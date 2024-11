Munitis abandona los banquillos y crea una escuela de fútbol para niños

El ex futbolista cántabro Pedro Munitis ha comenzado un nuevo proyecto 'Munitis Lab', una escuela de fútbol para jóvenes que busca ir más allá de los logros en el campo, promoviendo un enfoque formativo y humano en el deporte.

El ex futbolista del Racing de Santander, Real Madrid, Deportivo de la Coruña o selección española, entre otros, ofrece un programa que integra desarrollo físico, técnico, táctico, psicológico y humano, con el objetivo de formar jugadores completos y, sobre todo, "buenas personas", según asegura en un comunicado Munitis Lab.

Afirma que en esta escuela cada entrenamiento está diseñado y dirigido por el propio Munitis, que deja los banquillos, y su equipo para fortalecer "habilidades futbolísticas mientras se fomenta la resiliencia, el respeto y la cooperación".

Munitis Lab estará en diferentes sedes y municipios de Cantabria, para que las familias no se desplacen y tengan fácil acceso a los entrenamientos.

"Para nosotros, aprender divirtiéndose es la verdadera victoria. No somos un club de fútbol, no nos enfocamos en ganar campeonatos", concluyó el ex futbolista del Barrio Pesquero.