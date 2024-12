Pablo Vázquez: "Nos ha faltado frescura"

Pablo Vázquez, defensa central del Deportivo, admitió haber vivido un "día duro" con el 0-4 encajado ante el Mirandés.

"Teníamos muchas expectativas puestas en el día de hoy, porque teníamos sensaciones buenas desde el jueves, pero nos ha faltado frescura por esa intensidad y ese esfuerzo que hicimos ante el Castellón", indicó el defensa central.

"El Mirandés está en un momento de acierto muy grande y las que tiene, van para dentro. Hay que asimilarlo, cuesta levantarse, pero hay que seguir hacia delante", dijo el zaguero.

"Cuando te meten cuatro en casa es complicado. Cuando pierdes 0-4, igual te llaman un poco sinvergüenza. Tengo una sensación extraña, pero no hemos hecho un mal partido en cuanto a juego, pero no hemos tenido frescura y no hemos cogido las segundas jugadas ", argumentó.

Por último, explicó su rifirrafe con Álex Calvo, después de que el jugador del Mirandés perdiera tiempo en los instantes finales con el 0-4 ya en el marcador.

"Me parece muy chulo venir aquí, el partido estaba como estaba y no había necesidad de hacer esa tontería, pero es un chavalín y tiene tiempo para aprender. Supongo que aprenderá", sentenció.