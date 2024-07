Mikel Balenziaga: "Lucas Pérez es el futbolista más especial con el que he jugado"

El pasado 2 de junio, Mikel Balenziaga (Zumarraga, 1988) bajó el telón a su carrera como futbolista disputando los cinco últimos minutos de la vuelta de la Final de Campeones de la Primera RFEF entre el Castellón y el Deportivo en Castalia. Ese título puso el broche a una trayectoria de 18 temporadas, con un total de 514 partidos entre las tres principales categorías, 278 de ellos en Primera División. "Gran parte de la culpa de eso la tiene Djukic. Él fue quien me enseñó a defender bien", dice sobre el exblanquiazul, al que tuvo como entrenador en el Real Valladolid entre 2011 y 2013. Ahora, como exjugador y con "el Dépor en mi corazón", disfruta de unas extensas vacaciones con su familia, antes de afrontar su nuevo proyecto como segundo técnico del Ugeraga, equipo de la Preferente vasca al que entrena su amigo Javi González.

¿Qué tal le están sentando esas vacaciones, tras su adiós como futbolista?

Muy relajado. Cuando ya tomé la decisión de dejarlo del todo, mi cuerpo se relajó y ahora, disfrutando con la familia.

Todavía no le habrá dado tiempo a echar de menos el fútbol.

De momento no, porque es verano y estoy disfrutando de cosas que hacía 20 años que no disfrutaba, como tener tanto tiempo de vacaciones, pero estoy seguro de que a partir de septiembre voy a echarlo mucho de menos porque me encanta entrenar, estar en un vestuario y estar con mis compañeros en el día a día.

Carlos Pita, que hace dos años colgó las botas, nos decía la pasada semana que ahora entendía cuando sus entrenadores le decían que retrasara lo máximo posible su retirada.

Sí (risas). Me pasó algo parecido con el mítico Goiko (Goikoetxea), el del Athletic, que me encontré de vacaciones con él, yo andaba ahí con la decisión de qué hacer y él me decía lo mismo, "dale, que estás de puta madre todavía, no lo dejes, que luego lo echas de menos". Escuchar eso de Goiko te lo hace pensar un poco más, pero ya he tomado la decisión, consciente de que en septiembre lo voy a echar mucho de menos. Por eso también he decidido ser segundo entrenador del Ugeraga porque el técnico es Javi González, que es amigo mío y me ha dado la oportunidad de estar con él, así que muy bien. Por lo menos, el gusanillo lo voy a matar un poco.

¿Deseando arrancar ya con el Ugeraga?

Bueno, todavía no. Empezamos la pretemporada el 19 de agosto, así que todavía hay verano por delante y tiempo para disfrutar con la familia.

¿Ya le atraía el mundo de los banquillos?

Sí. A mí me encanta el fútbol, el día a día del futbolista. Ahora veremos si también me gusta el día a día del entrenador. De hecho, lo que me apetece es probar para saber qué es lo que me gusta y lo que no. A día de hoy, me veo más como entrenador que en los despachos, pero lo digo sin tener ninguna experiencia.

Durante su carrera le han entrenado varios técnicos que han pasado por el Dépor: Caparrós, que es quien le subió al primer equipo del Athletic; Djukic, con el que ascendió a Primera División con el Valladolid; Gaizka Garitano, de nuevo en el Athletic; y el pasado curso, Imanol Idiakez en el Depor. ¿Qué aprendió de cada uno de ellos?

Todos los entrenadores te marcan, hayas jugado más o menos, te haya gustado más su manera de jugar, de ver el fútbol, pero creo que se aprende de todo el mundo. Joaquín, por ejemplo, fue el que me dio la oportunidad de jugar en el Athletic en Primera División, él apostó por mí a las primeras de cambio. Y luego, sobre todo, me enseñó mucho lo que era la élite, a competir. Con Djukic fueron dos años espectaculares, tanto en el ascenso, como el segundo año en Primera División. De él aprendí muchísimo, sobre todo, defensivamente, porque yo, hasta ese año, no era el lateral que luego he sido. Era un lateral con recorrido, con mucho físico, muchos kilómetros, pero defensivamente no tenía la contundencia que cogí con Djukic. Todo eso se lo debo a él porque hizo mucho hincapié. Me cogió un día y me dijo, "tú, con las condiciones que tienes puedes llegar a ser un muy buen lateral, pero primero tienes que empezar por defender bien. Él fue quien me enseñó.

