Petxarroman, una titularidad para resarcirse

Si en la actual temporada 24-25 ha habido un jugador del Dépor que ha comenzado con mal pie, ese ha sido sin duda Álex Petxarroman.

El segundo fichaje blanquiazul del año tendrá la oportunidad este lunes ante el Eibar de regresar a la titularidad en el 'carril del 2'.

Las lesiones padecidas por Ximo Navarro y Jaime Sánchez le han brindado la ocasión de poder desquitarse de un inicio de curso titubeante, con dos errores graves que le costaron puntos a su formación.

El infortunio se cebó con él en el segunda jornada, que coincidió con la visita del Deportivo al estadio de El Alcoraz; con el resultado de 0-0 en el minuto 38 cometió una pena máxima evitable sobre el atacante altoaragonés Vilarrasa, que propició el 1-0 de los de Antonio Hidalgo (el Huesca acabó embolsándose los tres puntos por 2-1).

El ex del Andorra fue relegado al banquillo por el citado error; no en vano, no volvería a ser de la partida inicial hasta la jornada undécima en el Ciutat de Valencia.

Sin embargo, en la fecha sexta, y partiendo desde la suplencia, incurrió en otro gazapo de consecuencias fatales frente al Burgos en Riazor, con un pase horizontal que implicó peligro vertical y que puso en bandeja a Sancris el 0-1 en el minuto 88. Los burgaleses doblegaron al Dépor por 0-2 y las sensaciones del bloque deportivista eran preocupantes.

A lo largo de la presente campaña Álex Petxarroman ha tomado parte en 8 encuentros de Liga, con solo tres titularidades, acumulando 247 minutos, en los que no marcó ni asistió pero sí recibió una cartulina amarilla.

Una aceptable actuación esta noche contra el potente Eibar podría servir para reivindicar su calidad como polivalente zaguero.