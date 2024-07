Rafael Louzán: “A Coruña está confirmada, ahora la reducción del aforo mínimo es una cuestión de sentido común”

Rafael Louzan, presidente de la territorial gallego y vicepresidente de la Federación Española, confirma a A Coruña como sede del Mundial 2030 y defiende la propuesta de la RFEF de reducción del aforo mínimo de los estadios de cara a la cita internacional como una “cuestión de sentido común”.

¿A Coruña está confirmada como sede?



Sí. Está evidentemente dentro de las once sedes. Se está pidiendo la posibilidad de la entrada de Vigo y Valencia para hacer un total de trece sedes.

¿Qué opciones tiene Vigo?



Es un acuerdo a tres partes. Había un acuerdo inicial sobre las 20 sedes (11 de España, 6 de Marruecos y 3 de Portugal) y ahora, dado las circunstancias de España, hay una variación. Algunas partes no están muy de acuerdo en esa propuesta y vamos a ver lo qué pasa entre esta semana y la próxima.

¿Vigo tiene más opciones que Valencia o menos?



No es cuestión de eso. De meter más de once, lo normal será que entren las dos. Esto son candidaturas de las ciudades en el sentido de que son las ciudades las que tienen que garantizar lo que han cubierto en los documentos que han mandado. Las ciudades son las que tienen que garantizar la financiación en función de lo que han dicho. En ese sentido todavía falta mucho por confirmar y esto es un camino de largo recorrido porque todavía pueden pasar muchas cosas. Es cierto que A Coruña está dentro de las once del corte y ahora está el tema de Vigo. ¿Hay que ver quién garantiza esa financiación? Repito que son candidaturas de las ciudades.

¿Es factible bajar el aforo mínimo de los estadios?



Sería lo razonable, pero falta que FIFA dé el brazo a torcer para eso. Esa será una negociación a mayores que estamos haciendo. Me parece una cuestión de sentido común.

¿Es una opción que tiene más ‘lógica’ si A Coruña y Vigo entran a la vez para que la financiación no sea tan alta para instituciones gallegas?



Evidentemente. Este Mundial es el de la sostenibilidad. Esto quiere decir que hay que hacer lo que realmente sea necesario, pero dentro de un gasto que sea rentable para la sociedad de cara al resto de la vida de esa infraestructura.



¿Cuándo se abordará esta propuesta?



Una vez que España sea confirmada con Portugal y Marruecos el 11 de diciembre como sede del Mundial 2030, a partir de ahí será el momento de hablar con FIFA sobre los estadios para poder bajar ese tope que son 40.000 netos. Si eso se puede bajar, va a beneficiar a A Coruña, que ya estaría dentro, y a Vigo porque está con reforma, que creo que la acabará con 27.000 y pico.

¿Con menos aforo Riazor podría albergar menos partidos?



Es un camino de largo recorrido. Tenemos que tomar de referencia lo que ha pasado en el Mundial 2026. Canadá tenía más sedes que ahora. ¿Es posible que surjan cambios? Es posible. Porque nada es igual a seis años vista. Hay muchas cosas que valorar.