¿Y de Garitano?

Gaizka vino en una situación muy complicada al Athletic. Subió del B al primer equipo, cuando las cosas no estaban saliendo. Estábamos rondando los puestos de descenso y en esos seis meses fue capaz de llevar al equipo casi a Europa. Me acuerdo que en la última jornada nos valía el empate en el Sánchez Pizjuán para clasificarnos para Europa, pero fue una lástima que perdiéramos allí. Gaizka tiene una capacidad de ordenar al equipo impresionante. Éramos un equipo que no dábamos con la tecla en ese momento, estábamos desordenados y él fue el que puso orden a todo y el que dio las claves para salir de donde estábamos. La clavó y luego fueron dos años muy bonitos con él.

¿Con qué se queda de Idiakez?

Imanol ha tenido una capacidad espectacular de seguir transmitiendo lo que quería del equipo, aun estando en las dificultades que estuvimos por los meses de noviembre y diciembre. Supo llevar a las mil maravillas al grupo en esos momentos delicados. Y luego, a todos nos gusta la propuesta de Imanol en cuanto a modelo de juego. Mucho balón, mucha posesión, fútbol alegre... Con el equipo que teníamos y la manera de jugar de Imanol, fue una gozada, sobre todo en esa segunda vuelta.

Cuando el club coruñés le fichó, llamamos a Djukic y a Garitano, debido a las dudas por su edad. El serbio dijo, "será el que más trabaje, luche y dé ejemplo, en Primera RFEF o donde sea". Gaizka aseguró que "en cuanto vean entrenar a Balenziaga, se van a dar cuenta del buen fichaje que es". E Idiakez afirmó recientemente que ha sido "un pilar muy grande en este Dépor". ¿Qué piensa?

Lo primero, que han estado a gusto conmigo, me quieren y también que me hacen un poco la pelota para decir todas estas cosas (se ríe). Es súper gratificante que entrenadores que he tenido hablen así de mí. Sinceramente, cuando vine al Dépor entendí que hubiera todas esas dudas porque era un jugador que tenía 35 años, que había jugado muy poquito la temporada anterior y es lógico. Yo, como espectador o aficionado al fútbol, también habría tenido esas dudas de alguien que hubiera llegado esas circunstancias, pero yo venía con muchísima ilusión, sabiendo que físicamente estaba para dar el nivel que he dado y las palabras de Djukic, Gaizka e Imanol son de agradecer. Al final te das cuenta de que la manera en la que he llevado mi carrera profesional da sus frutos y que el fútbol son números, estadísticas, pero yo me quedo mucho más con las amistades y los compañeros que vas dejando por ahí, sean jugadores o entrenadores, porque es verdad que con los entrenadores me llevo mucho mejor desde los 30 que antes, porque cuando eres más joven ves más las cosas desde el prisma del jugador y cuando empiezas a tener más experiencia, las ves de otra manera.

Como jugador, nunca lo tuvo fácil, vivió varias cesiones desde el Athletic, pero terminó completando una trayectoria larga y contrastada.

Sinceramente, gran parte de culpa de eso fue de Djukic porque me cogió en una nueva cesión al Real Valladolid, que estaba en Segunda División, yo llegaba con muchísimas ganas, pero también con esas dudas de qué va a ser de mí. Tenía 23 años y fue el que apostó por mí, el que se sentó conmigo y me dijo, "si quieres ser un buen defensor, tienes que hacer esto porque tienes capacidad para estar años en la élite" y la verdad es que aprendí muchísimo con él, le hice caso, y él también nos transmitía mucho el ser humildes, cómo afrontar la victoria y la derrota... Aprendí mucho de él.

¿De qué se siente más orgulloso de su carrera profesional?

De todas las muestras de cariño que he recibido cuando he sido jugador y, sobre todo, una vez que anuncié que lo iba a dejar, primero el Dépor y luego el fútbol. Todas esas muestras de cariño, los compañeros que me llevo, entrenadores también... Eso es lo que me llevo.

¿Qué es lo que más ha aprendido del fútbol?

