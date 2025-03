Pablo Vázquez: "Me dice que hay un bloqueo a Puric... en los seis córners del Racing han ido a por mí y no ha pitado una falta"

Pablo Vázquez vuelve a estar en el centro de una jugada polémica que, como apunta él, "siempre caen del otro lado". El central volvió a hablar en zona mixta después del Racing de Ferrol-Deportivo en el que se dio otra jugada esperpéntentica que terminó con un gol anulado de forma incomprensible que hubiera supuesto el 0-2:

Gol anulado: "Sigo pensando que nos encontramos siempre con un criterio bastante disparo con lo que vemos en otros partidos y el nuestro. Son jugadas en las que el árbitro quiere hacerlo lo mejor posible, pero seguimos con la vertiente de que caen para el otro lado. Tenemos que seguir y no prestarle mucha más atención. Cuando nos anula el gol me acerco rápido y le pregunto. Me dice que hay un bloqueo a Puric. Yo le digo que en los seis córners seguidos del Racing en nuestra área han ido a por mí y no pitó ni una falta. En este caso a nosotros sí. Estamos disconformes, pero es lo que hay".

Sufrimiento: "Ha sido un partido sufrido. Traíamos ya la mentalidad de que íbamos a sufrir. Cuando metimos el gol cambió, perdimos la manija y el balón. Es difícil contener a un equipo que es intenso, que te hace meterte atrás y mete muchos centros. Te pone en una dinámica muy incómoda. Pero el equipo ha sabido sufrir, hemos sacado garra y carácter. Hay partidos que toca ganarlos como sea. Tenía claro que iba a ser una guerra. Hemos sacado esa otra cara, ese carácter de luchadores que también requieren este tipo de partidos. Hemos dado otro paso como equipo. No estuvimos brillantes, no fuimos eficades, pero hemos sacado otra faceta que es positiva".

Tosic: "Ha estado muy bien. Venía de no estar jugando mucho, era una oportunidad para él y ha demostrado que está preparado. Físicamente es un portento. Ha ganado sus duelos y nos ha dado seguridad, que es lo que necesitábamos".