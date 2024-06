Álvaro García Diéguez: "Me voy con un encargo, mantened esa piña y esa unión"

"Me voy con un encargo, mantener esa piña y esa unión. Todos los que rodeamos ese núcleo fundamental deportivo contribuimos a que esa piña crezca y que esa idea fructifique. El presidente se va y Álvaro llega. Muchas gracias por todo lo que me habéis dado. Hasta siempre. Forza Depor”. Así cerró Álvaro García Diéguez la junta de accionistas del Deportivo celebrada esta mañana en el estadio Abanca Riazor.

Como ya se esperaba, el todavía dirigente blanquiazul anunció que en unos días abandonará la presidencia del club, cuando la entidad deportivista designe a su sucesor.

El 11 de julio de 2023, Álvaro García Diéguez asumió la presidencia del Deportivo y menos de un año después anunció el fin de su etapa al frente del club blanquiazul.

"Me marcho con la sensación del deber cumplido. Aquellas cosas que nos planteamos hacer, las hemos cumplido todas. Tenemos un convenio con el Concello, acabamos de aprobar las decisiones posteriores a la salida del concurso, que han estado refrendadas por una amplísima mayoría, tenemos un plan de Abegondo extraordinario y los recursos para financiarlo y hacerlo posible, tenemos un plan estratégico con una cantera increíble, hemos cambiado la comunicación del club y hemos conseguido los ascenso de nuestros primeros equipos", indicó el mandatario.

"Me voy después de haber vivido momentos maravillosos como deportivista y presidente. Los ascensos han sido especiales. A lo mejor ha habido momentos malos, pero ya me estoy olvidando de ellos", subrayó García Diéguez ante los medios de comunicación, a los que atendió tras la conclusión de la junta de accionistas en la que se puso fin a la deuda del Deportivo.

La emotividad marcó el discurso final de un dirigente que se mostró muy cercano: "He podido conocer a Imanol, Irene, Mercedes, Carlos Ballesta, Álex Bergantiños... Seguramente estoy siendo muy injusto con otras personas que he tenido la posibilidad de conocer y me las llevo en el corazón para siempre. Dejan de tener un presidente pero tendrán un amigo para toda la vida".

García Diéguez atendió a la prensa al final de la junta de accionistas | Quintana

"No quería dejar de vivir uno de mis últimos días sin compartir un momento con vosotros. Quiero daros las gracias. Me he sentido extraordinariamente tratado por los medios. Hemos compartido muchos momentos. He podido descubrir vuestra pasión por el Depor", indicó.

Unos minutos antes, García Diéguez comunicó el fin de su etapa durante el cierre de la asamblea.

"Comunico que dentro de unos días dejaré mi cargo como presidente del Deportivo. Ha sido una experiencia apasionante y la más intensa de mi vida profesional con momentos inolvidables como los ascensos de los primeros equipos. Me voy con la satisfacción de haber podido aportar mi granito de arena en una temporada de tantos éxitos. Estoy convencido de que estamos inciando uno de los mejores periodos de la historia del Depor. La salida del concurso de acreedores, el proceso de capitalización aprobado, la vuelta al fútbol profesional de nuestros equipos, la renovación del convenio de Riazor por otros 40 años, la elaboración y aprobación del plan estratégico para las próximas temporadas, con la cantera como uno de los pilares del club, marcarán un antes y un después en el Deportivo", dijo.

El aún dirigente reconoció que el día de su nombramiento como presidente, en julio de 2023, "es una fecha que siempre llevaré en el corazón: "No me he arrepentido ni un solo día de mi decisión".

"Estamos en el camino para hacer del Depor un club admirado y respetado en el mundo del fútbol", aseguró.