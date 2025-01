Peru Nolaskoain: "A veces entro en YouTube y veo mi gol con el Dépor al Tenerife porque le tengo mucho cariño"

El 20 de agosto de 2018, a los 19 años de edad, se estrenó en Primera División con el Athletic Club marcando un gol al Leganés en San Mamés (2-1). Al curso siguiente, hizo las maletas por primera vez para jugar cedido en el Deportivo, donde le tocó vivir una complicada temporada que culminó en el descenso del equipo coruñés a Segunda B. Nos regaló aquella famosa sentencia "no ganamos un partido ni a la ONCE. Es increíble lo malos que somos” y también uno de los goles más épicos de los últimos años, con su cabezazo frente al Tenerife en Riazor en el minuto 95 que supuso el 2-1 y puso fin a una racha de 19 jornadas sin ganar de la escuadra deportivista. Ahora, Peru Nolaskoain (Zumaia, 1998) forma parte de la columna vertebral del Eibar, que el domingo recibe al bloque coruñés en Ipurua.

¿Cómo sabe estrenarse en Primera con un gol?

La verdad es que todo fue muy rápido y recuerdo aquellos momentos con cariño porque ya ha llovido bastante, siete años, y sí que tuve esa pizca de suerte que se necesita a veces para empezar con buen pie y cuando se empieza bien, es más fácil seguir.

Al curso siguiente, recaló en el Dépor, jugó 28 partidos en Segunda, 26 como titular, y marcó dos tantos, pero fue una temporada dura a nivel colectivo. No parece la cesión soñada.

En agosto, cuando fui para A Coruña, no me imaginé que sería un año tan diferente al resto, como fue, ya entre lo del covid y todo lo que pasó, pero de esas situaciones uno aprende a madurar, a coger galones y a ser un futbolista y una persona totalmente diferente. Aunque pasara todo aquello y terminara como terminó, es un periodo que recuerdo con mucho cariño y una ciudad a la que tengo mucho aprecio.

En A Coruña vivió una temporada muy complicada, que culminó con el descenso a Segunda B, a pesar de que había jugadores como Eneko Bóveda, Salva Ruiz, Aketxe, Álex Bergantiños, Gaku Shibasaki, Sabin Merino o Javi Montero, que ahora es titular indiscutible en el líder de Segunda. ¿Se explica cómo pudieron bajar?

A priori, lo que parece una cosa, igual no acaba siendo, que justo fue lo que pasó, que de aspirar a ascender a Primera División terminó en una tragedia y bajando a Segunda B. Creo que ninguno de los que estuvimos ahí tuvimos nuestro mejor año, todos estuvimos por debajo de nuestro nivel y acabó como acabó, que es un poco esa pena, pero gracias al trabajo que han hecho allí, ya están en Segunda y el club tiene buena pinta.

¿Aún le recuerdan aquella mítica frase de "no ganamos un partido ni a la ONCE. Es increíble lo malos que somos”, tras el 0-0 en Lugo el 1 de diciembre de 2019?

Sí, imposible de olvidar eso (risas). Ahora lo recuerdo incluso con gracia, pero fue un error bastante grave de un niño, pero ya he madurado tanto en el fútbol como en la vida y quedó en una anécdota. De esas cosas se aprende también.

También se le recuerda por el gol épico al Tenerife en Riazor en el minuto 95 que supuso el 1-2 y puso fin a una racha de 19 partidos sin ganar. ¿Cuántas veces ha revivido aquella diana?

No te voy a mentir, a veces entró en YouTube para ver los resúmenes de los partidos y veo ese gol de nuevo porque le tengo mucho cariño a ese partido contra el Tenerife por cómo fue y por cómo terminó el año, después de tantas jornadas sin ganar. Empezó una buena racha ahí, lamentablemente no sirvió para después evitar el descenso, pero ahí empezó una racha bastante buena tanto a nivel de resultados como en dinámica y se avivó un poco la ciudad, el club y hay que quedarse un poco con eso también.

Peru celebra con Aketxe y Christian Santos el épico gol que marcó al Tenerife el 20 de diciembre de 2019 | Patricia G. Fraga

¿Cuál es la mayor enseñanza que le dejó aquella difícil temporada en A Coruña?

Que no todo lo que reluce es oro y, sobre todo, que cuando, a priori, se espera algo, luego hay que demostrarlo y que la Segunda División es muy dura, como se vio aquel año. Pero me quedo con las personas, con la ciudad, que le tengo mucho aprecio y al club le sigo muchísimo y le deseo lo mejor siempre.

