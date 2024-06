Salida del concurso y deuda cero, “un antes y un después” para el Deportivo

El Deportivo afronta una nueva etapa en su historia tras la salida del concurso de acreedores y la ejecución de una operación financiera que permite al club saldar su millonaria deuda de cara al regreso al fútbol profesional. La Junta de Accionistas celebrada en el estadio de Riazor aprobó todos los puntos del orden del día, entre ellos una reducción del capital social y una doble ampliación de capital, con el objetivo de certificar “la deuda cero” y dotar a la entidad de músculo económico para el retorno a Segunda División y acometer otros proyectos como las obras de mejora de la Ciudad Deportiva de Abegondo y del estadio de Riazor.

La Junta de Accionistas, presidida por un Álvaro García Diéguez que anunció que dejará el cargo en unos días, contó con una representación del capital social del 76,89%, del que sólo un pequeño porcentaje correspondió al pequeño accionariado. La asistencia telemática únicamente contó con 29 accionistas, de los más de 25.000 que posee el club, y otros cuatro delegaron sus títulos. Todos los puntos fueron aprobados con al menos un 99'94% de apoyo en una asamblea en la que Álvaro García Diéguez declaró que “renace la esperanza económica, institucional y deportiva" de la entidad herculina.

El que pronto será expresidente del Deportivo calificó el día de ayer de “histórico”. "Celebramos un acontecimiento de gran trascendencia: la salida del concurso de acreedores, el inicio de un proceso de recapitalización y el gran hito de situarnos con deuda cero", apuntó. El Deportivo deja atrás el concurso de acreedores con 24 años de antelación y compensa los casi 70 millones de euros que le debe a Abanca, que como máximo accionista “asume el compromiso de suscribir la ampliación de capital correspondiente a su participación en el capital social". Es decir, unos 35 millones de euros que permitirán al club aumentar su techo económico de cara a la vuelta al fútbol profesional. Adicionalmente a esta suma podrían entrar en las cuentas del club hasta un máximo de 31,7 millones de euros, que podrían ser aportados por los accionistas minoritarios, algo más que improbable, o por la propia entidad bancaria si decidiese suscribir la parte no cubierta de la ampliación.

García Diéguez sólo estuvo acompañado por Carlos Ballesta como miembro del miembro del Consejo de Administración. El secretario Eduardo Cortizo, el responsable de finanzas Paulo Dinis y el notario Víctor Pérez Rama completaron la representación del Deportivo en una Junta de Accionistas que comenzó con el discurso del presidente, que defendió que la operación financiera “marca un antes y un después para el Deportivo”. “Esto no es solo un ajuste contable sino un compromiso con la sostenibilidad. Fortalecemos nuestra base financiera y nos preparamos para aprovechar las oportunidades que traerá nuestra vuelta al fútbol de élite. El objetivo es consolidar un Deportivo saneado”, remarcó.

Malestar de un accionista y respuesta de García Diéguez

La Junta de Accionistas únicamente contó con la participación de un accionista durante el punto 2 del orden del día, la reducción del capital social en 45,59 millones de euros mediante la reducción del valor nominal de las acciones (de 60,02 euros a 0,08). Gabriel Rodríguez González expresó su malestar en este sentido al recalcar que se trata de un “mecanismo legal, pero inmoral”. “Es un día triste. Esto no es una empresa al uso. Esto es un club de fútbol, que si no fuera por los socios y accionistas, no valdría ni un céntimo. Lo poco que nos quedaba de club, nos lo están robando. Me parece una vergüenza absoluta, una estafa y un nuevo robo por parte de Abanca, a la altura de las Preferentes. Lo siento por usted, señor presidente, que es el único que está dando la cara. Me gustaría saber dónde está el señor Benassi y señor Escotet. Pido un poco de respeto al accionista y esto me parece una vergüenza absoluta".

El todavía presidente Álvaro Diéguez tomó la palabra posteriormente para mostrar su desacuerdo y justificar la maniobra realizada por el Deportivo. “El valor de las acciones de una sociedad no tiene que ver con su valor nominal. He intentado explicar que antes del concurso, las acciones valían -922 euros y ahora, por primera vez en muchos años, su valor va a volver a ser positivo. Esto es consecuencia de la renuncia de Abanca a cobrar los créditos concedidos para sostener al Deportivo mediante un proceso de capitalización de los mismos y la suscripción a la parte proporcional de la nueva ampliación, que tiene como objetivo mejorar las capacidades del club”, indicó.

Doble ampliación

Los puntos 3 y 4 del orden del día correspondieron a la doble ampliación de capital planteada por el Deportivo. La primera de ellas consistía en el aumento del capital social a través de la compensación de los créditos concedidos por Abanca por un importe de 5,21 millones. “Abanca, como máximo accionista, lo que hace es capitalizar toda la deuda (casi 70 millones)”, según señaló García Diéguez, aunque únicamente se transforman en acciones esos 5,21 millones de euros para establecer un patrimonio neto positivo y cumplir con los requisitos de LaLiga y el Consejo Superior de Deportes (CSD) para poder competir en el fútbol profesional.

La segunda ampliación de capital, de 5,03 millones de euros, está destinada a dar la posibilidad a todos los accionistas de mantener su peso en el accionariado en la misma proporción actual, aunque todo parece indicar que esta iniciativa tendrá escaso éxito entre el pequeño accionariado. No obstante, García Diéguez animó a que todos los accionistas ejecuten su derecho de suscripción durante el tiempo que permanecerá abierta la ampliación, que será de un mes desde su publicación en el BORME. “Instamos a los accionistas a que den apoyo al club en el momento más imprescindible”, manifestó el todavía presidente, que reivindicó la importancia de esta ampliación para aumentar el patrimonio de la sociedad y elevar el futuro tope salarial de la plantilla en Segunda División.

Por último, la Junta de Accionistas finalizó con la aprobación de la modificación de los estatutos de cara al derecho de asistencia a las próximas juntas. A partir de ahora, el número mínimo será de 1.500 acciones, que corresponden a un valor nominal de 120 euros. Fue el último punto relevante de una asamblea que pasará a la historia por la supresión de la deuda, que llegó a ser de 160 millones de euros, y el nuevo horizonte económico que se le presenta a un Deportivo cuyos primeros equipos regresarán al fútbol profesional en la próxima temporada 2024-25.