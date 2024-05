Previa, marcha y recibimiento: la guía de actividades para animar al Depor este domingo

Este domingo 12 de mayo es un día importante para el deportivismo. El equipo coruñés puede certificar la vuelta al fútbol profesional tras cuatro años de sufrimiento e intentos fallidos, y su afición, que no ha fallado nunca, no lo va a hacer ahora.

"O fútbol trátase precisamente disto, do apoio incondicional a unhas cores e do ánimo ao equipo da túa cidade, sen importar onde, cando ou como", está es una de las primeras líneas que escribieron los Riazor Blues en su comunicado para convocar a todo el deportivismo a una movilización que comenzará a las 11 de la mañana en la Calle San Juan.

"Na nosa memoria están as lembranzas das convocatorias anteriores, mais desta vez non será unha mais. Será a oportunidade para rachar co pasado e escribir a primeira páxina do noso rexurdimento. Nós cumprimos a nosa parte, sabemos que vós tamén ides cumprir a vosa e acudiredes á nosa chamada", termina el escrito.

De esta forma, los ultras del equipo coruñés animan a la afición deportivista a hacer juntos la previa, para posteriormente iniciar una marcha que partirá del Campo da Leña a las 15:30 horas y llegar de esta manera todos juntos al Estadio de Riazor.

El recibimiento, a las 17 horas

Por su parte, la Federación de Peñas ha fijado su convocatoria para las 17:00 horas delante de la puerta 0, donde afirman que se llevará a cabo el recibimiento "máis grande" hasta la fecha. Además, animan a la ciudad a teñir de blanquiazul ventanas, balcones y establecimientos para estar "todos ca man no corazón loitando e apoiando cas súas cores branquiazuis ao Deportivo".

El capitán de la escuadra coruñesa, Lucas Pérez, no ha querido dejar pasar la oportunidad de lanzar su propio mensaje: "Yo cuando era pequeño iba a Riazor con mi bandera, espero que este domingo recuperemos ese espíritu que teníamos y cada uno de nosotros vayamos con la bandera. Os necesitamos a todos".