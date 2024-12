Una primera vuelta que dio para mucho

Se preveía como una de las competiciones más igualadas de los últimos años, así como una de las más históricas; tanto por el nivel de los equipos, como por la gran cantidad de clubes con ese pedigrí y esa tradición de instalarse en la máxima categoría durante varios años.



No está siendo para menos, porque si algo ha caracterizado esta primera vuelta, ha sido la igualdad, instaurada en todas las fases de la competición, que impide a los equipos levantar el pie del acelerador. De hacerlo, caer hasta los últimos puestos, o alejarse del objetivo de ascender, puede ser una de las consecuencias.



En esta Segunda División, no hay nada escrito y, a pesar de la equidad, en la primera vuelta también hubo tiempo para las sorpresas.

1. El Mirandés se quedó a un punto de liderar



Rozando el liderato. Solo un punto privó al conjunto dirigido por Alessio Lisci de coronarse como campeón de invierno. El encargado de arrebatarle ese privilegio fue el Almería. Y la diferencia del valor de sus plantillas pone de manifiesto la gran hazaña de los jabatos. Más de 70 millones separan al club almeriense de los de Miranda del Ebro. Por ahora, en esta temporada, no saben lo que es tocar la zona baja de la clasificación. Desde el inicio liguero, un noveno puesto en el que se instalaron durante las jornada 3 y 4 fue el peor que alcanzaron. Dos fines de semana y no más. Comenzaron a escalar posiciones hasta cerrar la primera vuelta goleando a domicilio al Deportivo (0-4) y poniendo el broche al lograr asaltar la segunda posición.



No en vano, el Mirandés se erige como la revelación de la categoría merced a una rentabilidad envidiable: sus 25 dianas le han servido para cosechar 38 puntos. Hasta trece equipos marcan más, pero pocos mantienen la solidez defensiva de los de Lisci. De hecho, solo el Elche logra igualar el casillero de los goles en contra del Mirandés: 15 tantos en 21 encuentros, o lo que es lo mismo, establecen una media de 0,7 goles recibidos por partido. Por delante, queda toda una segunda vuelta que pondrá a prueba a un equipo que, aunque sea pronto, quiere consolidarse como gran candidato a formar parte de la Primera División 2025-26.

2. El Racing de Ferrol, a contracorriente



Si el Mirandés no quiso saber nada de la zona baja de la clasificación, al Racing de Ferrol le pasó todo lo contrario. Se aposentó en la primera semana en la undécima posición y, desde entonces, no volvió a merodear la media tabla. Es más, no fue capaz de dormir fuera del descenso en ninguna de las siguientes jornadas. Ahí, inmerso en el pozo del peligro, con la Primera Federación asomando, es donde remató la primera vuelta.



Se ven sumidos en una dinámica que necesitan cambiar cuanto antes, porque las jornadas pasan y el margen de error es cada vez menor. Su baza a favor, la igualdad que marca la competición; su mayor hándicap, el debe con los goles a favor. 14 dianas en 21 partidos (los peores números de la categoría empatados con el Tenerife) le condenan a iniciar el año como uno de los aspirantes a caer al fútbol no profesional y le obligan a darle un giro a una primera vuelta que culminó con un cabezazo de Parralo a David Navarro como reflejo de la desesperación de la entidad ferrolana.

3. El campeón invernal, camino del ascenso



Ser campeón de invierno no implica reconocimiento alguno, sin embargo, revela que algo se está haciendo bien. Eso, sumado a los números del conjunto dirigido por Rubi, le posicionan como serio candidato a subir a Primera División. No hay nada conseguido todavía, pero el trabajo que está hecho, no corre prisa. Además, echando la vista atrás, el equipo que pasa como primero la meta invernal, tiene unas probabilidades colosales de subirse al podio a final de temporada y por ende, jugar la próxima campaña en la máxima categoría.



Estaban en descenso en la jornada 9, pero el cambio de dinámica le ha permitido pegar un salto mortal hacia delante, pasando de la zona roja a encabezar la clasificación. Gran culpa la tiene su facilidad goleadora. Son el conjunto con más dianas a favor: 40, de las cuales 16 salieron de las botas del máximo artillero de la categoría. Y es que Luis Suárez tiene unos números de Primera que, hasta ahora, solo puede perseguir Myrto Uzuni, con 14.

4. Tercer entrenador en tierras tinerfeñas



No le están saliendo las cosas al Tenerife. Y no hay mayor reflejo de ello que las destituciones. En cuatro meses, ya son tres los entrenadores que tomaron las riendas del equipo tinerfeño, o al menos lo intentaron. El primero en caer fue Óscar Cano, que se convirtió en el primer técnico en ser despedido en la Liga Hypermotion cuando apenas iban cinco jornadas de competición. Después llegó Pepe Mel para procurar revertir la situación. Contra todo pronóstico, 49 días después de haber tomado, la entidad tinerfeña, la decisión de renovarlo, anunciaron su destitución, la décima de toda la Segunda División. Para sustituirlo, volvió a casa por Navidad Ávaro Cervera, que asume el cargo con el equipo instalado en la última posición, a doce puntos de la salvación. No será tarea fácil revertir la situación. La primera vuelta del Tenerife deja unos números que abocan al club a la Segunda División, aunque por delante queda toda una segunda vuelta que permite al equipo agarrarse a un clavo ardiendo.