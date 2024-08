Pasión por Riazor desde la Meseta

“Ver a Unionistas jugar en un estadio como Riazor es un lujazo. Y ahora que el Dépor se ha marchado de la Primera RFEF, esperemos que sea la última oportunidad de ver a Unionistas en A Coruña, pero ha sido bonito vivir estos enfrentamientos durante los cuatro últimos años y es la hostia jugar el Teresa Herrera”, afirma Jorge García, albaceteño, pero que reside en Salamanca desde hace años.



Jorge y su novia Pilar, socios y peñistas de la escuadra deportivista y también abonados del conjunto charro, son dos de los cerca de 250 aficionados que aprovechan la participación de Unionistas en el decano de los torneos de verano para viajar desde Salamanca para disfrutar del fin de semana en A Coruña.



“La última vez que estuve en A Coruña fue en 2021, en el Teresa Herrera, que también coincidió con los Juegos OIímpicos”, relata este seguidor blanquiazul y blanquinegro.



“Recuerdo que el femenino jugó contra un equipo portugués y en el masculino, que se enfrentó a la Ponferradina, debutó Trilli, que me gustó bastante. Es de lo poco que me acuerdo de aquel partido”, comenta este integrante de la peña deportivista ‘Meseta Blanquiazul’.



“Después, he visto al Dépor cuando ha jugado en Zamora, en Salamanca, en Guijuelo... Pero hacía tres años que no iba a A Coruña y esta es una ocasión ideal para regresar”, apunta este aficionado, enamorado de la capital herculina.



“A Coruña me parece una pasada. Mi chica no ha estado nunca y ha sido ella la que me ha terminado de convencer porque estamos de vacaciones y la ciudad me gusta mucho... El estadio en la playa, que es una cosa única y da un poco de envidia... Este viernes salimos para allí para comer y disfrutar del torneo, que ha quedado un buen cartel”, valora.



“Seguro que mi chica va con la camiseta de Unionistas. Yo, por ser afición visitante por un día, supongo que también llevaré la de Unionistas en las semis, y en la final me pondré la del Dépor (risas)”, bromea.

Jorge García y su novia Pilar | Foto cedida

Conductor del autobús de Unionistas



Eduardo Fiz tiene una historia curiosa, puesto que es integrante de la peña ‘USCF fans’ de Unionistas, pero también es, desde el pasado mes de marzo, el conductor del autobús en el que viaja la plantilla salmantina.

“He ido ya dos veces a A Coruña de manera muy distinta. La primera, fui como aficionado, pero el pasado abril me tocó llevar al equipo y yo encantado (risas) porque soy socio de Unionistas”, cuenta Fiz.



“Este fin de semana voy por mi cuenta, con mi novia, porque estoy de vacaciones, pero en cuanto vimos que nos invitaban a participar en el Teresa Herrera, sabía que de una manera u otra iba. Tanto si trabajaba como si no, iba a viajar a A Coruña sí o sí, porque me encanta la ciudad y no me quería perder la oportunidad de vivir el ambiente”, explica.



Eduardo Fiz confiesa que la ciudad herculina le gusta “tanto para ir a comer como para tomar algo o ir a la playa”.



“Cuando subió el Dépor, la única pena que nos dio, porque el equipo nos cae bien, era no volver a A Coruña con el tema de fútbol, pero mira qué pronto hemos coincidido otra vez con el Teresa Herrera”, comenta, mientras se ríe y subraya las buenas relaciones entre ambas aficiones.



“Allí nos han tratado siempre muy bien, y aquí también hicimos una fiesta conjunta, con una paella, y fue la leche”, presume este peñista blanquinegro.



“Vamos mañana por la mañana. En cuanto podamos, salimos para allá y nos vendremos el domingo apurando el día todo lo que podamos”, argumenta.

Eduardo Fiz, junto a su pareja en Riazor | Foto cedida

Viaje en familia



Josemi Zaldi ya ha visitado A Coruña en varias ocasiones, pero es la primera vez que acudirá a Riazor.

“Voy con mi hijo Toni y su pareja, Lorena”, explica este aficionado de Unionistas.



“A Coruña es una ciudad preciosa, tiene el encanto del mar, que no podemos disfrutarlo aquí en Salamanca. Me gusta todo, la zona de tapeo, el casco histórico... Es una ciudad muy bonita y acogedora”, subraya, y se rinde ante la oportunidad que supone para su equipo jugar el Trofeo Teresa Herrera.



“Que un equipo del pueblo como el nuestro participe en uno de los tres torneos del verano más grandes de España es un lujo. Para nosotros es un premio y una gran excusa para disfrutar de A Coruña”, dice.



“En cuanto visitas la ciudad, ves el arraigo que hay con el equipo, con los niños vistiendo la camiseta del Dépor. Ese sentimiento de pertenencia no es fácil de encontrar en otras ciudades y eso da más valor aún al Deportivo”, sentencia.