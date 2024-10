Pellicer: "Condeno y rechazo la violencia, esto se tiene que acabar"

Sergio Pellicer, entrenador del Málaga, condenó la violencia tras los altercados provocados por los ultras del club andaluz durante la noche de ayer. "Esto se tiene que acabar", comentó el técnico, que dirigió en el pasado al Fabril.

"Soy muy claro, condenar y rechazar la violencia. En la previa, en mi rueda de prensa dije que era un partido bonito entre dos aficionados brutales, que han pasado de todo y no refleja lo de unos pocos todo lo que es. El año pasado, vosotros vivisteis cuatro años en Segunda B y nosotros el año pasado vivimos desplazamientos de 5.000 personas. Quitando unos pocos, la afición del Málaga es pureza y fidelidad. Me pregunto el porqué. Esto se tiene que acabar ya, venimos a disfrutar y tenemos que ser un ejemplo, cada vez vienen más niños y esto no puede volver a suceder. Hay gente que no somos nosotros que lo tiene que solucionar", apuntó el técnico.

Asimismo, Pellicer justificó el saludo de sus jugadores a la aqfición malaguista antes y después del encuentro: "Ahí había gente que estaba en el hotel que se ha echado 12 horas y nos siguen a todos lados. Nosotros tenemos que saludar a esa gente que está todos los días con nosotros. Los jugadores han ido a saludar porque el 90% de la gente respeta el malaguismo, y ahí había esa gente, pero luego también es cierto que hay gente que no representa los valores".

Por otro lado, el míster del Málaga aseguró que durante el partido hubo "momentos para los dos equipos". "Ha sido un partido igualado. Creo que hemos iniciado muy bien, pero luego el Dépor ha tenido balón y ha habido momentos para los dos equipos. En esta categoría se maneja mucho el tema de las áreas, la eficacia es muy importante y ha habido momentos en los que el Dépor ha estado muy cómodo de área a área. Hemos tapado esas situaciones para que no encontraran a Mella y Yeremay y luego ha habido momentos en los que nos ha faltado esa eficacia en el área, igual que a ellos. Pero hemos hecho cambios y estoy contento en un partido contra un rival muy complicado", aseguró el técnico blanquiazul.

Por otro lado, Pellicer reiteró la igualdad durante el partido y el buen hacer de los porteros. "Ha habido situaciones para todos, pero tanto el nuestro como el portero del Deportivo han tenido buenas situaciones. Hay buenos porteros y ahí sí nos ha faltado un poquito a los dos ese timing de esperar mejor al portero y aguantar. Las defensas han estado muy bien obstaculizando y provocando el error. Nos hemos encontrado dos equipos que veníamos el año pasado de donde veníamos, y estamos escalando la montaña. Hemos visto la cima los dos equipos estando en Champions, pero el año pasado estábamos en el zulo los dos. Esto tiene un proceso muy importante y ojalá el próximo año nos podamos ver los dos donde nos merecemos", concluyó Pellicer.