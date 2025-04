Obrador apura su puesta a punto para jugar el domingo

El Deportivo regresa esta mañana al trabajo en Abegondo después de una jornada de descanso para reponer pilas tras el triunfo en el derbi ante el Racing de Ferrol y con la cabeza ya en el encuentro con el Cádiz. En una semana larga con partidos separados entre sábado y domingo, Óscar Gilsanz ha diseñado un plan con cinco sesiones de entrenamiento, todas matutinas y todas en la ciudad deportiva hasta el sábado. Después de una temporada tranquila en lo que respecta a la enfermería, el estado físico de la plantilla ha sido el principal foco de atención en las últimas semanas. Y una jornada más, el protagonista seguirá siendo Rafa Obrador.



El lateral mallorquín faltó en A Malata por segunda jornada consecutiva después del esguince de rodilla que sufrió en la visita al Castellón. El club blanquiazul no facilitó plazos de baja en el parte médico, pero Gilsanz se mostró moderadamente optimista el pasado viernes, asegurando que ya comenzaba a realizar trabajo de campo y que había posibilidades de que se incorporase al grupo en breve. De esta forma, el futbolista cedido por el Madrid no está descartado para recibir al conjunto andaluz. Todo dependerá de sus sensaciones a lo largo de la semana, aunque desde los servicios médicos no tienen intención de arriesgar una posible recaída por apurar los plazos. El desempeño de Tosic en Ferrol puede permitir cierto margen a la hora de gestionar el regreso de Obrador y asegurarse de que vuelve cuando esté al cien por cien.

La cojera de Mella

Pudo ser mucho peor viendo la dureza con la que se emplearon los jugadores del Racing de Ferrol en el tramo final, pero todo hace indicar que las secuelas del duelo se quedarán en el fuerte golpe que recibió David Mella cuando trataba de montar una contra y fue frenado de forma brusca por David Castro. Fuerte y doloroso. El canterano siguió jugando unos minutos, pero tuvo que ser sustituido antes del final del encuentro y lo peor vino después. Al enfriar. El bocadillo recibido en el muslo le impedía prácticamente caminar y salió del estadio ferrolano con una visible cojera.



Teniendo en cuenta la distancia entre ambos partidos, no parece que peligre su presencia frente al Cádiz, pero también es cierto que Mella está llegando justo en el apartado físico a este tramo final de campeonato. En las últimas semanas ha estado regulando las cargas y venía de ser suplente ante el Cartagena, aunque entró en la segunda parte y terminó siendo decisivo con una asistencia a Barbero y una gran ocasión en el descuento que no terminó en gol de Cristian Herrera por poco.

Tres bajas seguras

De esta forma, Óscar Gilsanz sabe ya a martes que contará, al menos, con tres bajas seguras para la próxima jornada. Son tres ausencias que se repetirán además hasta final de temporada casi con total seguridad. Sergio Escudero continúa su evolución lenta de la operación en el codo. Ya se ejercita sobre el césped, aunque tomándose muchas precauciones y evitando las tareas de contacto. Juan Gauto está KO ya desde hace semanas por una lesión muscular y el último en unirse al parte de guerra ha sido Ximo Navarro. El lateral está en reposo deportivo después de fracturarse dos apófisis de las vértebras y no podrá empezar su readaptación hasta dentro de cinco semanas. El técnico deportivista no se resigna a perderlo para toda la Liga, pero los plazos van muy justos para que llegue a tiempo a las últimas jornadas.



Esta lista puede ampliarse a cuatro dependiendo de lo que suceda con Jaime. El central lleva varias semanas sin poder entrenarse con normalidad y cayéndose de las convocatorias, aunque desde el club no se ha facilitado información médica. El andaluz, uno de los capitanes, ha arrastrado diferentes problemas físicos a lo largo de la temporada a pesar de no haber tenido una gran participación. Suma 98 minutos este curso repartidos en diez encuentros, el último el pasado nueve de febrero en la visita del Almería a Riazor.

Canteranos

Se espera así que los que continúen en dinámica de primer equipo al menos una semana más sean Álvaro Mardones y Samu. Ambos son de la total confianza de Gilsanz, ya han estado presentes en las dos últimas listas frente a Cartagena y Racing de Ferrol.



Los problemas se han concentrado en la línea defensiva y el técnico quiere tener a ambos a mano por si surge alguna emergencia.