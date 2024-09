Obrador: "La paciencia es clave en este deporte"

Rafa Obrador, lateral izquierdo del Deportivo, compareció en rueda de prensa después de protagonizar su primera titularidad de la temporada. El ex del Real Madrid Castilla formó parte del once inicial en el reciente partido en Riazor ante el Burgos, aunque tuvo que retirarse antes de tiempo por culpa de unos "tirones" musculares.



Primera titularidad: “Estoy muy contento por mi primera titularidad en el Dépor, en Segunda. Estoy muy contento por poder sumar minutos con el equipo".

Semanas sin minutos: “Estas primeras semanas sin minutos me han servido para ir viendo cómo trabaja el equipo, ir adaptándome a los compañeros y al cuerpo técnico. Han sido semanas de trabajo para irme preparando”.

Primeras jornadas sin lateral izquierdo puro: “La paciencia es clave en este deporte. Trabajando y entrenando, la oportunidad llega. Las primeras semanas me han servido para prepararme. Hablando con el míster, al principio no estaba preparado para estar en el once, y las alternativas lo han hecho bien”.

Estado físico: “Ahora ya estoy al cien por cien. No fue nada grave (la sustitución ante el Burgos). La inactividad... Ha sido una pretemporada distinta para mí, llevaba mes y medio sin jugar un partido. Entonces, me noté cargado al final, con algunos tirones que me impedían hacer algunas aceleraciones. Pedí el cambio porque podía perjudicar al equipo”.

Pretemporada extraña: “Empecé a entrenar con el Real Madrid. Hice la pretemporada con el primer equipo en Estados Unidos y al volver me centré en buscar una salida de cara a mi futuro para crecer. Empecé a entrenar apartado del grupo y ahí noté una bajada físicamente”.

Ánimo del vestuario: “El equipo está tranquilo porque confiamos en el trabajo que hacemos día a día en Abegondo. Esto no es como empieza, es como acaba. Ya se demostró el año pasado, que no se empezó demasiado bien y acabaron subiendo a Segunda”.

Ambiente de Riazor: “Es algo nuevo. Vengo de Primera RFEF, donde suele haber 1.000 o 2.000 aficionados como mucho, y la verdad que impacta. La adrenalina y el calor de la gente… Impresionado y muy contento”.

Partido contra el Albacete: “Lo afontramos con la mente fría y con tranquilidad. Confiamos en el trabajo que hacemos día a día aquí. Nos esforzamos cada día. Vamos a trabajar el partido para conseguir los tres puntos”.

Inicio irregular: “En línea generales el equipo está jugando bien. En todos los partidos que hemos jugado, hemos estado a la par o incluso mejor que el rival. Nos están penalizando pequeños detalles. Necesitamos una pequeña mejora en ambas áreas, no conceder algunas acciones y terminar de conseguir algunos goles que necesitamos”.

Aspectos a mejorar: “Las ocasiones y los goles van a llegar. El equipo juega bien, está con ganas y arriba tenemos jugadores de gran calidad, los goles van a llegar”.

Importancia del duelo ante el Albacete: “Es importante ganar, pero hay que ir con tranquilidad. Esto es muy largo. Sabemos que con el trabajo que hacemos aquí, los puntos llegarán”.