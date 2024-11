Rubén Albés: "Fuimos superiores y tuvimos las mejores ocasiones"

Rubén Albés compareció en la sala de prensa de Riazor tras el empate cosechado ante el Deportivo y valoró el partido y el papel de su equipo.

Valoración partido: Sensación extraña, porque puntuar fuera es positivo, hacerlo en Riazor también lo es pero creo que hemos hecho uno de los mejores partidos fuera de casa, fuimos superiores y tuvimos las mejores ocasiones. En una acción extraña salimos a correr un contraataque, chocamos dos jugadores y nos empatan. Es difícil hacer más para ganar un partido y eso me da tranquilidad.

¿Qué le faltó al equipo para ganar?: Creo que es más una accidente, no has faltado marcar. Estuvimos cerca de la victoria. Tenemos que hacer la lectura de que volvimos a puntuar fuera de casa y eso es una señal de que competimos en todos los campos.

Jugada Dubasín, sobre el posible penalti: La veo en la tele pequeña que tenemos, da la sensación de que contacta con la pelota y luego es arrollado. La sensación es que en el centro del campo habría sido falta.

Ambiente de Riazor: Lo que se vive aquí, el sentimiento. Es un club y un estadio de Primera. No recriminaron nada, todo es empujar. Cuando ellos marcan parece que está más cerca el 2-1 no por el fútbol si no por el ambiente de la afición.

Perder puntos en los últimos minutos: Me preocupó el día del Albacete, ellos fueron superiores y dimos la sensación de inconsistencia. Lo que pasó hoy no tiene nada que ver, son acciones aisladas. Un buen equipo, jugó un partido maduro y gestionó los minutos en los que se adelantó por madurez.

Sobre el Dépor: No soy quien para valorar el Dépor, bastante tengo con mi equipo. Solo puedo decir que esta categoría tiene mucho nivel, quizá este año de las más complicadas. Todos los clubes tienen que tener paciencia con los entrenadores, los jugadores. Es difícil sacar resultados. Nosotros teníamos lesionado a Gaspar, faltó Yeremay... Con ambos en el campo veríamos un partido mejor.

Puntería, ¿falta?: Si tuvieran los de arriba eficacia mejor estarían en la Roma y un nueve goleador valen millones, solo los privilegiados tienen nueves para marcar gol y todos sabemos quiénes son.