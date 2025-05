División de Honor Juvenil | Puntuar para volver a ser campeón

Llegó el día más esperado por el Juvenil ‘A’ del Deportivo. El equipo coruñés tiene en su mano convertirse en campeones del Grupo 1 de División de Honor. Por casualidades de la vida, el Dépor se volverá a jugar el título en el mismo escenario en el que lo consiguió la temporada pasada: el campo de Condomínguez.



Al igual que en la 2023-24, el Val Miñor volverá a ser juez del campeonato de División de Honor, acogiendo al equipo blanquiazul en la última jornada. La situación de esta tarde es más favorable que la del año anterior. El equipo dirigido por Miguel Figueira depende de sí mismo para revalidar el título. Los tres puntos de ventaja que tiene sobre el Celta hacen que tanto una victoria como un empate le sirvan a los blanquiazules para terminar la temporada como primeros. De hecho, hasta una derrota podría servirles, pero en ese caso dependerían de que los celestes no ganasen su partido contra el Covadonga, que se juega el descenso, ya que el empate de puntos favorece al Celta.

La plantilla del Deportivo juvenil celebra el ascenso de 2024 | AEC

En racha



Tras caer en Abegondo contra el Celta por un gol a dos, el Dépor se hizo con dos victorias importantísimas contra Racing de Santander (1-2) y Oviedo (5-2). Además, sirvieron para aprovechar a la perfección los dos pinchazos del equipo celeste, que empató frente a Pontevedra y Choco. Las rachas son completamente opuestas en los dos candidatos al título desde el derbi de Abegondo. Tras ese partido, el Celta aventajaba al Dépor en un punto, pero no ha sido capaz de volver a ganar desde entonces. Todo lo contrario le pasó al Deportivo, que tras caer con los celestes supo reponerse a la perfección para marcar siete goles en dos partidos.



Tan solo una derrota blanquiazul le dejaría opciones de campeonar al Celta, un escenario que tan solo se ha producido tres veces en liga esta temporada. La última de ellas fue precisamente contra los celestes. Las anteriores citan de los meses de diciembre (3-0 también contra el Celta) y noviembre (2-1 frente al Choco). Además, el juvenil blanquiazul se mide a un rival al que parece tenerle cogida la medida en las últimas temporadas. La campaña pasada, el Dépor ganó por 4-0 en Abegondo y se impuso por 1-3 en la última jornada en casa del Val Miñor, en el partido que les dio el título junto con el pinchazo del Racing de Santander. En la primera vuelta de esta 2024-25, el campo de la ciudad deportiva blanquiazul vio siete goles en un espectacular 4-3 que terminó dejando los tres puntos en el feudo coruñés.

Preparados



El Juvenil ‘A’ del Deportivo intentará revalidar el título esta tarde, sería el primero bajo las órdenes de un Miguel Figueira que tomó el relevo de Manuel Pablo tras el ‘ascenso’ de Óscar Gilsanz al primer equipo. “Creo que o equipo chega preparado e a min eso é o que me tranquiliza”, expresaba el técnico en la rueda de prensa previa al partido de hoy.



“Se eles son capaces de reflexar en momentos de tanta tensión o fútbol que levan dentro, non teñen que estar preocupados por ningún outro resultado. Neste caso xogamos ao mesmo tempo e non teño que mirar para outro partido. No noso caso, é empatar ou gañar para ser campións”, añadió Figueira, que no podrá contar con Manu Ferreiro, convocado con el Fabril, pero sí con Dipanda.



En el caso de que se diera un resultado favorable, el Dépor se haría con un nuevo título de División de Honor juvenil y obtendría su billete para la Copa de Campeones que tendrá lugar en el estadio de El Toralín de Ponferrada entre el veintiséis de mayo y el uno de junio. Allí, el rival del campeón del Grupo Uno en los cuartos de final sería el mejor segundo clasificado del resto de grupos a nivel nacional, con Atlético de Madrid y Tenerife como los mejor posicionados. Los otros seis participantes (campeones de sus respectivos grupos) ya están definidos: FC Barcelona, Athletic Club de Bilbao, Betis, Real Madrid, Las Palmas y Valencia.

El Montañeros se juega la temporada en 90 minutos

Final con todas las letras para el Montañeros Juvenil, que se juega todo el trabajo de la temporada ante el Veriña. Los coruñeses parten en puestos de descenso, pero tienen en su mano salvar la categoría ante el conjunto asturiano. Quizá lo que más juega a favor del Montañeros es que su rival es colista y llega ya descendido al choque, por lo que tendrá más hambre.



Si cae en A Grela será equipo de Liga Nacional, pero en caso de ganar tendrá la permanencia muy cerca. Tan solo necesitaría que el Deportivo, Celta, Real Oviedo o Racing de Santander rescataran un punto frente a Val Miñor, Covadonga, Pontevedra y Choco, respectivamente, una situación altamente probable al estar hablando de equipos clasificados entre los cinco primeros. Dos de ellos, además, inmersos en la lucha por el título liguero. En caso de empate, el Montañeros necesitaría dos victorias de esos conjuntos, por lo que incluso un punto puede dar la permanencia al cuadro de Rubén García.



El técnico recupera a Nico Mosquera, que no juega desde el 30 de marzo por lesión, y tiene de baja a Adri. Lo normal es que aún así mantenga el tridente ofensivo formado por Enjamio, Bruno e Iker. La lista de convocados del Veriña tiene varias ausencias de peso: el portero Jesús, el central Álvaro, el lateral izquierdo Álex Feito, el mediocentro Rodri Feito, y el delantero Rodri de la Llana. Vuelve el mediapunta Mateo tras cumplir cuatro partidos de sanción.