Los Riazor Blues abandonan Riazor como forma de protesta a La Liga

El partido entre el Deportivo y el Granada comenzó con un ambiente enrarecido en Riazor. A los pocos minutos del pitido inicial, los Riazor Blues abandonaron la grada de Marathón Inferior tras entonar varios cánticos contra Javier Tebas, presidente de LaLiga.

Según ha podido saber DXT Campeón, la protesta responde a la prohibición de introducir un tifo y varias pancartas en el estadio que los hinchas tenían preparado para este encuentro, que coincidía con una fecha muy especial: el Día das Letras Galegas.

El grupo ya se ha pronunciado en sus redes sociales explicando los motivos de su protesta: "Abandonamos a nosa bancada porque non imos aturar máis represión. No capítulo de hoxe: o roubo de tifos e faixas que cumprían as súas normativas. En capítulos anteriores: persoas identificadas por levar roupa do grupo e bandeiras secuestradas pola Policía Nacional".

Previamente, coincidiendo con la entrada de los jugadores, la grada de Marathón lució un inmenso tifo celebrando los 25 años de la consecución del título de liga. Este tifo fue acompañado por otro, desplegado en la grada de pabellón, que homenajeó al mostrado en el partido en el que el Deportivo tocó el cielo del fútbol español.