La renovación de Mella con el Dépor, sin plazos para cerrarse

El acuerdo entre Deportivo y David Mella para lograr la renovación del extremo puede ir para largo. Aunque las dos partes siguen en negociaciones y en contacto, fuentes próximas a estas conversaciones manifiestan a dxt que no hay nada firmado y que el proceso podría dilatarse en el tiempo. No se atreven a poner un plazo y podría incluso irse más allá de verano.



La predisposición por ambas partes es buena, la voluntad tanto del club como de Mella es continuar la vinculación, pero no se ha conseguido llegar a un punto de encuentro donde los dos estén satisfechos.



Desde el entorno del futbolista entienden que su nuevo contrato tiene que ser acorde a la incidencia e importancia que ha tenido en el Deportivo durante el curso pasado. En esa línea, ya el pasado mes de junio el club hizo una nueva oferta, con una mejora en los actuales emolumentos que percibe, que le llevaría a formar parte de ese grupo de jugadores del Dépor ‘top’ en lo tocante a salarios.

No obstante, fuentes cercanas a las negociaciones reconocen que las pretensiones aún no se han visto cumplidas y de ahí que no haya resolución.



El atacante tiene contrato con los blanquiazules hasta junio de 2026. Desde el 1 de julio su cláusula subió de los 4 hasta los 8 millones de euros, montante que se verá incrementado en verano de 2025 hasta los 10.



Mella, que jugará el domingo la final del Europeo sub-19 ante Francia, está cuajando una buena actuación en el torneo. No ha marcado, pero ha participado en varios goles, dio la asistencia ante los galos en la fase de grupos, y se ha convertido en uno de los revulsivos del seleccionador José Lana. Ejerciendo tanto por la banda derecha, como en el Dépor, como por la izquierda, su rendimiento ha ido a más y tanto él como el azulgrana Dani Rodríguez fueron de los más destacados en el duelo de semifinales ante Italia.