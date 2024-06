El playoff de ascenso a Primera se viste del blanquiazul del Depor

La Segunda División, categoría en la que el Depor competirá la próxima temporada, se encuentra inmersa en el playoff de ascenso, que arrancó el pasado fin de semana con la ida de las semifinales. Cuatro equipos pugnan por la última plaza para Primera, con la presencia de ocho futbolistas que han vestido la camiseta blanquiazul. Serían nueve si la mala suerte no se hubiera cruzado en el camino de Edu Expósito a finales de enero. El centrocampista, que milita en uno de los cuatro semifinalistas, el Espanyol, se rompió el ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha y no reaparecerá al menos hasta septiembre.



El semifinalista con mayor cantidad de jugadores con pasado deportivista es el Eibar. El máximo favorito, que arrancó un 0-0 en Oviedo en la ida de la primera eliminatoria, tiene en sus filas a un futbolista prestado por el club coruñés, Mario Soriano, y a otros tres que también compitieron en A Coruña, Peru Nolaskoain, Ager Aketxe y Quique González.

Peru, Aketxe y Mario Soriano, importantes en el Eibar



Peru y Aketxe, que jugaron con el Depor en Segunda División durante el curso 2019-20, que finalizó con el descenso a Segunda B, son dos piezas importantes en el engranaje del técnico Joseba Etxeberria. Así como Mario Soriano, que defendió la elástica blanquiazul en Primera RFEF entre 2021 y 2023 y, en principio, tiene que regresar al cuadro herculino este verano.



Peru jugó fundamentalmente como central durante su etapa en A Coruña, pero en el Eibar lo hace como mediocentro defensivo. Como blanquiazul disputó 29 partidos —27 como titular— y marcó dos goles.

En la campaña actual, una lesión en el ligamento lateral externo de su rodilla derecha dejó prácticamente en blanco al jugador de Zumaia hasta la jornada 25, pero a partir de ahí, ha ido cogiendo protagonismo hasta ser titular indiscutible. De hecho, en la ida de la semifinal del playoff disputó los 90 minutos. En total, este curso lleva 22 duelos, 14 como titular, y ha materializado dos dianas.



Aketxe, que ya en el cuadro coruñés exhibió su calidad y enorme golpeo, con siete tantos en 41 partidos, es el segundo máximo artillero del Eibar con 13 goles, 11 en la liga y dos en la Copa del Rey. Además, ha repartido seis asistencias. También completó los 90 minutos en la ida de la semifinal del playoff, al igual que Soriano, que tras 71 partidos, 13 dianas y 9 asistencias como blanquiazul, prefirió irse cedido al cuadro eibarrés para jugar en Segunda, que quedarse por tercera temporada consecutiva en Primera RFEF con el bloque coruñés. En el equipo armero exhibe unos números de 44 partidos, 40 como titular, 3 goles y 4 asistencias.



Quique González, máximo artillero del Depor en Segunda División durante la Liga 2018-19 con 16 goles, ha ido perdiendo peso en el Eibar, hasta el punto de asumir un papel muy residual desde la undécima jornada. Lleva 18 partidos de azulgrana, 9 como titular, y ha firmado 2 goles, pero no disfrutó de ni un solo minuto en la ida de las ‘semis’.



Tres en el Sporting de Gijón

Dos exdeportivistas y un exfabrilista militan en el Sporting de Gijón, que en la ida de la semifinal del playoff de ascenso a Primera perdió en El Molinón ante el Espanyol (0-1).



El delantero colombiano Juan Otero, pichichi sportinguista junto con Gaspar Campos con diez tantos, jugó en el Fabril en Tercera División durante la campaña 2015-16. Tenía 21 años y firmó 17 goles con el filial blanquiazul.



Róber Pier y Pablo Insua forman la pareja de centrales titular del Sporting. También estuvieron en el Fabril, pero ambos alcanzaron el primer equipo del Deportivo.



El coruñés Róber Pier, que lleva 40 partidos esta temporada, 37 como titular —incluido el duelo con el Espanyol—, jugó seis duelos con el Depor en el curso 2015-16. Dos de Primera División y cuatro de Copa del Rey, con Víctor Sánchez del Amo como entrenador.



32 encuentros este curso (todos como titular) acumula el arzuán Pablo Insua, que ha marcado dos goles y ha repartido una asistencia. En el primer equipo coruñés alcanzó los 62 partidos (entre Primera y Segunda División), 58 como titular, y anotó tres dianas entre 2012 y 2015.



El último exblanquiazul que disputa el playoff de ascenso es Borja Bastón, delantero del Oviedo. El delantero madrileño es el máximo artillero del cuadro asturiano con diez goles. También alcanzó la decena de tantos con el Depor en Segunda División en la campaña 2013-14, la del ascenso a Primera con Fernando Vázquez en el banquillo.



Edu Expósito, por su parte, vistió la camiseta blanquiazul en 46 ocasiones (entre Primera y Segunda) de 2016 a 2019. Marcó dos goles y dio seis asistencias. En el Espanyol estaba siendo un jugador clave hasta que sufrió su grave lesión a finales de enero.