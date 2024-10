Pablo Vázquez cumple 50 partidos en el Dépor: "Me siento valorado"

El 26 de agosto de 2023 hizo su debut con el Deportivo en el partido de la jornada inaugural de la pasada temporada en Primera Federación ante el Rayo Majadahonda en Riazor. Y el pasado sábado 20 de octubre, en el duelo ante el Eldense, cumplió 50 partidos con la camiseta blanquiazul. En poco más de un año (421 días) se ha convertido en un auténtico pilar del Dépor que únicamente se ha perdido dos encuentros desde que recaló en A Coruña, uno por sanción y otro por decisión técnica sin nada en juego. Se trata de Pablo Vázquez (Gandía, Valencia, 1994), el líder de la zaga blanquiazul.



Desde su estreno en Riazor en el empate ante el Rayo Majadahonda (0-0), Pablo Vázquez no ha perdido su rol de titular para Imanol Idiakez. En la 2023-24 acumuló 40 partidos entre todas las competiciones y solo en uno de ellos, una eliminatoria de Copa del Rey ante el Tenerife, fue suplente. El ‘15’ sumó 36 encuentros de liga regular en Primera Federación, 2 más en la final de campeones de la categoría contra el Castellón y otros 2 de Copa del Rey. Pablo Vázquez solo se perdió el pasado curso el partido en casa ante el Fuenlabrada (4-1) de la jornada 22 por acumulación de amonestaciones y la visita a la Real Sociedad B (1-1) de la jornada 37, una semana después de haber conseguido el ascenso a Segunda División.

"Siento que mi trabajo fuera se está viendo dentro"



Pablo Vázquez ha seguido siendo intocable en el once en el arranque de campeonato en Segunda División. El central de Gandía y Lucas Pérez son los dos únicos futbolistas de la plantilla que han disputado todos los minutos de las diez primeras jornadas de Liga (900). “Personalmente me encuentro muy bien. Me está permitiendo sacar una versión muy buena de mí, mejorable como siempre, pero me siento con confianza, me siento valorado y siento que mi trabajo fuera se está viendo dentro”, asegura el propio Pablo Vázquez tras haber cumplido su partido 50 con el Dépor.



En los casi 14 meses que han pasado desde su debut como blanquiazul, Pablo Vázquez no ha tenido ni una lesión que le haya obligado a caerse de una convocatoria. De hecho, él mismo reconoce que su fiabilidad física es su “fuerte”, aunque no desvela su secreto: “Cada uno tiene su rutina. Mi rutina la sé yo y me va bien. La voy a seguir haciendo, currando e intentando estar físicamente lo mejor posible porque creo que es mi fuerte”.

Adaptación perfecta

Pablo Vázquez aterrizó en A Coruña avalado por su experiencia en Segunda División tras haber disputado 61 partidos con el Cartagena. Desde su llegada, el central fue clave en la mejoría defensiva ante centros laterales, una sangría para el Dépor en la temporada anterior a su fichaje (2022-23), y encajó a la perfección en los planes de Imanol Idiakez, cuyas directrices solo son aptas para defensas atrevidos. “Yo juego todos los días con 70 metros a la espalda, nosotros somos valientes”, destaca el propio Pablo Vázquez en relación al riesgo que habitualmente tiene que adoptar debido al estilo de juego del conjunto blanquiazul.



Asimismo, el valenciano considera que el equipo ha mejorado defensivamente en los últimos partidos, sobre todo en relación a las acciones a balón parado: “Cuando te focalizas en algo y te pones a ello de verdad, parece que mejora. Sabíamos que era un problema que teníamos con el balón parado en contra. La gente es consciente de que no podemos regalar tanto en ese tipo de acciones”.

"Cuando Barcia juegue en Primera, a ver si me contesta los WhatsApp”



Pablo Vázquez compartió la gran mayoría de la pasada campaña y el inicio de la presente temporada con Pablo Martínez como pareja en el eje de la zaga, aunque en los últimos partidos ha hecho tándem con Dani Barcia. Pablo Vázquez confiesa que “no esperaba el nivel” del canterano, que “parece que lleva 200 partidos” y “pronto llegará a Primera”. “Tiene que estar tranquilo. Es humilde. Que sea consciente de que todo lleva su tiempo. Que no tenga ni prisa ni pausa. Cuando juegue en Primera a ver si me contesta los WhatsApp”, bromea.

Balón parado ofensivo

Por otro lado, Pablo Vázquez cuenta con un magnífico promedio goleador en sus 50 partidos como blanquiazul, aunque esta temporada todavía no ha podido estrenar su cuenta. En la pasada campaña logró anotar cinco goles, cuatro en Primera Federación y uno en Copa del Rey.

No obstante, se muestra autocrítico tras no sacar partido por el momento en Segunda a las acciones de balón parado ofensivo. “Igual el mayor culpable soy yo. Me está faltando la intuición del año pasado. Tuve dos remates bastante claros contra el Eldense que debería haberlos metido. Asumo esa parte que a mí me toca. Ha habido partidos que no estado ni cerca de hacer peligro cuando siempre he metido goles. Ahora me estoy acercando un poco, pero me falta atinar. Esos goles hacen mucho porque abren partidos. Lo vimos el año pasado. Los ‘Pablos’ metimos diez goles entre los dos”, comenta el zaguero.

Optimista y ambicioso

A pesar del irregular inicio liguero, Pablo Vázquez sigue viendo el vaso medio lleno. “El fútbol y el deporte se mide por los resultados, es una evidencia. Pero nosotros necesitamos quedarnos con algo. Nos quedamos con que somos el equipo con más remates, con más posesión en campo contrario, el que menos remates recibe, el que más pases da en zona de finalización... Somos valientes. La gente va a Riazor y sabe que el equipo se va a volcar en área contraria. Entiendo la frustración que hay, pero tenemos la obligación de quedarnos con lo que estamos haciendo”, afirma el central, al mismo tiempo que mira al futuro próximo con ambición y no firma sumar cuatro puntos en los dos próximos partidos ante Levante y Racing de Santander: “No los firmo. Tenemos la capacidad para sacar los seis de seis. A mí me gustan estos partidos y creo que rendimos muy bien contra equipos que no se meten atrás y que son como nosotros”.



En ese sentido, el defensa considera que el equipo puede ofrecer otra versión a la habitual contra estos rivales y sacar partido a la “dinamita” que tiene el Dépor en ataque. “Tenemos una parte de nuestro juego que es de ataque posicional, pero vimos una versión del Dépor en Elche que también nos viene bien. Nos vamos a enfrentar a dos equipos que quizá nos puedan meter en nuestro campo durante momentos del partidos y nosotros jugamos muy cómodos. Estamos bastante sólidos defensivamente, todo el equipo está trabajando bien, y si nos dejan espacios, tenemos arriba mucha dinamita. Son partidos que nos pueden venir bien”, asegura Pablo Vázquez antes de visitar al Levante en “uno de los estadios más difíciles de la categoría”.