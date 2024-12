Prueba fallida con la defensa de cinco blanquiazul

El Deportivo probó ante el Zaragoza la defensa de cinco, pero el ensayo no le salió como esperaba. En la primera vez en este curso en la que optó por los tres centrales, fue con ese esquema cuando sufrió el gol en contra.



Apenas cinco minutos después de que los blanquiazules los alineasen Francho, en el 93, logró las tablas para los maños.



Los herculinos estaban sufriendo en defensa y Óscar Gilsanz buscó soluciones desde el banquillo.

Primero, optando por el doble lateral zurdo, para contrarrestar las acometidas de Pau Sans y Luna. Obrador entró en el 75 para ubicarse por delante y Escudero se quedó en la retaguardia.



En el 88, no obstante, el técnico aun dio un paso más, al quitar al lateral vallisoletano y optar por la irrupción de Jaime Sánchez. Esto retrasó la posición de Obrador, de nuevo como carrilero zurdo y dejó el centro de la defensa con trío de centrales: Jaime, Pablo Vázquez y Pablo Martínez. En pleno aluvión de ocasiones del Zaragoza el Dépor buscó protegerse pero no pudo evitar que llegase la diana visitante.

En una sucesión de errores en cadena Sans se zafó de Obrador y logró centrar, no llegó a cortar el pase ni Pablo Martínez, ni Vázquez y entre José Ángel y Jaime, que llegaron en recuperación, se coló Francho para marcar y poner el empate en el marcador.