Riazor estará en obras desde el verano de 2026

J.L.C. / B. A.

A Coruña se ha puesto manos a la obra para que el reto del Mundial 2030 empiece a tomar forma. Así, en el ayuntamiento ya se trabaja en la licitación del proyecto de remodelación del estadio de Riazor y su entorno para que esté adjudicado el próximo otoño. El siguiente paso sería el de licitar las obras y proceder, también a su adjudicación. Se labora contrarreloj para que esos trabajos comiencen en el verano de 2026 con un plazo de ejecución de no más de 36 meses, lo que implicaría que a partir de la campaña 2026-27 el Deportivo se viese afectado por las reformas en el estadio. Cómo y cuándo quedará definido en el proyecto que se aprobará dentro de unos meses y en el que lo deseable sería alcanzar un consenso entre todas las partes implicadas.



Después de especularse que A Coruña podía peligrar como sede del Mundial 2030, Inés Rey asegura que no existe amenaza que pueda hacer tambalearse a la ciudad herculina. “No es que no haya inversores, sino que hay más que al principio”, explica la alcaldesa. “Se demuestra la fortaleza del proyecto y el interés de los inversores por participar en un proyecto ambicioso que va a posicionarnos en el mapa internacional”, explica Rey.



A Coruña estará entre el 3 y el 5 de febrero como una de las sedes elegidas en el Sports World Congress, una iniciativa impulsada gracias al apoyo de empresas como Microsoft, Legens, Sono, Howden, Figueras, SIgnify o Philips y que se celebrará en Barcelona. El evento congregará a las federaciones de fútbol de Marruecos, España y Portugal, junto con las ciudades sedes y subsedes, para debatir las oportunidades para el desarrollo económico, social y medioambiental que ofrece el Mundial 2030. “El Mundial supone un impacto positivo para los ciudadanos -explican los organizadores de las jornadas-, mediante la creación de empleo, mejora de las infraestructuras, atracción de turismo, captación de la inversión extranjera o la transformación de la industria deportiva”.



Valencia no estará allí, pero la Federación Española de Fútbol, con Rafael Louzán a la cabeza, apuesta sin ambages por convertirla en una de las sedes mundialistas. En este escenario José Manuel Rodríguez Uribes, presidente del Consejo Superior de Deportes, recuerda que fue uno de los primeros en apoyar a Valencia: “Estoy feliz porque soy el primero que defendió la candidatura de Valencia cuando todavía la RFEF no lo veía”. Uribes asegura que la decisión estaba condicionada por si seguían o no las obras del Nou Mestalla. “Ahora me alegro mucho que la RFEF también lo haya visto”, concluye.



La regidora coruñesa recuerda que “la sede pasó el corte”. “Estamos convencidos de que va a ser uno de los mayores proyectos para la ciudad para el año 2030”. Mantiene así Inés Rey que se trata de una candidatura “sólida” y que cada vez son “más las firmas interesadas en participar en el proyecto”.



Mientras tanto se especula sobre una posible caída de Málaga. Allí se han cancelado tanto la presentación de un estudio sobre la construcción de un nuevo estadio como una rueda de prensa sobre ese particular prevista para la semana que viene.