El fútbol me ha ayudado muchísimo y le tengo que agradecer ser la persona que soy hoy porque hay muchos valores de los que uno no es consciente hasta que es veterano, porque el fútbol tiene mucha disciplina, esfuerzo, compañerismo...

Casi toda su carrera se desarrolló en un club histórico como el Athletic y cerró su trayectoria en otro como el Dépor. ¿Tienen similitudes?

Sí, por supuesto. De hecho, antes de firmar con el Dépor mi intención no era jugar en Primera RFEF, tenía equipos de Segunda, pero no me despertaban esa ilusión que necesita un jugador para dar el paso y de repente recibí la llamada de Imanol, me contó lo que quería construir, los objetivos que tenía tanto el club como él en mente y le fui sincero. Le dije, "Imanol, me has pillado un poco en frío, no tenía intención de jugar en Primera RFEF, pero dame dos días, por favor, que me ha encantado todo lo que me acabas de contar". Dos días después, le llamé ilusionado perdido y le dije, "'Ima', oye, que me has convencido". Aparte, iba al Dépor, a un histórico que llevaba años intentando volver al fútbol profesional. Y similitudes en cuanto al Athletic, muchas porque en España creo que hay muy pocos clubes, tanto en Primera como en Segunda, con la capacidad que tiene el Dépor, con el sentido de pertenencia y el sentimiento tan volcado al club. En ese aspecto se parece muchísimo al Athletic.

Llegaba de jugar en San Mamés, ¿cómo se sintió en Riazor?

He alucinado porque sabía que a Riazor iba mucha gente a ver al equipo, también sabía que la temporada anterior hubo un lleno, pero no me imaginaba que en todos los partidos la gente iba a estar tan involucrada y, sobre todo, el ambiente que había cada fin de semana en el estadio y los llenos que ha habido este año. Ha sido una gozada jugar en Riazor.

Ha jugado al lado de delanteros como Fernando Llorente, Raúl García, Aritz Aduriz, y acabó con Lucas Pérez... mucho talento ahí arriba.

Sí (risas). Yo sigo pensando que Lucas es un jugador de Primera División. Así lo ha demostrado este año y todos los años que ha estado en la élite, y ha sido un descubrimiento muy bueno conocerlo. Óscar de Marcos había coincidido con él en el Alavés, tienen una muy buena relación. De hecho, Lucas me habló maravillas de Óscar y también de su padre, y para mí ha sido muy especial coincidir con Lucas, como jugador, como amigo, en el vestuario... Me parece un espectáculo de persona. Yo le he dicho que es el futbolista más especial con el que he jugado, con el que he convivido y me encanta el carácter que tiene.

Cuando en la primera vuelta, se le resistían los goles a Lucas, pese a la cantidad de asistencias que llevaba, y se oían algunas críticas y dudas sobre él, ¿qué pensaba?

En el fútbol no se tiene paciencia y el ejemplo más claro es la primera vuelta de Lucas. En esos momentos estaba con él más que en los buenos, porque sabía que era cuestión de tiempo porque le veía entrenar, ejercer de capitán... Es verdad que la gente me dice, "qué momentos más difíciles habéis pasado". Eran momentos en los que había que apechugar, estar juntitos, así lo estuvimos y en eso Lucas también tuvo mucho que ver.

Tanto la segunda vuelta del delantero coruñés como la de todo el equipo fue espectacular.

No es normal lo que hicimos en la primera vuelta, pero tampoco lo que hicimos en la Segunda. Al final, pierdes de vista lo que realmente hemos hecho porque la segunda vuelta fue espectacular. Está claro que teníamos muy buen equipo para la competición, pero estar 21 partidos sin perder y sólo empatar cuatro no es normal.

¿Qué momento considera clave en esa reacción hacia el ascenso directo?

Hubo varios. El partido contra el Real Unión fue la llamada de atención para darnos cuenta de que había que apechugar más que nunca, estar unidos, trabajar, pero que no podía volver a pasar algo así. Luego, el triunfo contra el Barça B en Barcelona nos vino muy bien para seguir escalando poco a poco. Y después, en enero, el partido contra la Cultural que perdimos allí también fue un pequeña llamada de atención para seguir trabajando y saber qué era lo que no teníamos que hacer.

