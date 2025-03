La lesión de Obrador provoca un efecto mariposa en el Dépor

“Las condiciones de Nemanja eran buenas para darle variantes al entrenador y que pudiera decidir. Podemos optar por un lateral un poco más profundo que pudiera llegar en fase ofensiva y en otro momento a un jugador más conservador y que elija más las subidas, pero que en el juego aéreo, en la contundencia y en los unos para unos defensivos diera un poquito más de agresividad y de intensidad”. Esta fue la exposición de Fernando Soriano en la presentación de Tosic. Una descripción generosa del lateral serbio que, más allá de las incógnitas que siempre deparan los fichajes de invierno, solicitaba una pregunta que pronto deberá ser respondida ¿Y cuándo no esté Obrador, qué?

INCÓGNITA

Desde su llegada, Tosic ha jugado solo 44 minutos y fue hace más de un mes en Elda





La intención de proporcionar alternativas por parte de la dirección deportiva es de valorar, pero el problema de optar por perfiles tan distintos surge en el momento que el titular, como sucede ahora con el mallorquín, afronta un periodo de baja considerable. El esguince que Obrador sufrió ante el Castellón lo apartará al menos un par de semanas, lo que obligará a Óscar Gilsanz a buscar una solución cuyas consecuencias irán mucho más allá del hombre por hombre.



El melón por abrir que es ahora mismo Tosic, que ha jugado únicamente 44 minutos desde su llegada, y de eso hace más de un mes, solo es la punta del iceberg de un relevo que puede llegar a agitar todo el sistema blanquiazul. Porque incluso llegando a obtener un buen rendimiento por parte del serbio, la actual estructura del equipo en fase ofensiva requiere comportamientos específicos de las distintas piezas de un engranaje que tendrá que adaptarse para que el recambio no produzca el caos.

Una base para construir



Gilsanz dio con la tecla a principios de enero para solventar uno de los grandes déficits del Dépor en la primera mitad de temporada: la salida de balón. El técnico encontró en José Ángel y ese descenso entre centrales una base sobre la que construir y permitir que la pelota llegase limpia a la zona de ataque. Un 3-2-4-1 con la pelota que exige roles muy concretos para sus extremos, de ahí esa evolución reciente de Yeremay y Mella hacia pasillos interiores, y de los laterales, encargados de aportar amplitud y profundidad pegados a la cal.

Ahí es donde las cualidades de Obrador y las de Tosic difieren, lo que obligará a Gilsanz a darle una vuelta con la entrada del serbio u optar por otras opciones que, en todo caso, no evitarían este efecto mariposa. Siempre tiene la opción el de Betanzos de cambiar la estructura y los patrones de juego, aunque el técnico José Luis Lemos explica que, a su entender, la primera opción pasaría por tocar lo mínimo: “Cuando algo funciona muy bien, haces todo lo posible para que eso siga funcionando. Me aseguro de improvisar en otras zonas, pero no en lo que funciona. Dependiendo del rival puedes probar más cosas, en este caso prescindir de José Ángel entre centrales. Pero si el rival es duro, me aseguraré de no tocar lo que funciona”.

Proteger a Tosic



La solución más lógica, la natural, con Tosic, llevaría a un cierto ajuste que afectaría sobre todo a José Ángel y Yeremay. Para exponer menos al serbio, su rol sería más posicional, “como si se tratase de un tercer central”, apunta Lemos. “No das esa salida por la banda y cambia la movilidad de José Ángel, que recibiría más adelantado. Es al que más le influiría porque este rol le ha venido muy bien, ha sido un acierto de Gilsanz. También afectaría a Yeremay, que pegado a la banda tendría menos libertad”. Esta solución permitiría mantener la solidez en defensa reduciendo el recorrido del lateral izquierdo, pero arroja más dudas en la construcción del juego. La parte positiva es que el funcionamiento del costado derecho apenas se vería afectado.

2 PARTIDOS

estará de baja como mínimo Rafa Obrador. El lateral no jugará ante Cartagena y Racing de Ferrol

Ximo y Petxa



Ya lo probó Idiakez en las primeras jornadas y fue el plan sobre la marcha de Gilsanz en Castalia. Cambio de banda de Ximo Navarro y Petxarroman al lateral derecho. Esta alternativa reduciría el impacto de Ximo, uno de los argumentos ofensivos de los últimos meses, y devolvería a Mella a una función más clásica, de nuevo pegado a la banda. “El rendimiento de Ximo está siendo espectacular, llegando mucho y con profundidad, y eso por la izquierda quizá se pierda. No es un lateral que llegue y se asocie. Es de llegar por fuera, con fuerza. Defensivamente no tendría problema, pero no contarías con la misma calidad en las incorporaciones al ataque”.



Aunque la mayor modificación a nivel de comportamientos se daría en el perfil diestro: “No le viene mal a Mella volver a estar abierto, lo ganas ahí y deberías ganar por dentro con Petxa. Creo que es un futbolista al que todavía no le hemos visto las cualidades por las que intuimos que vino. Puede que sea falta de continuidad, puede que sea aquel error... lo que está claro es que necesitarías esa movilidad en pasillos interiores y esas rupturas que tanto daño hacen hoy entre central y lateral. O de él o del interior que ocupe esa zona”.

Mella en ‘su’ banda



No parece que vaya a ser la opción inicial para Gilsanz, pero tampoco hay que descartar que si las primeras pruebas no dan resultado, sobre todo en la profundidad que sí aporta Obrador, una de las soluciones sean devolver a Mella al extremo izquierdo.



El de Teo volvería a una posición que conoce perfectamente en un momento de temporada en el que se le ve algo falto de chispa y el equipo podría aprovechar la amplitud que darían tanto él como Ximo por la otra banda, aclarando además el tráfico para que Yeremay y Mario Soriano camparan a sus anchas por la zona central: “Esta sería mi apuesta, que además también te permitiría alternar las alturas de Soriano y el mediocentro que acompañe a José Ángel. Me gusta que los equipos sean asimétricos, pero esta simetría con Ximo en la banda opuesta me convence”, apunta Lemos. El técnico valora además la versatilidad de esta opción: “Hay que trabajar varias opciones y me gusta elegir los onces sabiendo que si un plan no sale, puedo modificarlo rápido con los mismos nombres, como es este caso”.

REFORMAS

Barcia también es baja ante el Cartagena, lo que reduce las opciones

Condicionantes



Sea cual sea la opción por la que apueste Gilsanz, lo que está claro es que tendrá que tener en cuenta diferentes variables: “Fíjate todo lo que provoca la baja de un lateral. La toma de decisiones a nivel táctico, a nivel de partido, de comportamientos, ocupación de los espacios... sabes que en este tipo de decisiones, hay unos pros y unos contras importantes. Es ahí donde está el trabajo de un entrenador”, asegura Lemos.



Todo ello sin olvidar los condicionantes con los que el técnico deportivista se puede ir encontrando las próximas semanas si a la de Obrador se suman otras ausencias. En este caso, el que no estará será Dani Barcia, sancionado, lo que ya impide tener en cuenta la opción de que el canterano o Pablo Martínez ocuparan ese carril en una función similar a la que puede ofrecer Tosic. Ximo Navarro, ahora más insustituible que nunca, está apercibido, mientras que Villares, otro de los candidatos a ocupar el lateral en caso de emergencia, se recupera de una lesión muscular.