Después regresó al Athletic, pero las lesiones le impidieron triunfar allí, jugó en el Amorebieta en Segunda y en el Eibar, las tres últimas campañas, se ha consolidado como un jugador importante. ¿Qué le ha dado el club eibarrés?

Con 19 años todo el mundo sueña con triunfar en el Athletic y en Primera División, pero no es mentira eso que dicen de que lo difícil es mantenerse. Mantenerse en Primera División en el Athletic es muy difícil, hay mucho nivel y lamentablemente viéndolo ahora creo que no me ha dado para triunfar en el Athletic, pero estoy aquí en el Eibar, he encontrado mi sitio y le tengo mucho aprecio al club, le estoy muy agradecido por cómo me tratan, el rol que tengo y la verdad es que he encontrado mi sitio en lo futbolístico, pero sobre todo en lo de estar cómodo y en sentirme importante y recalar en un club.

Le tocó ser muy fuerte a nivel mental para lidiar mucho con las lesiones.

Sí. Saliendo de esas situaciones uno aprende y se hace fuerte, superando los palos que te da el fútbol, que son bastantes y muy duros, aprendes a llevarlos, a conocerte mejor y a madurar, sobre todo.

Debutó como central con el Athletic en Primera. En el Dépor alternó el eje de la zaga con la medular y en el Eibar se ha consolidado como pivote. ¿Dónde se siente más cómodo?

Siempre me he sentido mediocentro, pero las circunstancias hicieron que jugara de central y no me quejo porque gracias a eso jugué en Primera División, pero siempre me he considerado mediocentro y hoy en día me sigo considerando.

La pasada campaña, en el conjunto eibarrés, tuvo de compañero a Mario Soriano. ¿Qué tal con él?

Me parece un auténtico jugadorazo, que lo está haciendo muy bien en el Dépor y aparte, una buena persona, sabe que va a recibir algún que otro palo el domingo porque le toca, pero después del partido nos daremos un abrazo porque le tengo mucho cariño.

Tras su retorno al Dépor, a Mario le costó un poco encontrar su sitio en el equipo, pero ahora es un fijo en el once.

Sigo mucho al Dépor y tanto Mario como Mella y Yeremay marcan la diferencia. A ver ahora, con la baja de Lucas, cómo lo gestionan, pero la primera vuelta ha sido un poco dura porque siempre cuesta volver a Segunda División, pero con esos cuatro arriba, se han consolidado y dan mucho que hablar.

¿Qué es lo que más le gusta de Soriano?

Poca gente he visto jugar entre líneas como él, los controles que hace, cómo se orienta. Además, me parece una excelente persona, que al final es lo que cuenta.

¿Ha hablado con él sobre el duelo del domingo?

No y prefiero no hablar porque me ablanda y me come la cabeza, entonces, prefiero verle el domingo y ya después del partido hablaremos lo que quiera.

En el partido de la primera vuelta, marcó un golazo desde la frontal del área en el descuento.

Sí. Ya le decía que aquí no tiraba fuera del área, que parecía que tenía prohibido tirar y allí nos enchufó ese gol en el 90 que nos dejó con las manos vacías. Espero que el domingo sea otra película.

Usted también cuajó un gran partido en Riazor.

Sí. Me faltó el gol ese que me sacó el portero, pero a ver si el domingo tengo más suerte y puedo marcar para ganar.

¿Qué sintió en su regreso al estadio coruñés?

Tenía ganas de volver porque no había vuelto a A Coruña después de la cesión y cuando entramos con el autobús en la ciudad y, sobre todo, en Riazor, se me removió un poco todo y me acordé de los buenos momentos que pasé allí.

El exblanquiazul celebra uno de los dos goles que ha marcado esta temporada con el Eibar | LaLiga

¿Qué le parece la temporada que está haciendo el cuadro deportivista?

Es difícil retomar el fútbol profesional y justo este año, que para mí, es la Segunda División más dura, quizá, de los últimos tiempos, pero tienen jugadores muy diferenciales que ya se están asentando en la categoría y no tienen que pasar ningún problema para estar en la zona noble e incluso mirar para arriba.

¿Es el Dépor menos equipo sin Lucas Pérez?

Lucas es mucho Lucas. Ha demostrado durante tantos años que es un jugadorazo y ha estado en clubes como el Arsenal. No es casualidad que tenga ese nombre y esa reputación, ha decidido ahora dejar el Dépor, tendrá sus motivos y hay que respetarlo.

¿Qué partido espera en Ipurua?

En casa somos un equipo que aprieta, que intenta tener balón, atacar mucho y esperemos incomodarles y que el partido se quede aquí.