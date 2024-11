Patricia Rey, seguidora blanquiazul: "El Deportivo me enganchó desde el primer día que entré en Riazor”

(Transcripción de Armando Palleiro)

Mi historia de amor por el Deportivo comenzó cuando era una niña, sobre los diez años; en aquel entonces a finales de los ochenta e inicio de la década de los noventa el equipo estaba en Segunda División, aunque cerca del ascenso que nos cambiaría la vida a todos ante el Murcia.



Recuerdo que iba a la grada de Lateral Marcador y también a la propia de Especial Niños; en aquella época regalaban muchas entradas a los menores de edad y creo que fui bastantes veces con invitaciones.



Aunque no había tanta gente en el estadio como puede haber ahora mismo, el ambiente era muy especial y ya se vivía con pasión el Dépor, siempre pendientes de los comentarios de los aficionados de mayor edad.



En mi caso en particular comencé a ir al estadio de la mano de mi tío, que jugó en el Deportivo. José Luis Álvarez me inculcó el amor por los colores y puedo decir sin lugar a equivocarme que el Deportivo me enganchó desde el primer día que entré en Riazor.



Entrar fue muy fácil pero ya no pude salir de ahí, las sensaciones que experimenté fueron incomparables desde los primeros días de fútbol.



Ya pasaron muchos años desde entonces. No me podré olvidar que cuando empecé a ir a Riazor los ‘Blues’ llevaban una cabra al campo y ella también era socia del club.

Recuerdos indelebles

En todos estos años en los que he seguido al Deportivo hubo numerosos momentos fantásticos que siempre te quedan grabados en la memoria pero si tuviera que destacar uno en concreto tal vez me quedase con el primer ascenso con los goles de Stojadinovic. Fue la demostración palpable de que si tienes un sueño y luchas por él se puede cumplir. Poder haber disfrutado de noches de Liga de Campeones y de victorias históricas en esta competición de tanto prestigio también fue especial.



La conquista de los títulos de Copa del Rey en 1995 y de Liga en 2000 forma parte de nuestra historia y tuve la suerte de poder celebrarlos en el estadio de Riazor; después de todo lo que lloramos con el penalti de Djukic en 1994 haber vencido la Liga fue el colofón. Ya pensábamos que nunca más podríamos alzar este campeonato pero por fin nos demostramos a nosotros mismos que éramos capaces de eso y tal vez de más retos.



La historia de nuestra primera Copa, con la final repetida y el doble desplazamiento a Madrid, no puede pasar desapercibida, porque tuvo mucho mérito y la conseguimos de la mano de Arsenio Iglesias, que era todo un emblema del club.

Instantes de tristeza

En cuanto a los peores momentos vividos de la mano del Deportivo tengo que reconocer que el primer descenso no fue nada sencillo de digerir.



Llevábamos veinte años codeándonos con los equipos más grandes del panorama nacional y europeo. Nunca nos imaginábamos que el Deportivo podría regresar a Segunda División pero así fue.



En ese partido contra el Valencia sentimos una gran impotencia, no había forma de que entrase la pelota. Ver a todo el deportivismo llorando e incluso a jugadores como Valerón desconsolados me resultó muy complicado y aún a día de hoy me emociona.



El 14 de mayo de 1994 rozamos la gloria con el célebre penalti de Djukic pero no tuvimos la frialdad necesaria para ser campeones, fue otra noche para el olvido que forma parte de nuestra historia.

Viajera infatigable

En décadas de pasión por el Deportivo tengo que reconocer que he estado en infinidad de estadios como visitante y cada desplazamiento ha sido especial por uno u otro motivo.



Estuve en Miranda de Ebro, Ponferrada, Bilbao —tanto en el viejo como en el Nuevo San Mamés—, Sevilla, Salamanca... La verdad es que fue una maravilla haber podido desplazarme y conocer a mucha gente deportivista de otras ciudades.



Compaginé en ocasiones la afición con la fotografía, realizando reportajes gráficos en varios estadios de Primera, así como también en Riazor.



En la actualidad veo al equipo con menos puntos que juego, con un técnico nuevo como Gilsanz que conoce la casa. Debemos ser optimistas.