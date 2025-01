De Milán a Antequera: el ex Dépor Longo busca encontrar su sitio en el líder de Primera RFEF

En la víspera de este partido que tanto ha dado que hablar entre Tenerife y Dépor volvió al mapa del fútbol español uno de los nombres que vincula a ambas ciudades. Cuando hablamos de un delantero que ha jugado en el Tenerife, y que después se enfundó la camiseta blanquiazul del Dépor, extraña sería la vez que dijesemos el nombre del punta italiano que llegó a A Coruña en el verano de 2019 con cartel de fichaje estrella.

“¡He tenido tantas experiencias!”, exclamó Samuele Longo durante su presentación como futbolista del Deportivo. Complicado negárselo. En este mercado invernal este delantero italiano de 33 años podría llegar a una stazione termini, tras haber pasado por Piacenza, Génova, Espanyol, Hellas Verona, Rayo Vallecano, Cagliari, Frosinone, Girona, Tenerife, Huesca, Cremonese, Dépor, Venezia, Vicenza, FC Dordrecht, PAS Lamia, Ponferradina, Milan Futuro, y ahora por último, el Antequera. Un tránsito por un total de 19 equipos, en 12 de los cuales el jugador recaló como cedido, once desde el Inter de Milán.

La carrera de Longo empezó bajo premisas acostumbradas, con dos préstamos antes de la edad senior para encontrar minutos y maduración. En 2011, tras ganar el scudetto juvenil con el Génova, se integró en el Inter ganador de la Next Gen, la competición precursora de la actual Youth League, el máximo escaparate continental del fútbol base. Longo marcó en la final contra el Ajax y semanas después debutó con el primer equipo en el último partido de Liga contra la Lazio. Peleó todo el verano por un puesto al lado de Cassano, Rodrigo Palacio y Diego Milito, del que decían que era una fotocopia. Jugó incluso en la previa de la Europa League y en agosto de 2012, casi al cierre del mercado, salió cedido al Espanyol. “Será una plataforma para lanzar mi carrera”, dijo a su llegada a Barcelona. Aquella temporada el Inter llegó a tener en sus convocatorias a 48 futbolistas diferentes.

Lo que llegó fue la inestabilidad, luces como las de sus inicios pericos, cuando era referencia incluso en el combinado sub-21 de su país y compartía punta de ataque con Immobile e Insigne, y demasiadas sombras, temporadas con cesiones fallidas y rectificaciones a mitad de camino como cuando dejó Huesca para alistarse en el Cremonese en el mercado de enero. Jugó cuatro partidos y una lesión en la cadera le dejó inédito desde febrero. “Son muchas cesiones, pero no me arrepiento de nada. Recorro un camino para crecer a nivel futbolístico y personal”, explicó en su llegada al Deportivo.

En julio de 2016, tras siete cesiones y casi cuatro años sin marcar gol en partido oficial, el Inter le puso sobre la mesa un contrato por cinco temporadas. Longo firmó y desde entonces ha pasado por cinco equipos más, con picos de rendimiento en sus estancias en Girona y Tenerife, donde dejó estela de delantero afilado, de magníficas condiciones y anhelante de encontrar un nido. “Llevo varios años diciendo que me gustaría tener más continuidad en un club”, lamenta. Este verano se alineó con la escuadra interista durante la pretemporada y le marcó un gol al París Saint Germain. Hubo quien verbalizó la palabra promesa y aludió al futuro que está por llegar. El técnico Antonio Conte aclaró: “Es un jugador que tiene una carrera tras él”, y el entrenador italiano no se equivocó en sus palabras, probablemente no es la carrera a la que se refería el estratega de Lecce cuando vilsumbraba una exitosa trayectoria para el delantero italiano, pero lo cierto es que finalmente, Samuele está cerca de dejar huella en la historia del fútbol.

Longo ha edificado una trayectoria como temporero. El futbolista se cuela en el pódium de jugadores con más cesiones acumuladas, por debajo del defensa inglés con pasaporte jamaicano Michael Hector, que se sube al primer escalón con 13 cesiones. En el segundo puesto nos encontramos al prometedor delantero italiano, empatado con el portero inglés David Button, ambos con 12 cesiones —Longo lleva 13 si contamos sus cesiones en edad juvenil a otros equipos juveniles—. Por último, cerrando el pódium, otro viejo conocido de Riazor, el habilidoso extremo francés con pasaporte de la República Democrática del Congo, Gaël Kakuta.

El francés jugó en el Deportivo en la temporada 2016-17, precisamente cedido en el mercado de invierno procedente del Hebei FC chino. Kakuta aterrizó en A Coruña con la complicada tarea de cubrir la marcha de Ryan Babel. Un papel que se le quedó muy grande, con la camiseta blanquiazul jugó 542 minutos, divididos en 10 partidos en los que marcó dos goles y repartió una asistencia. Eso sí, mejorando ampliamente la media temporada de Longo en A Coruña, en la que disputó 13 partidos de liga regular en los que no consiguió ver puerta, algo que sí hizo en uno de los dos partidos coperos que jugó, en el que el Dépor se impuso 0-2 al Illueca.