Pendientes de más fichajes para evaluar el nivel real del Dépor

La falta aún de cuatro o cinco fichajes para completar la plantilla y la debilidad ofensiva ofrecida en algunos de los últimos partidos amistosos generan cierta incertidumbre sobre el estado de forma del Dépor de cara a su regreso a Segunda División, mañana ante el Oviedo en Riazor. Los exjugadores blanquiazules Paco Liaño y Carlos Brizzola, el entrenador José Antonio Salgado ‘Peli’ y el expresidente del Comité de Entrenadores de Galicia Fernando Blanco analizan qué esperan del equipo.

Paco Liaño



“Siendo consciente de que el mercado no se cierra hasta el día 31 y, sobre todo tras la baja de Escudero por la lesión, la plantilla que tenemos a día de hoy no me da más que para pelear por una permanencia luchada”, expresa Paco Liaño.



El exportero dice que “como mucho puede haber un par de jugadores nuevos” en el once “y tampoco cambian mucho la línea de calidad de la plantilla”.



“Me refiero a Petxarroman, que jugará en banda derecha, si desplazamos a Ximo a la izquierda, y a Soriano, que sí es un buen elemento. Pero a día de hoy se me hace poco para la Segunda División”, argumenta el ganador del Premio Zamora con el Dépor en las temporadas 1992-93 y 1993-94.



“Vamos a ver lo que supone la incorporación del nuevo portero, qué puede aportar Mfulu, pero tampoco creo que venga con la condición de titular indiscutible”, apunta Liaño, quien indica que “lo que más me gusta es que mantenemos la base de la temporada pasada, que es un buen punto de partida”.



En cuanto a los refuerzos, cree que “nos hace falta un central izquierdo de más jerarquía que Pablo Martínez y un delantero específico con experiencia en el fútbol profesional, porque las pruebas de seguir poniendo a Lucas de delantero centro no tienen sentido, igual que poner a Mella de lateral”.

Fernando Blanco



Los últimos amistosos no han convencido demasiado a Fernando Blanco: “Lo vi bien contra los equipos de inferior categoría, pero sí tuvo más dificultades en cuanto se enfrentó a rivales de mayor entidad, como el Chaves y el Leganés”.



“En el lateral izquierdo es donde más carencias se le vio. Tengo la impresión de que la defensa es más endeble, respecto a la temporada pasada”, indica el vicepresidente del Consello Municipal de Deportes.

Para Blanco, “con la lesión de Escudero hay un problema en el lateral izquierdo, porque no parece que Idiakez confíe mucho en Iano. En el centro del campo el fichaje de Mfulu es muy importante para robar la pelota y presionar ahí, y la incorporación de Soriano creo que es importantísima. En esos fichajes creo que el equipo ha acertado. Pero arriba, si no firma un jugador que haga unos catorce o quince goles en Segunda, estás muerto. Son muchos partidos y tienes que tener los puestos doblados con gente de garantía”.



El entrenador nacional, para el que “sigue faltando otro mediocentro”, subraya que “han trabajado muy bien la recuperación tras pérdida. No dejan maniobrar al equipo contrario una vez que tiene el balón. Veo una mejora en ese aspecto, respecto a la temporada pasada, que para Segunda va a ser muy importante”, aunque avisa que “en cuanto se enfrenta a rivales de más entidad, carece de ese desmarque que demuestra contra los inferiores y arriba no hay el clásico goleador que incluso pueda meter miedo a los centrales”.

Por estos motivos, cuando se le pregunta por el objetivo del Dépor de cara al curso 2024-25, responde: “A día de hoy, mantenerse en la categoría. Si esta pregunta me la haces el día 31 y tiene cuatro fichajes importantes, pensaría incluso en el playoff”.

Carlos Brizzola



Carlos Brizzola indica que lo que menos le gusta de cara al estreno del nuevo curso es “la incertidumbre en la estructura del equipo por la falta de fichajes que impide que ya estén trabajando lo que vaya a pretender el entrenador”.



“Y lo que más me ilusiona es la segunda vuelta del año pasado y creo que hay base suficiente, pero igual esa base no llega para competir en Segunda División”, avisa.



“Otras plantillas están haciendo muy buenos fichajes y arrancan la Liga con un equipo más definido de lo podemos ver al Dépor en el primer partido”, subraya.



Sobre los refuerzos que ha efectuado la dirección deportiva, comenta que “ha asegurado un poco la portería con un futbolista veterano. Durante la pretemporada, el equipo ha planteado alguna duda en la zona de centrales y tiene la gran duda del lateral izquierdo, porque parece que el entrenador no confía mucho en Iano”.



“Mfulu es un buen jugador para un centro del campo donde dos pivotes defensivos pueden estar peleando por un puesto o compartiendo un doble pivote, con Villares a la expectativa de jugar también. Va a tener que jugar con Lucas de mediapunta y un delantero o, desde un marcador a favor, asegurar el partido con un tercer mediocentro. Creo que están llamados a jugar mucho José Ángel, Mfulu y Villares”, añade.



“Mella y Yeremay tienen que intentar ser lo que fueron durante la segunda vuelta del año pasado, pero hay que ver si tienen la capacidad de irse contra laterales de Segunda División”, comenta, a la vez que espera “la aportación que pueda dar un delantero centro contrastado en la categoría”.



Por todo ello, para Brizzola, el objetivo es “pasar una temporada tranquila y, a partir de la tranquilidad, mirar hacia arriba”.

José Ángel Salgado 'Peli'



“Aunque el Dépor parte con una base clara del año pasado, es necesario completarla con más fichajes específicos”, dice Peli.



El técnico ve al equipo “con ciertas limitaciones, sobre todo desde el punto de vista defensivo”.



“Ofensivamente, sin estar cerrado definitivamente con la llegada de un segundo delantero y un jugador que ayude más específicamente en banda, me convence más. La lesión de Escudero pone de manifiesto que hacía falta no sólo un lateral izquierdo, sino dos, y tengo dudas en cuanto al rendimiento de los centrales”, analiza.



Peli celebra que Soriano pueda “aportar esa calidad entre líneas” e indica que “Mfulu es un perfil que el Dépor necesitaba, con su físico, un jugador que domine el mediocampo con su presencia”.



“Luis Chacón me gusta. Su rendimiento en el Arenteiro está fuera de toda duda y en el Racing de Ferrol tuvo un papel protagonista. Lo que sucede es que me gusta dentro, partiendo de espacios intermedios, que es donde el Dépor tiene más jugadores, con Lucas, Soriano o Hugo Rama. Necesita tranquilidad y paciencia”, indica.



“El lateral izquierdo” es el puesto que más urge reforzar. “No descartaría la llegada de un central, porque nos haría salir de ciertas dudas que podemos tener ahora mismo. Un jugador de mediocampo con un perfil mucho más creativo. Hace falta un delantero distinto y un jugador de banda más específico”, asevera.



“Creo que al final se va a completar una buena plantilla y el objetivo, manteniendo una prudencia, tiene que ser ligeramente optimista. Conseguir esa salvación, pero al Dépor le pediría luchar por el playoff”, finaliza.