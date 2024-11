Ricardo Rosety: "Puedes perdurar en la historia sin ganar, y ese SuperDépor perdurará siempre en la memoria de todos"

Tenía unas referencias que, mi tío, para mis compañeros de clase era su ídolo y al final, para mi, era mi tío y mi padrino, era alguien de mi familia, no una referencia. Con el paso de los años me di cuenta de que lo que él hacía eran las cosas que yo queria hacer.

Dicen que los periodistas somos futbolistas frustrados, pero yo no. Siempre he estado más cerca de ser periodista que futbolista.

Viene de familia, entonces.

De pequeño, había un mazo de hacer chocolate que era de mi abuela, al que yo le daba la vuelta y tenía la forma de un micrófono. Lo ponía en un cubilete de dados, en una mesa y una silla e imitaba a Matías Prats presentando el telediario. Era un mazo de mi abuela que, desde que murió lo guardo yo, lo tengo en casa como si fuese mi primer micrófono.

¿Le dieron algún consejo su padre y su tío?

Lo primero que me dijeron cuando me puse delante de un micrófono fue: “Di lo que piensas pensando muy bien lo que dices”, que viene a significar que hay que ser sincero y honesto pero midiendo las palabras, porque se puede hacer mucho daño con ellas. Tenía que ser consciente de lo que significaba estar delante de un micrófono: contar historias y no opinar. Mi padre me enseñó la constancia del día a día, porque lo que te ha valido para hoy, para mañana no vale, y eso todos los días. Esa superación y esa constancia es muy importante en el mundo del periodismo.



¿Cómo nace la idea de crear su podcast 'El Pelao?

Siempre me encantó la radio y el mundo de los podcast siempre me ha apasionado. Llegó un momento en el que yo necesitaba tener un espacio propio y me encantaba la idea del podcast, pero no acababa de saber de qué hacerlo. Cenando un día con un amigo, con Elías Israel y comentándole todo esto, surgió una anécdota con Leo Messi en uno de los últimos partidos. Él de aquella hablaba muy poco y coincidió que en tres o cuatro días, tuvo que dar dos entrevistas. Una después de un partido ante el Athletic en Liga y otra en Champions ante el Tottenham, en Wembley. Yo estaba en los dos y en Wembley le dijeron que era el Man of the match y tenía la obligación de hablar. Le comentaron las opciones que tenía: Liga de Campeones, UEFA, ESPN y le dijeron que el de Movistar Liga de Campeones era el que lo había entrevistado en el partido ante el Athletic de Bilbao. Y Messi dijo: ¿Quién? ¿El pelao? Pues vamos con el pelao. Y con esta idea salió lo de entrevistar a calvos. Tanteé con un par de amigos la idea y ahí salió.

En los últimos años me esta costando por falta de tiempo pero quiero retomarlo.



¿Qué significa el Sporting de Gijón?

Es el equipo de la ciudad y pasa un poco como con A Coruña y el Dépor. Gijón es una ciudad donde la gente respira por el equipo. Si el Sporting gana, la gente está de buen humor. Todo el mundo habla el lunes por la mañana lo que pasó el domingo con el Sporting. Es un sentimiento de la ciudad y después de haber trabajado cubriendo el Sporting, tengo una relacion especial.



¿Recuerda algún partido entre Dépor y Sporting?

Muchos, recuerdo muchos. En Riazor, recuerdo uno que ganó 2-1 aquel SuperDépor. Aquel Sporting había empezado muy bien la temporada, ganando al Barça. Era el SuperDépor de Arsenio. Hay uno que también me quedó muy marcado que es cuando el Sporting vuelve a Primera, un 0-3, con Preciado y en Riazor. Es cuando Manolo dijo aquella frase de “ni ahora somos tan buenos ni antes éramos la última mierda que cagó Pilatos”.

Y tal día como hoy si no recuerdo mal, un partido de un domingo por la noche que termina 1-1, y hay 9.000 sportinguistas en Riazor. Fue increíble. Ojalá esos partidos se puedan repetir pronto en Primera. Gijón y A Coruña son parecidas y tengo disfrutado de partidos muy chulos, alguno en Riazor y otros en El Molinón.

¿Tiene algún rincón favorito de A Coruña?

Viví entre A Coruña y Gijón durante tres meses porque mi pareja estaba opositando y eligió A Coruña. Vivíamos en Gijón y yo cada miércoles por la noche cogía el coche e iba para A Coruña hasta el sabado por la mañana, que me tenía que volver.