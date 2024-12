Miguel Figueira: “Decidimos mejor en los últimos metros”

La conseguida ante el Racing fue la segunda victoria consecutiva del Juvenil A del Deportivo con Miguel Figueira en el banquillo, un entrenador feliz por la versión ofrecida por su equipo y por el triunfo, pero también con un punto autocrítico y de evolución.



El técnico que dio el salto del Juvenil B al Juvenil A con la serie de movimientos en el organigrama de técnicos (Gilsanz al primer equipo y Manuel Pablo al Fabril) empezó explicando que “el Racing hizo méritos para conseguir algún gol, sobre todo en la primera parte. En la segunda, creo que merecimos la victoria”.



Miguel Figueira reconoce que “en la primera parte, a pesar de adelantarnos en el marcador pronto, no estuvimos cómodos porque no ajustamos bien en la presión y, por momentos, reculábamos en exceso. A partir de los minutos 30-35 del primer tiempo dimos un paso al frente, el Racing ya no estuvo cómodo y nosotros ya teníamos el balón con mucho más criterio”.



Del rival, que ya se queda con siete puntos menos (y con un partido disputado más), destaca que “el Racing es un gran equipo que te aprieta muy arriba y es capaz de someterte con balón, como ya habíamos visto en partidos anteriores. Quizá, y a pesar de que sus delanteros crean ocasiones, les cuesta finalizar todo lo que generan. Es un gran equipo con una propuesta similar a la nuestra”, puntualiza Miguel.



¿En qué fue superior el Dépor? “De tres cuartos de campo hacia adelante fuimos mejores. Dentro de un partido igualado y con muchas acciones de gol para los dos equipos, decidimos mejor en los últimos metros y cometimos pocos errores”.



El miércoles se disputará el partidazo suspendido en su día entre los dos primeros. Dépor y Celta se verán las caras en A Madroa. “El campo de Abegondo estaba pesado y se notó al final del partido a nivel físico. No vamos sobrados de efectivos, pero seguro que entre mañana y el martes ya estaremos otra vez a tope”.

Nuevo cargo

Esta semana se cumplirá un mes desde que Miguel Figueira se hizo cargo del Juvenil A del Deportivo. El técnico, nacido en Mazaricos y natural de Vimianzo, se muestra muy motivado tras asumir el cargo del equipo del División de Honor. “Lo llevo con mucha ilusión y con muchas horas de vídeo de preparación de entrenamientos. Conozco y me conocen todos los chavales y creo que, a pesar del primer partido –derrota por 2-1 en Santa Mariña contra un Choco que ocupa puestos de descenso a Liga Nacional–, estamos a buen nivel de trabajo diario y también en la competición”, concluye Miguel.