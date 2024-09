Rubén de la Barrera, sobre el ascenso en el playoff del Albacete en Riazor: "Es algo que no se puede olvidar"

Rubén de la Barrera, entrenador coruñés ex del Deportivo y del Albacete, destacó que el ascenso logrado por los manchegos en la final del playoff frente a los herculinos en Riazor ha sido una experiencia indeleble de su memoria.

En una entrevista concedida a la Cadena SER en Albacete, el míster dejó constancia de que aquel encuentro que puso colofón a la campaña 22-23 "es algo que no se puede olvidar, cuando llegamos al club planificamos la temporada de la mejor manera posible con el objetivo de poder hacer una gran temporada pero el fútbol nos hizo que tuviéramos que ir por el camino largo, tuvimos que disputar un playoff de ascenso porque no pudimos ser campeones de grupo, sabíamos que a priori no partíamos como favoritos ante el Deportivo porque solamente nos servía la victoria, pero esos momentos sirven para cambiar tendencias y los clubes se renuevan, son partidos que sirven para reenganchar a sus aficionados, ahora los chavales jóvenes ya tienen una referencia para sentir al Albacete, veo partidos en el Belmonte y se nota que hay mucho ruido, y eso es de las cosas más bonitas que tiene el fútbol".

En su opinión, el enfrenamiento de nuevo en el fútbol profesional de ambas escuadras no puede ser calificado de otra manera que no sea como una buena señal para el balompié estatal.

"Es una gran noticia para nuestro fútbol que los dos equipos que cuentan con muchos años de historia vuelvan a enfrentarse en fútbol profesional, he tenido la fortuna de poder estar en los dos clubes, A Coruña la conozco más, en Albacete solamente estuve una temporada y en estos equipos sientes que tienen mucha masa social, una afición que empuja con una historia detrás y todo eso tiene un impacto importante en el día a día, espero que el viernes se pueda ver un gran partido de fútbol", agregó.

Por último, el técnico de Elviña precisó que el cuadro coruñés arriba al encuentro con la necesidad perentoria de puntuar, después de un inicio titubeante en Liga, con solo 4 puntos logrados sobre 18 posibles.

"El Albacete viene de romper una dinámica negativa de resultados, el Deportivo de la Coruña viene de perder en Riazor ante el Burgos, todavía es pronto para sacar conclusiones pero vivimos en la sociedad de la urgencia y sabemos que a día de hoy los resultados son definitivos para los entrenadores; el Albacete seguro que se hace fuerte al jugar como local pero el Deportivo necesita puntuar y seguro que plantea argumentos importantes en el Belmonte para poder conseguir un resultado positivo, seguro que será un buen partido", expuso.