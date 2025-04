Momento para los olvidados del Deportivo

El Deportivo afronta las últimas ocho jornadas de la temporada sabiendo que ha perdido ya por el camino a cuatro jugadores que no volverán. Entre las bajas de larga duración y lo justos que están llegando algunos futbolistas a este tramo de curso, Óscar Gilsanz es consciente de que va a tener que pedirle un paso adelante a ese grupo que hasta ahora ha tenido poco protagonismo. Al menos protagonismo los domingos, porque como siempre ha hecho, el técnico blanquiazul es el primero también en reconocer la valía y el esfuerzo que los menos habituales dejan en el día a día de Abegondo. Uno de ellos, Jaime: “Pocos jugadores en el equipo tan importantes como él. Todo el mundo quiere jugar, él también. Es un gran futbolista que no está teniendo muchos minutos, pero eso pasa con el resto. Hay jugadores que rinden a muy buen nivel durante la semana y luego no juegan porque hay otros compañeros que también están en buen momento”.



El andaluz, uno de los capitanes, es el único jugador de la plantilla que no ha sido titular y ni siquiera alcanza los 100 minutos de juego, grupo en el que también están Patiño, Hugo Rama y Diego Gómez, aunque en el caso del de Amoeiro hay que tener en consideración que llegó a finales de enero. Pero el preparador betanceiro destaca que su contribución está siendo fundamental igualmente para la marcha del equipo: “El buen funcionamiento se ve en que faltan dos laterales y un central, salen tres jugadores con menos minutos y rinden a buen nivel. Siempre intento reflexionar con ellos. Es buena señal que el entrenador sea injusto con los que no juegan. Están haciendo un buen trabajo, pero también lo están haciendo los que están por delante. Cuando un equipo funciona bien, los que no están jugando también están bien. Porque ponen el listón muy alto durante la semana. Me siento muy satisfecho cuando eso pasa”.

“Es buena señal que un entrenador sea injusto con los que no juegan”



Habla el técnico con los números en la mano a la hora de referirse a buen funcionamiento, más cerca que nunca del playoff y tras siete jornadas sin perder: “Creo que es normal que la gente se ilusione cuando tienes buenos resultados. Pero también son de ilusión esos mensajes de tranquilidad que mandamos nosotros. Como le he escuchado decir a varios de los grandes entrenadores, el mejor momento de un equipo es cuando tiene confianza, cuando tiene esa sensación de que puede ganar a cualquiera, pero sabiendo dónde está y que cualquiera le puede hacer daño”.

Mirandés

Y pocos rivales le han hecho más daño al Deportivo de Gilsanz que el Mirandés. El conjunto rojillo le endosó una dolorosa derrota para cerrar 2024, cuando se impuso 0-4 en Riazor. El entrenador deportivista relativiza la goleada, aunque habla de buen examen para medir las aspiraciones del cuadro herculino en este sprint final: “Veníamos de una victoria entre semana contra el Castellón con un resultado amplio. Ni fuimos tan inferiores al Mirandés, ni tan superiores al Castellón. A partir del primer gol el Mirandés fue muy superior a nosotros, sobre todo en transición. Tenemos que aprender de esas cosas. Eso nos puede enseñar por dónde puede discurrir el partido, pero no creo que un resultado condicione la diferencia entre dos equipos. Tenemos un partido que nos va a examinar esa capacidad, esa mentalidad que queremos que tenga el equipo, de saber que hay momentos del partido en los que vamos a estar incómodos. Y el Mirandés es ese equipo: te hace partidos muy incómodo durante 90 minutos”.



Esa confianza en los suyos no quiere decir que Gilsanz reste valor a lo que está consiguiendo el conjunto que dirige Lisci: “Más allá de su estructura con tres centrales y dos carrileros, con dos delanteros de perfil distinto… siempre añade situaciones de dificultad. Gana duelos en todas las zonas del campo. Jugar contra un equipo que si lo aprietas juega en largo para ganar el duelo, pero si no lo aprietas es capaz de ir progresando… supone un reto ilusionante poder adaptarse y competir un partido con esas circunstancias”.

Renovación

Donde el técnico se mantiene inamovible en su posición es cuando toca hablar de su futuro. En una semana en la que su nombre ha estado en boca de todo el deportivismo, incluso en la de jugadores como Villares que se manifestaron a favor de su continuidad, Gilsanz no aparta el foco de lo que considera importante: “Mi situación ahora mismo es que estoy totalmente centrado en el partido de Anduva. Si quiero transmitir y transmito la importancia de estar centrado en un partido complicado, lo menos importante es cómo estoy yo o cómo me siento yo. Sabiendo además que en el grupo hay más gente que no tiene el futuro resuelto todavía. Por delante tiene que estar lo colectivo y lo demás ya se irá haciendo”.

“¿Renovación? Mi situación ahora es estar totalmente centrado en el Mirandés”



Tampoco confirmó si hubo una comida de toda la plantilla y cuerpo técnico con el presidente Juan Carlos Escotet para hablar de los objetivos que se esperan desde la directiva para este tramo final: “Si hubo charla con mesa y mantel, son charlas privadas. Lo que se nos pide desde el club es dar el máximo. Cada vez ser mejores, que el equipo vaya creciendo en todos los aspectos. Siempre lo repito. Para mí es muy importante construir algo que vaya más allá de ser capaces de ganar un encuentro u otro. Porque si lo logramos, la consecuencia de eso será ganar partidos. Tenemos que construir un equipo fuerte y llegar al máximo. El club pide ese máximo. Que el equipo trabaje, que progrese siempre, porque la idea de este club es siempre ir a más y no quedarse aquí”.