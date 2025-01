Ramis: "El Dépor es un equipo muy dañino"

Luis Miguel Ramis, entrenador del Burgos CF, destacó en rueda de prensa la peligrosidad del Deportivo, su rifval este domingo a las 14.00 horas en El Plantío, en choque correspondiente a la 23ª jornada de Segunda División.

“Tenemos conceptos y cosas que mejorar, pero se están dando pasos hacia dónde queremos estar. Somos un equipo que puede competir a todo nivel. El Depor es un equipo muy capaz, muy vertical y muy dañino. Estamos trabajando para competir ante sus herramientas”, expuso.

"Es un buen equipo, con variedad en ataque. Basan sus acercamientos en jugadores desequilibrantes y que se asocian bien. Tienen transiciones veloces, un juego muy marcado arriba, y también muestran fortaleza en defensa y centro del campo. Un bloque completo", agregó.

Acerca de la situación de Yermay Hernández, deportivista pretendido por numerosos clubes de primer nivel, el exdeportivista Ramis precisó que "es un jugador habilidoso, habrá que tener mucha atención con él y con la capacidad que tiene”.

El máximo responsable técnico del Burgos, que no podrá contar por lesión con Marcelo, subrayó que "los objetivos pasan por casa, la diferencia entre los objetivos conseguidos y los que no, están en la solvencia conseguida en tu casa. Lo de casa es muy importante, para nosotros El Plantío da mucha energía, es vital, cómo nos empujan y nos respaldan… Minutos finales que hemos sacado gracias a ellos. Ese aliento no desaparece y el equipo lo nota".

Ramis también se refirió a la contratación del portero Tomeu Nadal, un meta experimentado para la categoría.

“Tomeu nos da la opción de dos porteros con solvencia y experiencia. Tenemos que irnos a lo que se adapta mejor al momento de la temporada. El conocimiento que tenemos de lo que ha hecho ha sido importante. Ante posibles problemas que puedan surgir, tenemos un refuerzo de garantías”, dijo.

“Estamos satisfechos por la llegada de Tomeu, es un gran profesional y un excelente compañero para el bloque”, añadió.

En lo tocante al mercado de invierno, no descarta más llegadas para la entidad blanquinegra en los próximos días.

“Estamos barajando opciones, tenemos diferentes posibilidades, veremos qué alternativas hay. Buscamos jugadores que den un rendimiento inmediato en lo posible, hay buenas opciones y estamos atentos a todo”, manifestó, al tiempo que puso de relieve que precisa de refuerzos en varias demarcaciones.

"En cuanto a posibilidades de mercado, hay otras posiciones fuera de la delantera, en la que nos fijamos antes. Nos decantamos por la que necesitamos antes. Pero no mandamos en el mercado, vamos a posiciones prioritarias”, finalizó.