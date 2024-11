Riazor, un dique ante la Mareona

Un encuentro de Primera en Segunda. Ese sin duda será el Deportivo-Sporting de Gijón de esta tarde en un estadio de Riazor que registrará la mejor entrada de la presente temporada en la categoría de plata.



Hasta este domingo, la mayor afluencia de espectadores de la temporada 24-25 acaeció en el duelo de rivalidad provincial frente al Racing de Ferrol en la tercera jornada de Liga, en la que el coliseo coruñés albergó a 26.455 espectadores.



Una marca que será batida con toda seguridad en un choque como el de hoy, para el que se ha colgado desde el pasado jueves el cartel de “no hay billetes”.



Tan solo la no asistencia de abonados deportivistas —que también pueden liberar sus respectivos asientos— impedirá un lleno total en un recinto con 32.660 butacas que sobrepasará los treinta millares de asistentes.



Entre ellos, algo más de un millar de ‘fans’ sportinguistas, con 593 ubicados en la grada visitante de Riazor y el resto diseminados a lo largo y ancho del municipal herculino.



Según fuentes cercanas al club gijonés, serán numerosos también los adeptos rojiblancos que se desplacen hasta tierras coruñesas sin entrada e intenten conseguir su pase directamente en Riazor.



Con 27.500 socios con asiento en Riazor, la campaña puesta en marcha por la entidad de la Plaza de Pontevedra para que cada abonado pudiese obtener hasta dos localidades a precio reducido (con un 25 por ciento de descuento) ha sido todo un éxito.



Hasta el punto de que se ha agotado el papel para un choque de rivalidad en el que el Deportivo tratará de retomar el pulso a una competición en la que intenta poner tierra de por medio respecto a los puestos de descenso a Primera RFEF.

De alto riesgo

La Policía Nacional ha anunciado que reforzará su presencia en A Coruña por la celebración del partido entre el Deportivo y el Sporting de Gijón, que ha sido declarado de alto riesgo.



La subdelegada del Gobierno en A Coruña, María Rivas, presisidió este pasado miércoles una junta de seguridad en la que se planificó el dispositivo para velar por la seguridad en la ciudad y en el estadio de Riazor, diseñado por las fuerzas del orden.



Las principales medidas acordadas han sido el refuerzo de la presencia policial y la activación del dispositivo desde la jornada de ayer.



El 091 reforzará su presencia en los alrededores del campo y en diferentes puntos de la ciudad en donde puedan coincidir las aficiones de ambos bandos.



El operativo establecido dispondrá de tres grupos de la Unidad de Intervención Policial, agentes de la Unidad de Prevención y Reacción, Equipo de Información y guías caninos, especialistas del Tedax, Unidad del subsuelo y protección ambiental, además de medios aéreos, como un helicóptero y varios drones.



Se establecerá un centro de mando en la comisaría de Lonzas, con presencia también de Policía Local.

La subdelegada Rivas indicó que “se actúa conjunta y coordinadamente, reforzando la seguridad y con todos los medios”.



Es un dispositivo similar al que se realizó en el Deportivo-Racing, que se reforzó tras los disturbios y

altercados que se registraron en A Coruña con la visita del Málaga en octubre.

Inés Rey, concienciada

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, hizo un llamamiento para que el encuentro entre Dépor y Sporting no conlleve incidentes entre dos aficiones que tradicionalmente no han mantenido relaciones cordiales.



“Esta fin de semana a rivalidade entre Deportivo e Sporting debe quedar no terreo de xogo. Estaremos moi atentos para que así sexa e non se repitan imaxes do pasado. Chamo á convivencia e o civismo tanto o domingo como o sábado”, escribió la primera edil coruñesa en su cuenta personal de X.