Idiakez: "Arriba nos haría falta algo, que es lo más difícil y más caro"

Imanol Idiakez, entrenador del Deportivo, compareció en la sala de prensa de Abegondo para analizar el próximo partido ante el Huesca (viernes a las 21.30 en El Alcoraz), la llegada como cedido de Rafael Obrador y otros temas de actualidad del conjunto blanquiazul.



Semana corta con partido el viernes:

"Esto de jugar los viernes es un poco raro. Hemos tenido que acelerar todo. Estamos preparados y deseando que llegue el partido para conseguir los primeros puntos".



Llegada de Obrador y posible entrada en la convocatoria:

"Creo que estamos esperando confirmación de alguna cosa, pero a priori espero que pueda viajar mañana. Sabemos que tenemos la lesión de Escudero, estamos justitos ahí y es una buena incorporación".



¿La llegada de Obrador implica la salida cedido de Iano Simao?:

"Tendríamos que pararnos a pensar. Está con una pequeña lesión muscular. Va a estar un par de semanas fuera. No me he parado todavía con Fernando a analizar".



¿Qué posiciones faltan por cubrir con fichajes?:

"Arriba sí que nos haría falta algo, algo en la punta, en la banda, jugadores buenos a poder ser y que puedan ayudar cerca del gol, que siempre es lo más difícil y lo más caro. Centrales a priori estamos cubiertos en número y calidad. No espero mucho por ahí. El mercado está abierto y no se puede decir que no a nada, pero yo estoy centrado ya en la competición. Hay unas prioridades por encima de otras. Una era el lateral izquierdo por la lesión de Escudero y es verdad que arriba nos queremos reforzar. Sobre el resto del campo, el mercado está abierto y puede pasar cualquier cosa pero no creo que sea una prioridad".



¿Esperas ante el Huesca un partido parecido al del Oviedo?:

"Son dos equipos diferentes. Al Oviedo fuimos nosotros los que le metimos atrás, no creo que fuese su intención. Fue más nuestra propia capacidad de quitarles el balón la que les impidió dominar, mientras que el Huesca desde que está Antonio (Hildalgo) de entrenador ha hecho 19 puertas a cero y es el menos goleado desde su llegada. Son sus señas de identidad. Es un equipo que se hace fuerte desde el no encajar y así ganó en Elche. Sabemos que va a ser un rival rocoso y difícil, bien trabajado y que permite poco a los rivales".



¿Podrías haber hecho más cambios contra el Oviedo?:

"Puede ser. Sé que es un debate y que se debate sobre mis cambios y lo que tardo. Intento mirar otros entrenadores para ver si es que yo me he vuelto loco y tampoco es tan poco habitual. ¿Podría haber hecho alguna cosa? Sí, después de visto y no haber empatado, el entrenador es el primero que piensa que tenía haber hecho otra cosa. Pero en directo me pareció que el equipo estaba bien. Habíamos sacado a Barbero, Mario estaba fino, Mella también, Lucas también... Me pareció que por ahí podíamos encontrar el gol. No lo encontramos y ahora puedo decirte que podíamos haber hecho un par de cambios más. Son experiencias que te sirven para sacar conculusiones y para ir aprendiendo. Pero lo que nos ha confirmado la revisión es que hicimos un gran partido. Creo que fuimos mejores que ellos en casi todo".



¿Hacer sólo dos cambios fue un recado a Soriano?:

"No, los recados yo los mando a la cara".



¿Podría ser Barbero titular ante el Huesca?:

"Sí, puede ser, sí. Es una opción que barajamos ya la semana pasada y esta también. Estamos trabajando diferentes posibilidades. La suerte que tenemos es que, empecemos de una forma o de otra, tenemos la otra para poder corregir durante el partido. En ese aspecto tenemos recursos".



¿Esperas alguna llegada de algún centrocampista más creativo?:

"Hugo es un mediocentro muy creativo. Si algo tiene es creativididad. Tiene esa magia para encontrar esa jugada diferente. Pero José tiene calidad, Nuke tiene calidad, Villi tiene calidad... Y además no sólo los futbolistas, sino la forma de entender el juego. Las relaciones entre ellos son las que van generando situaciones. El otro día encontramos un montón de conexiones por dentro con Mario y Yeremay que nos lanzaron hacia su última línea y nos faltó acertar en lo último. Nos faltó concretar, pero tenemos variedad y elementos suficientes. Estoy convencido de que Hugo nos puede dar muchas cosas".



Posibles cesiones de Martín Ochoa y Kevin:

"Tenemos que buscar lo mejor para ellos y para el Dépor. En el futuro queremos que sean nuestros e importantes y tenemos que entender sus momentos, también el nuestro en Segunda División, las necesidades de competir, su posibilidad real de competir con nosotros y su progresión. Tenemos que conjugar todo eso para buscar lo mejor para todas las partes. Y aquí no solo cuenta mi opinión. Hay jugadores que tienen más paciencia de aguantar en el Fabril, otros enseguida si no ven el primer equipo, quieren otra cosa. Cada uno tiene su pensamiento, yo tengo el mío, pero no siempre se impone lo que yo piense. Un jugador tiene que estar convencido de lo que hace. Tampoco podemos forzar a la gente a estar donde no se quiere estar. Yo entiendo que a determinadas edades ahora se corre demasiado, pero es que igual me estoy haciendo yo muy viejo".



Portero titular ante el Huesca y evolución de Helton:

"Tengo claro quién va a ser el titular y Helton está cada día mejor. Cada vez se va poniendo más a tono, vamos viendo sus capacidades y hemos hecho un muy buen fichaje. Tenemos tres porteros, más Alberto, de garantías para toda la temporada".