¿Yeremay y Mella son tan buenos como parece?

Yeremay y Mella tienen un talento espectacular y, además, lo que más me gusta de ellos es que están abiertos a aprender y, sobre todo, que todavía les queda mucho para llegar a su techo.

¿Cree que serán igual de desequilibrantes en Segunda?

Capacidades les veo de sobra para ser desequilibrantes en Segunda División también y si siguen trabajando como lo han hecho y escuchando a gente como Lucas, que creo que ha influido muchísimo en ellos, creo que van a seguir haciendo cosas muy bonitas y van a seguir siendo muy importantes para el Dépor.

¿Le gusta la base del equipo para el salto de categoría?

Sí. Estoy muy ilusionado con el equipo. Creo que el bloque del año pasado es muy fuerte tanto dentro del campo como fuera, en el vestuario, y con ese bloque y los retoques que se hagan, el Dépor puede ser muy competitivo en Segunda División. Acertando con los fichajes, va a quedar un equipo muy majo.

Ahora que ha arrancado la pretemporada, algún excompañero ha intentado convencerle para que vuelva.

(Risas) En vacaciones he coincidido con alguno de ellos. Además, fue justo cuando tomé la decisión de dejarlo y siempre hay bromas, pero ellos ya saben cuál es mi decisión y ya les dije que más pronto que tarde ahí voy a estar haciéndoles una visita y en el campo viéndoles un fin de semana de septiembre u octubre.

Llegó a Riazor con una carrera ya contrastada y de vuelta de todo. ¿Le quedaba algo por aprender?

Por supuesto. En el fútbol, todos los años se aprende. En el Dépor, además, fue un aprendizaje muy importante. Primero, por cómo fue la temporada, por esa primera vuelta en la que no nos salían las cosas. Y segundo, por la vuelta que le dimos a la situación y con el ascenso. Además, yo llevaba diez años seguidos en un mismo vestuario y en ese aspecto he aprendido mucho porque en Bilbao siempre decimos que parece que fuera del Athletic no hay nada más o que todo tiene que ser igual, pero las cosas fuera de Bilbao también cambian y en ese aspecto he aprendido mucho. En el Athletic estamos acostumbrados a tener un vestuario con gente todos de aquí y en el Dépor ha sido súper gratificante conocer gente de diferentes partes del país y creo que hemos hecho un grupo impresionante. El Dépor me ha demostrado que aunque estuviera en Primera RFEF, la exigencia fue igual que en el Athletic.

¿Qué se lleva del club blanquiazul?

El Dépor siempre va a tener un hueco en mi corazón, ha sido un año súper especial. Encima, lo combinamos con un ascenso. Me llevo muchísimos amigos tanto jugadores como por parte del cuerpo técnico, cuerpo médico, trabajadores, incluso también hice amigos de A Coruña. Creo que todos los años vamos a escaparnos alguna vez a A Coruña para hacer visitas a los amigos y, sobre todo, a ver al Dépor, que me apetece mucho ver a mis excompañeros en acción en Riazor.

¿Qué rivales le han marcado más?

Tengo muchos jugadores como referencia. Cuando empecé en el Athletic con 20 años, mis referencias eran Joaquín, Jesús Navas, Messi, que era contra los que me enfrentaba, y han sido tres de los jugadores que más difícil me lo han puesto durante toda mi carrera. Además, ver a Navas que todavía sigue al nivel que está, siendo mayor que yo, y que ahora mismo está en la Eurocopa jugando y que va a disputar la final, para mí es súper especial seguir viendo a jugadores así en activo.

¿Qué le pide al futuro?

Seguir disfrutando de la familia, de los amigos y del fútbol. Ya no voy a poder disfrutarlo como jugador, pero creo que detrás de la carrera deportiva como jugador, hay muchas cosas con las que disfrutar y le pido que el Dépor llegue al sitio que se merece, que es Primera División, que creo que, más pronto que tarde, así va a ser porque, además, me gusta mucho el proyecto que tiene en mente el club en los próximos años. Y también seguir disfrutando con el Athletic, que este año voy a poder ir cada quince días a San Mamés como aficionado y a ver si se repite también esa nueva Copa del Rey o éxitos que puedan venir.