lo pasamos muy bien, me encantaron las celebraciones. A las cuatro de la mañana estaba de fiesta en A Coruña y a las seis y media, ya trabajando en Vigo.

¿Le ha dado tiempo a vivir derbis contra el Celta?

Sí, claro, también contra el Celta B. Con los amigos tenemos buen rollo porque tenemos siempre piques sanos. No deseamos que descienda el rival pero siempre queremos que ganen los nuestros.

¿Cuál ha sido su jugador histórico favorito del Depor?

Diego Tristán, por su calidad, y Valerón. Para mí ambos son palabras mayores. De pequeñito me tocó vivir la etapa dorada del club y fueron dos jugadores que me marcaron, con partidos inolvidables.

Esta semana le han felicitado mucho en redes y se ha hecho viral...

Sí, fue un regalo y una dedicatoria especial de mis amigos; estuve de cumpleaños y entre todos me escribieron un mensaje especial, con todo su cariño (risas). De hecho la noticia me la mandó mucha gente, aunque hay más aficionados del Deportivo aquí.

¿Han pensado en fundar una peña deportivista en la localidad de Porriño?

Pues sopesamos la idea, pero el problema es que los locales no se prestan a la idea.

¿Cómo ha pasado estos últimos cuatro años en la categoría de bronce?

Sufriendo como el que más, pero viviéndolo mucho.

Con más de 28.000 abonados y otros casi 11.000 en lista de espera, ¿qué opinión le merece la afición del Depor?

Es ejemplar, la envidia de muchos clubes; en el trabajo tengo varios chavales a mi cargo y muchos son aficionados del Celta. Todos los días me dicen que ojalá ellos tuvieran la afición del Deportivo.

¿Cree que es mejor la del Depor que la del Celta?

Sí, claro. Sin duda alguna, no tengo ninguna duda. Si el Celta estuviese en una situación como la del Deportivo, no estaría tan arropado, la gente le daría más la espalda. Pocos equipos tienen una grada como la deportivista.